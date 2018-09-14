АНГЛИЯ

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»

Подопечным Юргена Клоппа наконец-то достанется сильный соперник. После четырех туров «Ливерпуль» идет во главе турнирной таблицы, не потеряв ни одного очка. «Тоттенхэм» уже успел проиграть и дома будет стараться догнать соперников. Поражение будет означать отрыв в шесть очков от группы лидеров и весьма затруднительное положение для клуба, который вновь будет претендовать на чемпионство. Эта игра без сомнений – центральная встреча всех европейских выходных.

У "Ливерпуля" вообще в ближайшие недели будет, возможно, самый сложный календарь в Европе. Он даже стал поводом для карикатуры, за два дня превратившейся в мировой мем (кстати, ее запостили в своих соцсетях многие игроки клуба):

Если после такой серии команда Клоппа останется в лидерах в АПЛ и Лиге чемпионов, значит, "Ливерпуль" и в самом деле снова стал суперклубом.

«Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед»

Игра скромного «Утфорда» с богатейшим клубом Жозе Моуриньо смотрится чуждо в этой подборке. Ее бы здесь и не было, если бы действующие лица не поменялись местами. Сейчас «МЮ» плетется в середине турнирной таблицы, а «Уотфорд» вместе с «Ливерпулем» и «Челси» ее возглавляет, одержав четыре победы в четырех встречах. Если будет одержана и пятая, под Моуриньо вполне может серьезно закачаться кресло.

ИСПАНИЯ

«Валенсия» - «Бетис»

Давно в России так не болели за испанскую «Валенсию». Теперь – приходится это делать, ведь за «летучих мышей» играет лидер нашей сборной Денис Черышев. Бэтмен всея Руси со своей командой пока идет ближе к зоне вылета, чем к местам в еврокубках. В субботу команде Черышева представится замечательный шанс слегка подправить ситуацию, победив «Бетис» в домашней встрече.

«Атлетик» - «Реал»

Центральный матч тура в примере – противостояние «Атлетика» из Бильбао с мадридским «Реалом». мы все еще привыкаем к королевскому клубу без Криштиану Роналду. Впервые в чемпионате на пути "сливочных" будет стоять серьезный соперник – вот и посмотрим, чего по-настоящему стоит мадридский клуб без КриРо.

«Реал Сосьедад» - «Барселона»

«Барселоне» тоже предстоит непростой выезд в Сан-Себастьян, где каталонцы встретятся с местным «Реалом Сосьедад». Месси пока не особо радует, зато за него работает Луис Суарес. Правда, что-то подсказывает, что после пятого тура во главе турнирной таблицы будет стоять один клуб. Вот кто это будет, «Реал» или «Барса» - большой вопрос.

«Севилья» - «Хетафе»

Непримечательный по большому счету матч между «Севильей» и «Хетафе» попал в нашу подборку по одной причине – многих россиян все еще заботит судьба лучшего бомбардира премьер-лиги прошедшего сезона Квинси Промеса. В воскресенье он должен впервые сыграть за свой новый клуб при домашних трибунах.

Кстати, обращаем ваше внимание - матчи чемпионата Испании (как и Италии - но о ней ниже) теперь можно смотреть прямо на нашем сайте!

ИТАЛИЯ

«Наполи» - «Фиорентина»

Матч тура в Италии – встреча «Наполи» с «Фиорентиной». В Неаполе решили срубить бабла на популярности клуба и резко подняли цены на билеты. Вот они и не распродались даже к такому матчу. Но нам ничто не мешает насладиться игрой в трансляции. Победа позволит «Фиалкам» догнать «Ювентус» - обе команды пока не потеряли ни одного очка, но у флорентийского клуба на одну игру меньше. У «Наполи» - столько же очков, сколько и у соперника – 6, но не в двух, а в трех играх.

«Ювентус» - «Сассуоло»

Обещаем, что мы не будем включать в подборку на выходные все игры «Ювентуса», только потому что в нем играет Роналду. Но пока что встречи туринского клуба будут сюда попадать – мир ждет первого гола Криша в его новой и, возможно, последней в карьере команде. Пока у него – только результативный пас. Может «Сассуоло» войдет в историю?

ГЕРМАНИЯ

«Бавария» - «Байер»

Все внимание в Германии будет приковано к игре практически несокрушимой «Баварии» и «Байера». Вывеска получается громкой, хотя на деле клубы находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. «Бавария» оба своих матча выиграла, а «аспиринки» дважды потерпели поражение. Все говорит за то, что и до третьей подряд неудачи недалеко.

«Лейпциг» - «Ганновер»

Вы наверняка удивились, увидев в нашем дайджесте игру «Лейпцига» с «Ганновером». Не беспокойтесь, «Ред Булл» не платит нам за пиар своей команды. дело в том, что в «Ганновере» играет самый молодой капитан в истории бундеслиги – Вальдемар Антон. К нему сейчас присматриваются в РФС – хотят предложить российский паспорт и выступления за команду Станислава Черчесова – вот мы и решили посоветовать вам самим оценить игру этого парня в боевых условиях.

ФРАНЦИЯ

«Тулуза» - «Монако»

Чемпионат Франции в последние годы смотреть не так интересно, учитывая гегемонию «ПСЖ» и готовность лучших игроков соперников выступать в парижском клубе. Но теперь у нас там есть свой интерес – Головин в «Монако». Перед выездной встречей с «Тулузой» Александр вернулся в общую группу и вроде даже готов дебютировать. Вряд ли ему позволят играть с первым секунд, но нам хватит и десяти минут в конце встречи – просто хочется увидеть Александра в этой футболке.