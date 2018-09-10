The Mirror

Джон Терри променял благотворительность на «Спартак»

Журналисты издания язвительно отмечают, что Джон Терри повел себя, мягко говоря, странно. «Терри так хотел перейти в «Спартак», что даже отказался принять участие в благотворительном матче. Он должен был выйти на поле на стадионе «Селтик Парк» вместе с Хендриком Ларссоном и Робби Кином. Но в последний момент написал в своем аккаунте в Instagram: «Мне жаль, но сегодня я не смогу поддержать Джеймса Милнера и Стиляна Петрова», - пишут авторы. Все вырученные средства должны пойти на лечение рака, но Джон Терри отправился на медосмотр в Италию, чтобы совершить свой переход в «Спартак».

Дерби против Джеррарда не состоится

37-летний Терри не сможет сойтись лицом к лицу с другим легендарным англичанином – Стивеном Джеррардом. Бывшая звезда «Ливерпуля» тренирует «Рейнджерс», которые будут противостоять московскому «Спартаку» на групповом этапе Лиги Европы. Но даже, если переезд Терри в Москву состоится, схлестнуться против Стиви Джи не получится. УЕФА настаивает на том, что срок заявки футболистов на групповую стадию турнира истек еще 3 сентября. Так что Терри не сможет помочь «Спартаку» на этом этапе Лиги Европы. Да и против своего «заклятого друга» Стивена Джеррарда сыграть не сможет.

The Times

Подписать Терри посоветовал Антонио Конте

Издание рассказывает, на каких условиях и благодаря каким обстоятельствам, Джон Терри отправится в «Спартак». «Бывшего капитана «Челси» заметили в Италии при прохождении медобследования. «Спартак» испытывает серьезные проблемы в обороне после травмы основного защитника Жиго. Российский клуб тренирует Массимо Каррера, который был ассистентом Антонио Конте в «Ювентусе». Каррера явно консультировался с Конте по переходу Терри, а тот в свою очередь подсказал бывшему подопечному, что переход в «Спартак» - хорошая возможность продолжить карьеру. Конте высоко ценит Терри, не смотря на то, что защитник провел лишь девять матчей в том чемпионском сезоне за «Челси».

The Sun

Засколько и насколькоТерриотправится в Россию?

Сколько будет получать Терри и надолго ли он задержится в России? Именно этими вопросами задались авторы The Sun. По обновленной информации журналистов, Джону Терри обещают 1,8 миллиона фунтов и однолетний контракт с возможностью продления. Не упустили авторы возможности и потроллить 37-летнего футболиста: «Предыдущий опыт приезда в Москву для Джона Терри был не особенно удачным. На стадионе «Лужники» в финале Лиги чемпионов 2008 года он поскользнулся и пробил мимо ворот в серии послематчевых пенальти».

Примечательно, что на сайте The Sun пользователям предложено голосование: «Насколько переход в «Спартак» можно считать выгодным для Терри?». Мнения разделились, но пока что лидирует отрицательный ответ.

The Daily Mail

Терри тренируется на базе «Челси» с Майлом Эссьеном

Сегодняшняя главная новость о Джоне Терри вышла на Daily Mail. Как пишет издание, защитник приехал на тренировочную базу своего бывшего клуба – «Челси». Там он тренируется в компании Майкла Эссьена и Джо Харли.

Эссьен, кстати, пока что тоже находится в роли свободного агента, покинув индонезийский клуб.