Ветеран «Спартака» признался, что был удивлен, когда Джон Терри дал первоначальное согласие на переезд в Москву, и сожалеет, что трансфер сорвался.

- Терри отказался переходить в «Спартак» по семейным обстоятельствам. Сожалеете, что так произошло?

- Очень сожалению об этом. Я уже был готов поприветствовать его и по-мужски пожать руку за то, что он разрешил политический вопрос, когда между Англией и Россией такие напряженные отношения… Кстати, был удивлен, когда он дал первоначальное согласие. Обрадовался и так хотел, чтобы он действительно играл в «Спартаке» и показал многим футболистам, как надо выполнять роль профессионального футболиста в клубе. Очень жаль, что он не приедет.

- Удивила ситуация, что игрок сначала подписал контракт с пунктом отзыва подписи, а потом передумал?

- Игроки же знают, когда подписывают основной контракт, что, если его разорвать, то за это придется платить неустойку. Поэтому не думаю, что он на самом деле подписал договор. Скорее всего, это был предварительный разговор. Но мы, как всегда, спешим с радостью сообщить всему миру, что вопрос уже решен и контракт подписан.

Терри – опытный парень, он давно в футболе и не сделал бы такой опрометчивый шаг, что сначала дал согласие, а потом отказался. Он прошел такие жернова в футбольной жизни, и все уже знает. Там ведь футболисты не такие дураки, как у нас в России, в хорошем смысле этого слова. Они все контракты изучают наизусть, каждый пункт. А у нас половина не знает, что написано в договоре, только пункт, сколько им будут платить. И больше ничего.