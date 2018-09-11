Молодежная сборная России уступила Сербии в отборочном турнире чемпионата Европы 2019 года – 1:2. На протяжении 74 минут наша команда играла лучше.

НИЖЕГОРОДЦАМ ИНТЕРЕСЕН ФУТБОЛ

В Нижнем Новгороде футбольный бум – горожанам интересна игра. На матчи одноименной команды в первенстве «Олимп-ФНЛ» в среднем ходит 24 030 зрителей – это третий результат турнира. Больше собирают только «Мордовия» (24 249) и «Ротор» (28 670). Молодежная сборная России нижегородцев тоже привлекла – за матчем с Сербией с трибун стадиона наблюдали 38 763 болельщиков. Неплохо для молодежки и игры в будний день! Еще несколько лет назад в такое невозможно было поверить.

Так много любителей футбола на игре младшего брата команды Станислава Черчесова в этом отборочном цикле еще не было. До встречи в Нижнем Новгороде лучший результат был зафиксирован в Туле, где младшая Россия принимала Гибралтар – 8 260. Тогда наши парни выиграли – 3:0

– Ребята хотят играть на хороших стадионах. Хочется сыграть при большей зрительской поддержке, – перспектива сыграть при большом скоплении людей радовала игроков сборной России, в чем накануне признался защитник Никита Чернов.

Кажется, Нижний Новгород обречен стать футбольным городом – слишком удачно расположен стадион. Десять минут на машине – и ты окажешься в центре города – площади Минина и Пожарского, а до железнодорожного вокзала и вовсе можно уложиться в пять, ничего при этом не нарушая. При условии, что нет пробок, разумеется. Примерно те же цифры действительны для общественного транспорта.

«ИГРА ДЛЯ НАС РЕШАЮЩАЯ»

Чтобы претендовать на прямой выход на ЧЕ-2019 сборную России устраивала только победа над Сербий. Прямое попадание на турнир дает только первое место в отборочной группе, а наша сборная отставала от конкурента на 5 очков! В то время как сборная Горана Джоровича в семи турах не допустила ни одной осечки, дружина Евгения Бушманова проиграла прямому конкуренту на выезде (2:3) и оступилась в домашней встрече с Арменией (0:0).

– В плане борьбы за первое место игра с Сербией для нас определяющая, – сказал накануне встречи Бушманов. – Победа оставляет шансы побороться за первое место, другой результат возможности лишает. Ждем напряженной игры.

На ЧЕ-2019 сыграют 12 сборных – девять победителей групп, хозяйка турнира Италия и две команды, которые победят в стыковых встречах. В них попадут всего лишь четыре лучшие команды из девяти, финишировавших в отборочном цикле на втором месте. Победа над Сербией нам была нужна и по этой причине – для повышения шансов на попадание в четверку лучших вторых команд, если вдруг балканскую сборную достать не получится.



Фото: РФС

«ПАС НИЗОМ, ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ!»

Чтобы побеждать, нужно забивать. На открытой для журналистов части тренировочного занятия, которое состоялось накануне встречи, игроки сборной России много работали с мячом. Сначала в парах, а потом играли в квадраты «6 в 2». Причем в квадратах футболисту можно было касаться мяча не более раза. Сборная готовилась к интенсивной игре.

– Пас низом, если есть возможность, – подсказывал подопечным Бушманов. – В дальнюю ногу старайтесь вложить!

Футболисты действовали раскрепощенно. В том числе неоднократно делали передачи пятками.

Скоростная работа – второй момент, который бросился в глаза на предматчевом занятии. В том числе были комбинированные упражнения: перепасовку в парах прервал свисток наставника, после которого футболисты должны были ускориться в заранее обозначенные позиции.

ИНТЕНСИВНАЯ ИГРА, ЖИГУЛЕВ – ВТОРОЙ НАПАДАЮЩИЙ

В первом тайме с сербами Россия играла в интенсивный футбол. Как и на тренировке перед матчем, спортсмены быстро перемещали мяч. Илья Жигулев вышедший на позиции второго нападающего/атакующего полузащитника неоднократно играл в одно касание. В стадии атак и розыгрыша мяча низом он отходил как на левый фланг, так и на правый.

Проявил себя Жигулев и в другом компоненте игры – контротборе. Несколько раз при потере мяча он первым накрывал чужие атаки, возвращая мяч своей команды. Своей игрой в первом тайме он доказал, что его выход в стартовом составе под нападающим был уместен. В клубе он играет на более глубокой позиции.

До перерыва Россия была острее Сербии. На 10-й минуте с близкой позиции с передачи Гулиева бил Мелкадзе, но попал вратаря. Эпизоду предшествовал контротбор в середине поля – то, что нашей команде неоднократно удавалось. На 22-й минуте стадион начал скандировать «Гол!», но зрители поторопились – Зуев отправил мяч в сетку с внешней стороны после навеса Облякова с углового.

Иван Обляков играл на позиции правого полузащитника в схеме 4-4-1-1. Через него Россия разыгрывал комбинации как низом, так и оставляла футболиста в изоляции, делая диагональные переводы. Их выполняли Аяз Гулиев и Игорь Коновалов из центра поля. Так Евгений Бушманов пытался использовать все сильные качества игрока ЦСКА. Пару раз Обляков обыгрывал оппонентов и выходил на оперативный простор, однажды был близок к голу, но его удар заблокировали.

РОКОВОЙ ПАС ЧЕРНОВА

Начало второго тайма стало продолжением первого. Россия вновь атаковала и отбирала мяч на чужой половине поля. Вновь после углового едва не забил Зуев – удар заблокировали. Но на 62-й минуте случилось то, к чему шло давно – Никита Чернов с передачи Ивана Облякова со штрафного открыл счет.

Мелкадзе цеплялся за длинные передачи, Жигулев продолжал развивать атаки в одно-два касания. Все складывалось очень хорошо.

Увы, ключевой момент произошел на 74-й минуте – Никита Чернов сделал неудачный пас назад, выведя соперника один на один со своим вратарем. Александр Мелихов вылетел на встречу форварду и сбил его. Пенальти реализовал Лука Йович. Чернов стал жертвой прессинга – то, чем отличалась сама Россия!

Игра пошла на встречных курсах. Россию ответный гол и то, как он состоялся, психологически надломил. На 88-й минуте Александр Лутовац забил победный мяч сербов в быстрой атаке, завершив фланговое наступление своих партнеров.

74 минуты Россия играла лучше. Но один промах изменил все. Увы, так в футболе бывает – здесь очень быстро можно превратиться из героя в антигероя. Таковы особенности вида спорта номер один.

Россия – Сербия – 1:2 (0:0)

Голы: Чернов, 62 – Йович, 73 (пен.); Лутовац, 88

Россия: Мелихов, Чернов, Фомин, Рассказов, Лысов, Гулиев, Жигулев (к), Коновалов, Обляков, Зуев (Бакаев, 75), Мелкадзе (Соболев, 84)

Сербия: Радунович, Гайич, Машович, Пантич, Йович, Богосавац, Йованович (к), Маркович, Лутовац (Стеванович, 90+3), Ранджелович (Аджич, 69), Илич (Рачич, 46)

Предупреждения: Гулиев, 29. Машович, 38. Зуев, 45+1. Лутовац, 61. Мелихов, 73. Коновалов, 77

Судьи: М. Иррати, М. Пассери, Ф. Мареска (все – Италия)

11 сентября. Стадион «Нижний Новгород». 38 763 зрителя