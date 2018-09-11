Церковь вообще-то не запрещает играть в футбол. Но иногда прихожане выходят на тропу войны с самой популярной игрой.

Все началось совсем даже не из-за духовных разногласий, а вполне из-за мирского и материального. Просто перуанский клуб «Альянса Лима» построил свой стадион на территории, которая какое-то время принадлежала евангельской церкви Горницы. Священники и прихожане уверены, что земля является собственностью их церкви, поскольку была выкуплена у предыдущих хозяев. Теперь на этой территории располагается парковка и тренировочная база футбольного клуба.

Но дело в том, что еще в 1972 году этот участок земли был отобран государством у предыдущих хозяев за долги. Поэтому юридически «Альянса Лима» имел полное право возводить на этой земле все, что угодно. Теперь там тренируется команда, за которую болеют в городе, работает детская футбольная школа и проходят различные соревнования. Кстати, «Альянса Лима» – один из самых популярных футбольных клубов во всем Перу! Они 23 раза становились чемпионами страны.

А теперь хотите посмеяться? Конфликт между церковью и футбольным клубом начался еще в 1974 году, когда был построен стадион «Алехандро Вильянуэва». На дворе – 2018-й, но прихожане евангельской церкви до сих пор не могут простить футболистам и болельщикам «узурпацию» территории. Даже спустя столько лет!

Знаете, как на этот раз верующие решили насолить футбольному клубу? Прихожане надели на головы строительные каски, пробрались на территорию стадиона и начали закрашивать граффити, на которых изображены легенды перуанского гранда и эмблема «Альянса Лимы». Такую наглость фанаты просто не могли оставить безнаказанной. Причем, прихожан собралось порядка 1500 человек. Фанаты клуба решили устроить самосуд, на территории парковки завязалась массовая драка. К счастью, никто серьезно не пострадал, кроме одного болельщика. Двое участников столкновения были задержаны – полиции удалось утихомирить разбушевавшихся фанатов и прихожан церкви.

Если вы никогда не видели, как прихожане христианской церкви дерутся с футбольными болельщиками, то футбольный эксперт Дэн Эдвардс специально для вас выложил в своем Твиттере видеозапись столкновения.

Ever wondered what a pitched battle between football fans and evangelical church-goers would look like? Thanks to Peru's Alianza Lima, now you don't have to... pic.twitter.com/OVLDb1ltaq — Daniel Edwards 💚 (@DanEdwardsGoal) 10 сентября 2018 г.

Руководство «Альянса Лимы» выступило с заявлением через портал Four Fur Two:

«Клуб находится в шоке от того, что мы считаем незаконным проникновением на нашу частную территорию. Это было настоящим нападением с самовольной порчей имущества. Мы уважаем законные власти города и понимаем, что есть вопрос с землей, который мы решаем в суде. Мы очень просим всех фанатов нашего клуба, тронутых случившимся, не поддаваться на провокации и быть лучше во всем».

Сейчас болельщики пытаются своими силами восстановить испорченные прихожанами церкви граффити на территории стадиона.

Интересно, что история футбола тесно связана с христианством. Еще в 16-м веке священнослужители выступали против игры в мяч. Но в 19-м столетии в Англии первые футбольные клубы появлялись как раз при различных костелах. Команды носили название церквей, как, например, ливерпульский «Эвертон» именовался «Сан Доминго». Но конфликты между представителями футбола и христианства все же возникают и по сей день. Так, например, в 2009 году бирмингемская Англиканская церковь открыто выступала против решения премьер-лиги Англии проводить матчи в Пасхальное Воскресенье.

Впрочем, и Россия не избежала конфликта футбола и церкви из-за стадиона. В 2012 году митрополит Саратовский и Вольский Лонгин активно продвигал идею сноса саратовского стадиона «Динамо». По его словам, на месте спортивного объекта было необходимо возвести исторический храм Александра Невского. Был даже устроен крестный ход от храма «Утоли мои печали» до центра футбольного поля «Динамо». К счастью, тогда обошлось без столкновений и громких скандалов, подобных неприятному инциденту в столице Перу.