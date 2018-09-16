Питерский клуб переиграл на выезде «Оренбург» за счет дубля Александра Ерохина. Но во втором тайме лидеру чемпионата России пришлось очень нелегко.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕТО

Перерыв на игры сборной «Зениту» пошел на пользу. Долечил очередную травму и вернулся в основной состав Олег Шатов (второго сентября в игре со «Спартаком» его не было даже в заявке), появился первый (и последний) новичок Клаудио Маркизио (матч с «Оренбургом» он начал на скамейке запасных), укрепили градус психологической уверенности Артем Дзюба, Андрей Лунев и Александр Ерохин. Артем впервые вывел национальную команду с капитанской повязкой на рукаве и принес победу в игре с Турцией, а Андрей с Александром отыграли обе встречи и записали на свой счет соответственно голевую передачу и гол чехам. Да и Далер Кузяев с Игорем Смольниковым не туристами ездили в Трабзон и Ростов-на-Дону.

А еще у «Зенита» была товарищеская игра с «Кайратом»: и размялись хорошенько, и Андрея Аршавина повидали, и очередной раз убедились, что болельщики свой клуб просто обожают.

После родного Санкт-Петербурга «Зенит» попал из осени в жаркое лето. Дома было +16 и дождичек, а в Оренбурге – под тридцать и яркое солнце. Настроение у гостей было под стать погоде. А вот наставнику «Оренбурга» Владимиру Федотову было о чем подумать эти две недели. Московскому «Динамо» оренбуржцы проиграли 0:2 и по игре особо не впечатлили. Результатом анализа стало возвращение в основу главного ветерана, капитана команды Дмитрия Андреева и замена центрфорварда, одного из лучших бомбардиров чемпионата России Андрея Козлова (у него 3 забитых мяча) на серба Джордже Деспотовича, опыт которого в нашем чемпионате исчисляется лишь 21-й минутой в игре против «Динамо».

АНДРЕЕВ ПИТЕРЦЕВ «ПРОСТИЛ»

В первом тайме при в целом равной игре «Зенит» забил дважды. Главной ударной силой лидера чемпионата стал Александр Ерохин. Сначала полузащитник так коварно пробил головой после подачи углового, что вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов закинул мяч за линию ворот. А на последней минуте первого тайма Ерохин реализовал чистый выход один на один с вратарем – 0:2. Теперь на счету Ерохина – три гола и по этому показателю он догнал Дзюбу.

Перерыв пошел хозяевам на пользу. Адесойе Ойеволе очень быстро один мяч отыграл. Причем, защитника не успели накрыть пришедшие в свою штрафную игроки сборной России Кузяев и Дзюба.

Тут же получили желтые карточки защитники «Зенита» Смольников и Луиш Нету, а опасные удары нанесли Алексей Сутормин и Денис Попович. В эти минуты все наверняка вспомнили, что «Зенит» не очень удачно играет в гостях. Правда, пока только в Лиге Европы. Достаточно привести в пример поражения в Минске (0:4) и Мольде (1:3). А «Оренбург» дома уверенно отобрал очки у «Локомотива» (1:0) и «Краснодара» (1:1).

Новички команд португалец Рикардо Алвеш («Оренбург») и Маркизио появились на поле одновременно. Маркизио запомнился несколькими удачными отборами и тем, что вместо Паредеса стал подавать угловые.

Заканчивал матч «Оренбург» с тремя нападающими. Но самый верным момент упустил защитник Андреев, пробивший рядом с левой стойкой в компенсированное время. А ведь мог сделать себе отличный подарок на день рождения – 26 сентября ему исполняется 38 лет.

«Оренбург» – «Зенит» – 1:2 (0:2)

Голы: Ойеволе, 48 – Ерохин, 14, 45

«Оренбург»: Фролов, Ойеволе, Бегич, Андреев, Терехов, Мишкич, Попович (Рикарду Алвеш, 71), Афонин, Малых, Деспотович (Козлов, 76), Сутормин (Чуканов, 85)

«Зенит»: Лунев, Нету, Иванович, Смольников, Набиуллин (Анюков, 61), Кузяев, Паредес (Маркизио, 71), Ерохин, Шатов (Эрнани, 84), Дзюба, Дриусси

Предупреждения: Мишкич, 41 – Смольников, 50; Нету, 53