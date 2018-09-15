– Сегодня в тренировке на поле не участвовал Мельгарехо, а Самедов работал по индивидуальной программе. Что с ними? Они могут сыграть в воскресенье?

– У них накопилась мышечная усталость. «Спартаку» предстоит много матчей, поэтому эти игроки отдыхают, нет смысла рисковать. У нас достаточно футболистов, в том числе молодых.

– У «Ахмата» сменился тренер. Как это повлияет на команду?

– Увидим завтра. Очевидно, с мотивацией у соперника будет полный порядок. И нас ждет очередной непростой матч.

– В тренерском штабе соперника трудится ваш бывший помощник Роман Пилипчук. Может ли он рассказать какие-то детали?

– Конечно, наблюдая за нашими матчами, аналитик может что-то заметить. Тем более что он знаком с нашими игроками и их характеристиками.

– Как вы восприняли ситуацию с отказом Джона Терри перейти в «Спартак»? Это удар по имиджу клуба?

– Я не понимаю, что значит «удар по имиджу». В футболе такие ситуации случаются. Мы до последнего пытались убедить Терри. Я лично с ним разговаривал. И он объяснил свое решение. В данный момент его приоритет – находиться рядом с семьей. Сам он хотел приехать к нам, но в конце концов сделал выбор в пользу близких, которые не хотели переезжать в Россию. И этот выбор нужно уважать. Если встречу Джона, пожму ему руку.

– Другие варианты усиления центра обороны рассматривались?

– К сожалению, прекрасный центральный защитник Жиго получил травму. Брать на его место кого-то молодого или того, кто неизвестно как себя проявит, не было смысла. Возможно, мы немного затянули тему с Терри. Думали, что сможем его убедить. Но это уже в прошлом.

– На этот раз не так много игроков игроков «Спартака» уезжало в сборные. Это плюс?

– Безусловно, чем больше игроков в твоем распоряжении, тем лучше.

– Вы сказали, что у вас достаточно игроков и есть возможность ротации. Ханни, который выражал недовольство нехваткой практики, тоже получит свой шанс?

– Я не могу ничего никому обещать. Играют те, кто готов на данный момент, кто лучше тренируется, кто способен принести пользу против конкретного соперника. На поле выходят 11 человек, и мне предстоит делать выбор перед каждым матчем. Если же кто-то хочет играть постоянно, то такому футболисту лучше перейти в индивидуальный вид спорта. В теннис, например. А ставить кого-то обязательно… Я бы даже своего брата не ставил, если бы он не делал то, что от него требуется.