Теперь трансляции итальянской Серии А можно бесплатно и законно смотреть прямо на сайте «Советского спорта»

Прямые трансляции матчей чемпионата Италии по футболу теперь можно будет смотреть прямо на нашем сайте. Совершенно легально. С любого устройства.

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с компанией «Телеспорт» показывает в прямом эфире все матчи итальянской Серии А. «Советский спорт» предлагает всем посетителям сайта самые интересные игры каждого тура.

В ближайший уик-энд мы покажем следующие матчи:

"Интер" - "Парма" (суббота, 15 сентября. Начало - в 16:00)

"Наполи" - "Фиорентина" (суббота, 15 сентября. Начало - в 19:00)

"Рома" - "Кьево" (воскресенье, 16 сентября. Начало - в 13:30)

"Ювентус" - "Сассуоло" (воскресенье, 16 сентября. Начало - в 16:00)

"Кальяри" - "Милан" (воскресенье, 16 сентября. Начало - в 21:30).

Следите за анонсами трансляций на главной странице нашего сайта!