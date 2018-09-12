Бывший полузащитник сборной России и «МЮ» высказался о последних результатах сборной России.

- Какое впечатление оставила сборная России в матчах с Турцией (2:1) и Чехией (5:1)?

- У меня нет позиции посередине. Либо плохо, либо хорошо. На данный момент все хорошо. Матч с Турцией смотрел в прямом эфире, с чехами - в повторе. Играли здорово. Но выводы делать рано. Выводы делаются по итогам турнира.

- В чем команде Станислава Черчесова надо прибавлять?

- Во втором тайме игры с Турцией были проблемы в центре обороны. У нас нет пока классных защитников, которые бы помогали вратарю - будь то Акинфеев или Лунев. В середине поля все лучше, в нападении тоже есть вариативность.

Но если бы у турок были классные нападающие, могли бы спокойно отгрузить нам двушку. Потом, правда, Турция победила в гостях шведов. Значит, класс есть. Ну а для сборной России - позитив, отношение болельщиков. Люди повернулись к команде лицом, и она того заслужила.

- Разгром Чехии о чем говорит?

- Для меня нынешняя Чехия – команда уровня Саудовской Аравии, пассажирский поезд. Раньше там были сильные футболисты, а сейчас… Такое же жалкое впечатление производит Италия жалко смотреть…

Вот от игры сборной России эффект другой. Но что такое успех? Борьба за медали. А пока для нас восьмое место на чемпионате мира считается суперрезультатом. Это неправильно. И позор, что за это восьмое место дают значки ЗМС. Ну как такое возможно? За серебро Олимпиады такое звание не полагается. Это ужасно. Но у нас все можно…

- Но прогресс в игре сборной России заметен?

- По первому тайму матча с Турцией - да. Даже несмотря на пропущенный гол. В остальном не переоценивал бы последние результаты. Разгром чехов - уж точно не показатель. Обыграли мертвую команду. Чему особо радоваться?

- Артем Дзюба справляется с лидерским бременем?

- В наше время тоже были лидеры. Чем больше их будет, тем лучше для сборной. А Дзюба - конечно, из таких. Всегда готов вести команду за собой.