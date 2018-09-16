Теперь прямые трансляции матчей чемпионата Италии по футболу можно будет смотреть прямо на нашем сайте. «Советский спорт» при содействии социальной сети «Одноклассники» и компании «Телеспорт» будет показывать в прямом эфире все матчи серии А.

Представляем матч четвертого тура «Кальяри» – «Милан». Миланский клуб перед этим матчем занимает только 17-е место в таблице, однако по потерянным очкам идет вровень с занимающим второе место «Наполи» (миланцы сыграли на два матча меньше). Руководство «Милана» перед стартом сезона объявило, что главная цель команды в этом сезоне – возвращение в лидирующую группу и место в Лиге чемпионов. Так что красно-черным обязательно нужно побеждать даже на выезде.