Джон Терри все же к нам не приедет, а болельщики «Спартака» остались в большой обиде на англичанина.

Мыльная опера с переходом 37-летнего защитника в «Спартак», похоже, подошла к концу. Проходил ли Терри медобследование в Италии, делал ли визу в Россию, просил ли больше денег – итог один: в РПЛ легенды английского футбола не будет. Об этом сам Джон Терри написал в своем аккаунте в Инстаграм. Но не просто ограничился парой дежурных фраз. Футболист откровенно описал ситуацию для всех персональных болельщиков и фанатов «Спартака», которые очень ждали английского защитника в своем клубе.

«После серьезных размышлений я решил все же отказаться от контракта с московским «Спартаком». Я бы хотел воспользоваться возможностью и поблагодарить «Спартак» и всех его болельщиков и пожелать им удачи до конца сезона. Это очень амбициозный клуб и я впечатлен их профессионализмом. Но после того, как я оценил этот переход со своей семьей, мы пришли к выводу, что это не лучшее решение для нас на данный момент. Удачи, Спартак!», - написал Джон Терри.

Естественно, такое сердечное послание настоящего профессионала не могло не остаться без реакции болельщиков. Под постом более 45 тысяч лайков и более полутора тысяч комментариев на русском и английском языках.

Пользователь souhel_kпишет:

«Ты – один из наиболее профессиональных, трудолюбивых и энтузиастичных футболистов, что я когда-либо видел. Не смотря на то, что я с детства болею за «Манчестер Юнайтед, я всегда впечатлялся твоей игрой, пока ты был в «Челси». Надеюсь, ты продолжишь играть и дальше».

bigwheezy10:

«Отличное решение, Джон. Теперь переходи в «Ипсвич». Фрэнк последует за тобой. Подумай очень хорошо».

rainman_official:

«Слава богу. Это место было бы для тебя просто другой планетой. Совсем другое, не подходящее для тебя».

Многие болельщики откровенно призывают Джона Терри в комментариях вернуться в «Астон Виллу» или же перейти в один из клубов английского Чемпионшипа.

field12345789:

«Возвращайся в «Виллу», Джон. Нам нужна твоя страсть в раздевалке».

Это как раз тот случай, когда отличить в комментариях английского болельщика от российского можно было не только по языку, но и по настроению. Россияне оказались менее дружелюбны к ветерану английского футбола. Некоторые открыто отправляли Джона Терри «на три буквы», а кто-то старался зацепить его печальными воспоминаниями или же свалить всю вину за срыв трансфера на супругу футболиста (орфография и пунктуация сохранены).

Kitchen_kap:

«Привет из лужников»

gq.mood:

«Не велика потеря»

fedorfedorow:

«Как там вид из под каблука?»

y_o_e_:

«Иди к черту, Джон. Отписался»

sergeyshishkanov:

«Джон «Каблук» Терри»

tkhaletskiy:

«Сс*клое*ливое, надеюсь, тебя отравят пендосы также, как и скрипалей, верь своей прессе больше подсос английский»

Собственно, рады оказались лишь болельщики других российских команд, которые благодарили Терри за отказ приехать в «Спартак». Фанаты «Енисея» надеялись в комментариях, что защитник решит приехать к ним, но это, конечно же, маловероятно.

Вот так, друзья, из легенды Англии и, наверное, самого ожидаемого трансфера сентября можно превратиться в объект презрения и насмешек.