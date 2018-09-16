Он третий действующий футболист с таким показатем.

ЗЛАТАН – КОРОЛЬ, БОГ И ЕЩЕ КТО УГОДНО

В матче регулярного чемпионата МЛС Златан Ибрагимович и его «Гэлакси» проиграли «Торонто» (3:5). Печально конечно, но какой же шедевральный мяч забил швед. Возможно, этот матч должен был случиться только ради этого. Златан в этом точно уверен. Ведь он король, бог и черт знает кто еще от мирового футбола. Кстати Ибра поздравил себя, то есть Бога голов с 500-м мячом в карьере дико круто. Футболист предстал в образе скандинавского бога Тора, молот которого похож на футбольный мяч.

Так что же за чудо гол канадцам зарядил Ибрагимович? Вспомните все акробатически эффектные удары Златана, прокрутите их в голове и на YouTube несколько раз в поиске вот этого. И вы не найдете подобного гола. Вы вообще не видели, чтобы так били по мячу. На чемпионате мира, в Лиге чемпионов или вашем дворе. Это все пыль, а вот гол 500-й гол Ибрагимовича – нет.

ИБРА ПОРАВНЯЛСЯ С РОНАЛДУ И МЕССИ

Да, лучшим из лучших на Олимпе пришлось подвинуться. Ибрагимович, всегда с уважением относившийся к двум главным футболистам эпохи, наконец достиг их уровня. В цифровом эквиваленте уж точно. Забив 500-й гол в карьере (клубы и сборная) Златан стал третьим действующим футболистом, добравшимся до этой отметки. Да, Лео Месси (621) и Криштиану (660) знатно оторвались, но кого это сейчас интересует?

Ибрагимович играет в футбол почти 20 лет, сейчас лучшему футболисту Земли (кто-то не согласен?) 36 лет, и он наколотил 500 голов! Давайте количественном вспомним их все:

ВСЕ ГОЛЫ ИБРАГИМОВИЧА ЗА КАРЬЕРУ

КЛУБ КОЛИЧЕСТВО «Лос-Анджелес Гэлакси» 17 «Мальме» 18 «Барселона» 22 «Ювентус» 26 «Манчестер Юнайтед» 29 «Аякс» 48 «Милан» 56 «Интер» 66 «ПСЖ» 156 Сборная Швеции 62 9 клубов, одна сборная 500

Ну разве не лучший?