Бывший полузащитник «Спартака», недавно покинувший пост главного тренера «Ахмата», прокомментировал решение Джона Терри не переходить в стан красно-белых.

- Вы удивлены?

- Нет. Было много разговоров, Терри вроде как проходил медобследование. Но я изначально скептически относился к этому трансферу. Игрок безусловно с именем, с большим опытом, но слишком возрастной. Мне кажется, для «Спартака» срыв сделки не является трагедией.

- Для чего «Спартак» в принципе хотел подписать Терри?

- Сложно сказать. У «Спартака» достаточно много защитников. Однако Кутепов сломанный, надолго выпал Жиго, плюс до конца форму не набрал Джикия. Клуб хотел перестраховаться. К тому же за Терри не надо было платить. Он же свободный агент.

- Как в целом оцените трансферную кампанию «Спартака»?

- Клуб потерял Промеса - это была ключевая фигура в нападении красно-белых. Однако голландец в душе перерос наш чемпионат, ему надо было развиваться, поэтому его отъезд в Испанию логичен.

Сейчас у «Спартака» по-прежнему по два футболиста почти на каждую позицию. Конкуренция есть. Терри мог, конечно, усилить команду, но что теперь говорить…

- Приглашать 37-летних ветеранов - это вообще правильно?

- Когда берешь молодого – всегда рискуешь. А «Спартаку» был нужен игрок здесь и сейчас. Для того чтобы выстрелить в этом году в еврокубках и достойно сыграть в чемпионате России.

- Вы понимаете Терри?

- Думаю, ему предложили более выгодные условия в Англии. А переход в «Спартак» он изначально рассматривал как вынужденную меру, не горя особым желанием ехать в Россию. Его карьера подходит к концу, переезд в другой чемпионат с семьей – проблема. Это вопрос чисто семейный. Так зачем уезжать, если дома тебе тоже готовы платить?