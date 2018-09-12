Пока переход Джей Ти в московский клуб откровенно затягивается, легенда английского футбола занимается куплей-продажей недвижимости. 37-летний защитник получил разрешение снести дом, который был куплен за 4,5 млн фунтов в 2014 году и построить на его месте два новых – на пять и шесть спален.

Ранее Терри удачно уже продал два дома по соседству в графстве Суррей более чем за 20 млн фунтов. Ну а реализация нового проекта принесет футболисту еще 20 млн фунтов выручки, как сообщает The Sun.

Тогда в 2014 году дом Джона Терри с девятью спальнями был куплен для оманского Султана Мохаммедом аль-Наамани. Причем за три года его стоимость возросла с 5,25 до 16 млн млн фунтов. Покупатель, 72-летний Султан Кабоос бин Саид, кстати, имеет внушительное состояние в 650 млн фунтов и подобные суммы для него - пустяки.

Источник, близкий к правителю Омана рассказал: «Доверенный помощник Султана сделал удивительное предложение футболисту. А посредниками в сделке были его советники. Оманская королевская семья хотела получить дом Терри любой ценой. Сам же футболист очень любил это место, но ему сделали такое предложение, от которого он просто не смог отказаться».

В целом же, Терри выручил 21,25 млн евро за продажу двух своих предыдущих домов. Создается впечатление, что Джон Терри не только великий футболист, но и грамотный инвестор в недвижимость. Игрок покупает участки, строит дома, а затем продает их, когда коммерческая стоимость объекта возрастает втрое.

Теперь же на своем новом участке Терри планирует снести находящийся там особняк и построить на его месте два новых, увеличив тем самым капитализацию в четыре раза! Всего же при удачном стечении обстоятельств Джон Терри сможет заработать почти 40 млн евро.

Дом, который сейчас расположен на новом участке

Источник: The Sun

Дом, который планирует построить Джон Терри

Источник: The Sun

Кстати, торговля недвижимостью – очень популярное ремесло среди бывших футболистов и тренеров английской премьер-лиги. Знаменитый тренер Гарри Реднапп занимается возведением большого жилого дома, состоящего из 21 квартиры. В свою очередь Робби Фаулер оказался настолько успешен в работе с недвижимостью, что даже учредил собственную академию. Правда, сам в ней не преподает. Ну а Рио Фердинанд, Бобби Замора и нынешний полузащитник «Вест Хэма» Марк Ноубл вместе работают над масштабным проектом под названием “Legacy Foundation”.