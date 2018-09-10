V4x3 l 1536577729654

Никогда такого не было и вот опять – в Россию едет именитый футбольный ветеран. Очевидно никому не нужный на западе. Очевидно – завершать карьеру.

Страна тут же разделилась на два лагеря. Одни ждут не дождутся приезда Терри, считая, что подписание контракта с 37-летним свободным агентом из Англии выведет наш футбол на новый, доселе невиданный уровень, другие клянут экс-капитана сборной Англии на чем свет стоит, полагая, что в Россию он едет исключительно за деньгами.

Как сложится карьера Терри в «Спартаке»? Черт его знает. Предположить можно все, что угодно. Но у нас есть несколько примером, опершись на которые, мы можем с большей долей вероятности предсказать развитие событий.

Примеры для подражания?

В табличке в конце статьи приведены все представители стран дальнего зарубежья, которые за последние десять лет приезжали в российские клубы в возрасте старше 30 лет. Важное условие – до этого они не должны были выступать в отечественных клубах.

V4x3 m 1536518442520
Иржи Ярошик: Терри еще в «Челси» интересовался русскими словечками

Всего мы нарыли 14 подобных трансферов – футболисты приезжали и за деньги, и на правах свободных агентов, и даже снимали бутсы с гвоздя после длительной паузы или вообще после завершения карьеры.

Показательным для нашего случая, правда, оказался лишь один пример, когда в сильный российский клуб, боровшийся за места в еврокубках, приехал статусный футболист в более чем преклонном возрасте. Речь, конечно, идет о Роберто Карлосе, который полсезона выступал на левом краю обороны махачкалинского «Анжи».

Тогда бразильца, на тот момент единственного чемпиона мира в нашей премьер-лиге, готовы были взашей гнать из России. Однако он доказал, что даже в 37 лет и в таком экзотическом для него месте, он способен профессионально относиться к делу, не балду на лавке пинать за огромные деньги, а профессионально отрабатывать на поле каждый заработанный евроцент.

По стопам «Анжи» и «Крыльев»?

V4x3 m 1536510429960
Ловчев: Терри может кричать и корежить морду, но лидером «Спартака» не станет

Нынешний «Спартак» во многом повторяет дорогу, которой с Роберто Карлосом прошел тот «Анжи». Если Джон Терри будет относиться к делу с тем же профессионализмом, что и бразилец, вопросов нет – он принесет красно-белому клубу пользу. Разница в случаях «Спартака» и «Анжи» одна – махачкалинцы подписывали Карлоса, чтобы привлечь к себе внимание, не сильно рассчитывая на него, как на боевую единицу, а «Спартак» берет Терри, как центрального защитника, которого с первых же матчей необходимо будет пускать в бой.

Еще один относительно показательный пример – переход 35-летнего Яна Коллера в «Крылья Советов». Он также профессионально отнесся к своим обязанностям, показав в России футбол достойного уровня, несмотря на возраст. Разница лишь в том, что «Крылья Советов» по статусу и задачам уступают не только нынешнему «Спартаку», но и тому «Анжи», да и Коллер, при всем уважении – это не Роберто Карлос и даже не Джон Терри.

Ниже – полная табличка. В ней не указаны две фамилии футболистов в возрасте 31+, только этим летом перешедших в клубы РПЛ, и пока не успевших проявить себя из-за недостаточного количества времени – 31-летнего испанца Чико Флореса из «Рубина» и 32-летнего итальянца Клаудио Маркизио из «Зенита».

Таких футболистов, как Самуэль Это’О и Бенедикт Хеведес, мы вообще не включали в список. потому что на момент перехода они не успели еще распечатать свой четвертый десяток – им было по 30 лет.

Имя

Клуб

Возраст на момент трансфера

Матчей за клуб

Итог

Ян Коллер

«Крылья Советов»

35

47

В 47 матчах забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Достойно завершил карьеру в России.

Адриан Илие

«Терек»

34

0

Пытался вернуться в большой футбол, но так и не провел ни одного матча – врачи запретили выходить на поле.

Клебер

«Терек»

34

18

Провел на достойном уровне в Грозном один сезон. Играл в основном составе.

Нам Ил Ким

«Томь»

32

41

На протяжении двух сезонов был основным центральным защитником клуба второй половины турнирной таблицы премьер-лиги.

Димитар Телкийский

«Амкар»

32

6

Проведя почти сезон в России, ничем не запомнился – сыграл всего 6 матчей, в основном выходя на замену.

Роберто Карлос

«Анжи»

37

28

В России провел полгода, после чего фактически завершил карьеру. В играх за клуб оставался профессионалом и не выглядел сбитым летчиком или пенсионером.

Младен Божович

«Томь»

31

8

За два сезона в «Томи» отстоял на воротах всего в 8 матчах. На полгода уходил в аренду в «Химик» за ненадобностью.

Пабло Орбаис

«Рубин»

33

36

Отлично справился со своей задачей временного опорного полузащитника на полгода, после чего покинул Россию и фактически завершил профессиональную карьеру.

Джибриль Сиссе

«Кубань»

31

25

На протяжении полугода был основным нападающим «Кубани» и местной достопримечательностью Краснодара. Ожиданий не оправдал, но и не провалился – забил 5 мячей.

Габриэль Мурешан

«Томь»

31

24

Был игроком основы «Томи» в сезоне, когда клуб занял последнее место в премьер-лиге.

Папа Гуйе

«Ростов»

32

5

За полгода в России провел на поле 5 матчей, совершенно ничем не запомнившись.

Джефферсон Фарфан

«Локомотив»

32

47

В «Локомотиве» Фарфан воскресил свою карьеру, став одним из лидеров клуба-чемпиона.

Александру Боурчану

«Арсенал»

31

36

На протяжении двух сезонов был основным футболистом в составе клуба второй половины турнирной таблицы.

Веролюб Салатич

«Уфа»

31

28

Вот уже второй сезон продолжает оставаться основным игроком команды, попавшей в еврокубки.
Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.