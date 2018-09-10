«Спартак» повторяет путь «Анжи». Джон Терри – топчик или сбитый летчик?
«Советский спорт» вспоминает, как играли за российские клубы возрастные иностранцы, впервые оказавшиеся в нашей стране.
Никогда такого не было и вот опять – в Россию едет именитый футбольный ветеран. Очевидно никому не нужный на западе. Очевидно – завершать карьеру.
Страна тут же разделилась на два лагеря. Одни ждут не дождутся приезда Терри, считая, что подписание контракта с 37-летним свободным агентом из Англии выведет наш футбол на новый, доселе невиданный уровень, другие клянут экс-капитана сборной Англии на чем свет стоит, полагая, что в Россию он едет исключительно за деньгами.
Как сложится карьера Терри в «Спартаке»? Черт его знает. Предположить можно все, что угодно. Но у нас есть несколько примером, опершись на которые, мы можем с большей долей вероятности предсказать развитие событий.
Примеры для подражания?
В табличке в конце статьи приведены все представители стран дальнего зарубежья, которые за последние десять лет приезжали в российские клубы в возрасте старше 30 лет. Важное условие – до этого они не должны были выступать в отечественных клубах.
Всего мы нарыли 14 подобных трансферов – футболисты приезжали и за деньги, и на правах свободных агентов, и даже снимали бутсы с гвоздя после длительной паузы или вообще после завершения карьеры.
Показательным для нашего случая, правда, оказался лишь один пример, когда в сильный российский клуб, боровшийся за места в еврокубках, приехал статусный футболист в более чем преклонном возрасте. Речь, конечно, идет о Роберто Карлосе, который полсезона выступал на левом краю обороны махачкалинского «Анжи».
Тогда бразильца, на тот момент единственного чемпиона мира в нашей премьер-лиге, готовы были взашей гнать из России. Однако он доказал, что даже в 37 лет и в таком экзотическом для него месте, он способен профессионально относиться к делу, не балду на лавке пинать за огромные деньги, а профессионально отрабатывать на поле каждый заработанный евроцент.
По стопам «Анжи» и «Крыльев»?
Нынешний «Спартак» во многом повторяет дорогу, которой с Роберто Карлосом прошел тот «Анжи». Если Джон Терри будет относиться к делу с тем же профессионализмом, что и бразилец, вопросов нет – он принесет красно-белому клубу пользу. Разница в случаях «Спартака» и «Анжи» одна – махачкалинцы подписывали Карлоса, чтобы привлечь к себе внимание, не сильно рассчитывая на него, как на боевую единицу, а «Спартак» берет Терри, как центрального защитника, которого с первых же матчей необходимо будет пускать в бой.
Еще один относительно показательный пример – переход 35-летнего Яна Коллера в «Крылья Советов». Он также профессионально отнесся к своим обязанностям, показав в России футбол достойного уровня, несмотря на возраст. Разница лишь в том, что «Крылья Советов» по статусу и задачам уступают не только нынешнему «Спартаку», но и тому «Анжи», да и Коллер, при всем уважении – это не Роберто Карлос и даже не Джон Терри.
Ниже – полная табличка. В ней не указаны две фамилии футболистов в возрасте 31+, только этим летом перешедших в клубы РПЛ, и пока не успевших проявить себя из-за недостаточного количества времени – 31-летнего испанца Чико Флореса из «Рубина» и 32-летнего итальянца Клаудио Маркизио из «Зенита».
Таких футболистов, как Самуэль Это’О и Бенедикт Хеведес, мы вообще не включали в список. потому что на момент перехода они не успели еще распечатать свой четвертый десяток – им было по 30 лет.
|
Имя
|
Клуб
|
Возраст на момент трансфера
|
Матчей за клуб
|
Итог
|
Ян Коллер
|
«Крылья Советов»
|
35
|
47
|
В 47 матчах забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Достойно завершил карьеру в России.
|
Адриан Илие
|
«Терек»
|
34
|
0
|
Пытался вернуться в большой футбол, но так и не провел ни одного матча – врачи запретили выходить на поле.
|
Клебер
|
«Терек»
|
34
|
18
|
Провел на достойном уровне в Грозном один сезон. Играл в основном составе.
|
Нам Ил Ким
|
«Томь»
|
32
|
41
|
На протяжении двух сезонов был основным центральным защитником клуба второй половины турнирной таблицы премьер-лиги.
|
Димитар Телкийский
|
«Амкар»
|
32
|
6
|
Проведя почти сезон в России, ничем не запомнился – сыграл всего 6 матчей, в основном выходя на замену.
|
Роберто Карлос
|
«Анжи»
|
37
|
28
|
В России провел полгода, после чего фактически завершил карьеру. В играх за клуб оставался профессионалом и не выглядел сбитым летчиком или пенсионером.
|
Младен Божович
|
«Томь»
|
31
|
8
|
За два сезона в «Томи» отстоял на воротах всего в 8 матчах. На полгода уходил в аренду в «Химик» за ненадобностью.
|
Пабло Орбаис
|
«Рубин»
|
33
|
36
|
Отлично справился со своей задачей временного опорного полузащитника на полгода, после чего покинул Россию и фактически завершил профессиональную карьеру.
|
Джибриль Сиссе
|
«Кубань»
|
31
|
25
|
На протяжении полугода был основным нападающим «Кубани» и местной достопримечательностью Краснодара. Ожиданий не оправдал, но и не провалился – забил 5 мячей.
|
Габриэль Мурешан
|
«Томь»
|
31
|
24
|
Был игроком основы «Томи» в сезоне, когда клуб занял последнее место в премьер-лиге.
|
Папа Гуйе
|
«Ростов»
|
32
|
5
|
За полгода в России провел на поле 5 матчей, совершенно ничем не запомнившись.
|
Джефферсон Фарфан
|
«Локомотив»
|
32
|
47
|
В «Локомотиве» Фарфан воскресил свою карьеру, став одним из лидеров клуба-чемпиона.
|
Александру Боурчану
|
«Арсенал»
|
31
|
36
|
На протяжении двух сезонов был основным футболистом в составе клуба второй половины турнирной таблицы.
|
Веролюб Салатич
|
«Уфа»
|
31
|
28
|
Вот уже второй сезон продолжает оставаться основным игроком команды, попавшей в еврокубки.