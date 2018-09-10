Никогда такого не было и вот опять – в Россию едет именитый футбольный ветеран. Очевидно никому не нужный на западе. Очевидно – завершать карьеру.

Страна тут же разделилась на два лагеря. Одни ждут не дождутся приезда Терри, считая, что подписание контракта с 37-летним свободным агентом из Англии выведет наш футбол на новый, доселе невиданный уровень, другие клянут экс-капитана сборной Англии на чем свет стоит, полагая, что в Россию он едет исключительно за деньгами.

Как сложится карьера Терри в «Спартаке»? Черт его знает. Предположить можно все, что угодно. Но у нас есть несколько примером, опершись на которые, мы можем с большей долей вероятности предсказать развитие событий.

Примеры для подражания?

В табличке в конце статьи приведены все представители стран дальнего зарубежья, которые за последние десять лет приезжали в российские клубы в возрасте старше 30 лет. Важное условие – до этого они не должны были выступать в отечественных клубах.

Всего мы нарыли 14 подобных трансферов – футболисты приезжали и за деньги, и на правах свободных агентов, и даже снимали бутсы с гвоздя после длительной паузы или вообще после завершения карьеры.

Показательным для нашего случая, правда, оказался лишь один пример, когда в сильный российский клуб, боровшийся за места в еврокубках, приехал статусный футболист в более чем преклонном возрасте. Речь, конечно, идет о Роберто Карлосе, который полсезона выступал на левом краю обороны махачкалинского «Анжи».

Тогда бразильца, на тот момент единственного чемпиона мира в нашей премьер-лиге, готовы были взашей гнать из России. Однако он доказал, что даже в 37 лет и в таком экзотическом для него месте, он способен профессионально относиться к делу, не балду на лавке пинать за огромные деньги, а профессионально отрабатывать на поле каждый заработанный евроцент.

По стопам «Анжи» и «Крыльев»?

Нынешний «Спартак» во многом повторяет дорогу, которой с Роберто Карлосом прошел тот «Анжи». Если Джон Терри будет относиться к делу с тем же профессионализмом, что и бразилец, вопросов нет – он принесет красно-белому клубу пользу. Разница в случаях «Спартака» и «Анжи» одна – махачкалинцы подписывали Карлоса, чтобы привлечь к себе внимание, не сильно рассчитывая на него, как на боевую единицу, а «Спартак» берет Терри, как центрального защитника, которого с первых же матчей необходимо будет пускать в бой.

Еще один относительно показательный пример – переход 35-летнего Яна Коллера в «Крылья Советов». Он также профессионально отнесся к своим обязанностям, показав в России футбол достойного уровня, несмотря на возраст. Разница лишь в том, что «Крылья Советов» по статусу и задачам уступают не только нынешнему «Спартаку», но и тому «Анжи», да и Коллер, при всем уважении – это не Роберто Карлос и даже не Джон Терри.

Ниже – полная табличка. В ней не указаны две фамилии футболистов в возрасте 31+, только этим летом перешедших в клубы РПЛ, и пока не успевших проявить себя из-за недостаточного количества времени – 31-летнего испанца Чико Флореса из «Рубина» и 32-летнего итальянца Клаудио Маркизио из «Зенита».

Таких футболистов, как Самуэль Это’О и Бенедикт Хеведес, мы вообще не включали в список. потому что на момент перехода они не успели еще распечатать свой четвертый десяток – им было по 30 лет.