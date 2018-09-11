Луис Энрике против вице-чемпионов

Продолжаем пробовать на вкус Лигу наций. Второй тур в элитном дивизионе евротурнира подарил нам противостояние чемпионов мира – 2010 с вице-чемпионами мира – 2018. Причем если бы весной было известно, что одна из этих команд доберется до финала, а другая не сможет пройти соперника уровнял сборной России, мало кто из экспертов и болельщиков, угадал бы, кто есть кто.

Испанцы, начавшие после провального мундиаля новую жизнь с новым тренером Луисом Энрике, стартовали в Лиге наций с гостевой победы над Англией (2:1) и таким образом сделали весомую заявку на победу в группе. В целом, Энрике выставил с первых минут всех тех, кто смеет на это претендовать. Бросилось в глаза разве что появление Хосе Луиса Гайя и Даниеля Себальоса. Оба они в Лондоне остались на скамейке запасных. От Луиса Энрике ждали большего количества каталонцев в составе сборной, но, напротив, из 11 вышедших в старте человек сразу шестеро представляют мадридский «Реал».

У хорватов тоже все начинается с нуля. После чемпионата мира объявил о завершении выступлений за сборную Даниэль Субашич. Его место в воротах занял Ловре Калинич из «Гента». Также по разным причинам не смогли принять участие Андрей Крамарич, Деян Ловрен, Анте Ребич и Иван Стринич. В отличие от соперника, «шашечные» после ЧМ провели только товарищеский матч против Португалии (1:1).

Матч проходил в Эльче и для сборной Испании стал юбилейным, 300-м домашним в истории. А для Ивана Ракитича – 100-м в футболке национальной сборной.

СуперМарко

Энрике известен в качестве приверженца стиля «тики-така» Хосепа Гвардиолы. После отставки Пепа он возглавлял «Барселону» и вполне прилично справился с обязанностями – выиграл и чемпионат, и Лигу чемпионов, и клубный чемпионат мира, не говоря уже о прочем. В Англии испанцы мячом владели не так часто, как мы привыкли то видеть, поэтому было интересно, как «красная фурия» будет строить свою игру во встрече с Хорватией.

Они предсказуемо забрали мяч себе. Для гостей это не стало сюрпризом, и они с первых минут стали прессинговать соперника от его штрафной. Показательно, как высоко располагаются хорваты при начале атаки Давидом Де Хеа от ворот. Вратарь пытается сыграть на ближнего партнера, но подопечные Златко Далича перекрывают всех потенциальных адресатов и вынуждают вратаря рисковать или выбивать мяч подальше. Поначалу этот прием доставлял хозяевам большие неудобства.

В действиях футболистов «красной фурии» пока видна несыгранность. Особенно это касается линии обороны. В первые 10 минут хозяева дважды на ровном месте ошиблись на своей половине поля и привезли себе две опасные атаки. Благо, хорватам не хватило удачи в завершающей стадии. Особенно обидно должно быть Ивану Ракитичу, прицельно бившему в дальний нижний угол из-за пределов штрафной. Мяч в миллиметрах разминулся со штангой.

Еще два убойных момента гости создали в течение следующих семи минут. И хотя вышедший на острие Иван Сантини оказался слишком расточителен, Серхио Рамос и Хосе Гайя однозначно не справлялись со своими обязанностями. Помогать партнерам приходилось Даниэлю Карвахалю, смещавшемуся справа в центр.

Тем не менее, в атаке сборной Испании собраны великолепные мастера, что и продемонстрировала эта игра. Уже в первом тайме два великолепных по исполнению удара удались Марко Асенсио, а еще один мяч уложил головой в угол Сауль. Бросилось в глаза, что две атаки из трех зародились в результате длинных передач из глубины на правый фланг. В первом случае Карвахаль подал на голову партнеру, а во втором Асенсио сместился в центр и с левой зарядил мяч в ближний угол. Рикошетом от перекладины и вратаря мяч оказался в сетке. Правда, автором гола был признал Калинич, а не Марко.

Трудно поверить, но первый забитый мяч стал Асенсио дебютным в футболке национальной сборной.

Избиение хорватских младенцев

Если «шашечные» в перерыве еще питали иллюзии относительно исхода встречи, то и они развеялись вскоре после выхода из подтрибунного помещения. Все тот же Асенсио отправил на свидание с Калиничем Родриго, и форвард не упустил свой шанс, отправив вратарю мяч между ног.

И тут Хорватия окончательно рассыпалась. Вновь все тот же Асенсио отметился результативной передачей. На сей раз от углового флага. Свой классический гол забил Серхио Рамос. Игра стала походить на форменное избиение соперника. Не сказать, что хорваты бросили играть, просто оказались деморализованы и не знали, что делать с мячом. Пропал прессинг, перестали проходить длинные передачи. Гости просто ожидали финального свистка. Так и провели последние полчаса.

Энрике получил возможность попробовать резервистов. Вместо Бускетса на поле появился 22-летний новичок мадридского «Атлетико» Родри, а вместо Сауля – Тьяго Алькантара. Обедни они не испортили и уверенно довели встречу до логического завершения. Рвать и метать продолжил все тот же неугомонный Асенсио. Он помог отличиться партнеру по «Реалу» Иско, доведшему счет до сверхнеприличных 6:0. Гейм, сет и матч.

What's happening with Croatia?? Isco scores to make it 6-0!! #ESPCRO



Spain 6 - 0 Croatia pic.twitter.com/yZPWM4K7wr — Soccer Daily (@Off_BruitSports) 11 сентября 2018 г.

Вряд ли президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович смогла досмотреть игру Модрича и компании до финального свистка.

Испания одержала на старте Лиги наций две победы, и теперь догнать ее соперникам будет очень затруднительно. Теперь удел Англии и Хорватии – биться за сохранение прописки в дивизионе A.

Испания – Хорватия – 6:0 (3:0)

Голы: Сауль (Карвахаль), 24 – 1:0. Асенсио, 33 – 2:0. Калинич, 35 – в свои ворота – 3:0. Родриго (Асенсио), 49 – 4:0. Рамос (Асенсио), 57 – 5:0. Иско (Асенсио), 70 – 6:0

Испания: де Хеа, Рамос, Начо, Карвахаль (Аспиликуэта, 75), Гайя, Бускетс (Родри, 59), Иско, Сауль (Алькантара, 65), Асенсио, Себальос, Родриго

Хорватия: Калинич, Вида, Пиварич, Врсалько (Рог, 20), Митрович, Модрич, Ракитич, Перишич, Брозович (Пьяца, 62), Ковачич, Сантини (Ливайя, 71)

Предупреждения: Сантини, 12. Брозович, 39

Судья: Бастьен (Франция)