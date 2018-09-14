Прямые трансляции матчей чемпионата Испании по футболу теперь можно будет смотреть прямо на нашем сайте. Совершенно легально. С любого устройства.

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Головин дебютирует за «Монако», а Роналду забьет за «Ювентус»: анонс уик-энда

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с компанией «Телеспорт» показывает в прямом эфире все матчи испанской Примеры. «Советский спорт» предлагает всем посетителям сайта самые интересные игры каждого тура.

В ближайший уик-энд мы покажем следующие матчи:

"Реал Сосьедад" - "Барселона" (суббота, 15 сентября, начало в 17:15)

"Валенсия" - "Бетис" (суббота, 15 сентября, начало в 19:30)

"Атлетик" Бильбао - "Реал" Мадрид  (суббота, 15 сентября, начало в 21:45)

"Севилья" - "Хетафе" (воскресенье, 16 сентября, начало в 21:45).

Следите за анонсами трансляций на главной странице нашего сайта! 

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