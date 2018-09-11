Евгений Бушманов: Спасибо нижегородцам за игру в таких условиях!

– Хочу сказать спасибо нижегородцам и всем, кто принимал участие в организации матча, – свое выступление наставник сборной России начал с благодарностей. – Молодежная сборная России еще не играла в таких условиях, когда тебя поддерживают 38 тысяч зрителей. Надеюсь, игра команды понравилась болельщикам. Ребята хотели показать хороший, футбол. Упрекнуть ребят мне не в чем. К сожалению, допустили необязательные ошибки, которые повлияли на исход матча.

– На протяжении 70 минут сборная России превосходила соперника – в остроте у чужих ворот, прессинге, контротборе. Что произошло в последние 20 минут, команду надломил гол?

– К сожалению, допустили невынужденную ошибку у своих ворот. Прийти в себя в итоге смогли, но не сумели забить. К сожалению, столкнулись с проблемой реализации моментов. Реализация и невынужденная ошибка – то, что повлияло на результат.

У нас еще есть два матча, чтобы продолжить борьбу за выход на чемпионат Европы. Будем настраиваться на эти игры.

– Сегодня на поле так и не появился Федор Чалов. В чем причина?

– Федя Чалов фантастический игрок, сильный нападающий, не каждый день увидишь то, что он творит на тренировках. Но мы понимали, что в этой игре будет много борьбы, много единоборств, поэтому играл Георгий Мелкадзе. В данных компонента он лучше.

Горан Джорович: В Нижнем Новгороде фантастическая атмосфера на стадионе

– Прежде всего поздравляю своих игроков, – после волевой победы наставник сербов отметил своих футболистов. – Не только с сегодняшней победой, но и со всем турниром. Мы показали и класс, и бойцовские качества.

Сегодня мы могли сыграть в атакующий футбол с первых минут, но, учитывая класс игроков и значимость матча, решили действовать осторожно. Думаю, оказались правы.

Россию хочу поздравить с великолепной игрой. Видно, что уровень команды высокий.

Выделю фантастическую атмосферу на стадионе. Сегодня зрители наслаждались игрой. Было очень приятно играть на таком стадионе и в таких условиях.

– Вы спасли игру только под занавес матча…

– Игроки Сербии умеют терпеть. Терпеть и пользоваться шансом – в этом наш класс.

– Сборная Сербии одной ногой на чемпионате Европы 2019. Что дальше?

– Мы пока в шаге от выхода на Евро-2019. Игроки Сербии профессионалы в высоком понимании этого слова. Мы и дальше будем выходить на игры с боевым настроем, другого варианта у нас нет.