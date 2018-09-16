Ибрагимович забил 500-й гол в карьере. Таких ударов по мячу вы в жизни не видели
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» великий и ужасный Златан Ибрагимович забил 500-й гол в карьере.
Он третий действующий футболист с таким показатем.
ЗЛАТАН – КОРОЛЬ, БОГ И ЕЩЕ КТО УГОДНО
В матче регулярного чемпионата МЛС Златан Ибрагимович и его «Гэлакси» проиграли «Торонто» (3:5). Печально конечно, но какой же шедевральный мяч забил швед. Возможно, этот матч должен был случиться только ради этого. Златан в этом точно уверен. Ведь он король, бог и черт знает кто еще от мирового футбола. Кстати Ибра поздравил себя, то есть Бога голов с 500-м мячом в карьере дико круто. Футболист предстал в образе скандинавского бога Тора, молот которого похож на футбольный мяч.
500 pic.twitter.com/EObuJwoaMA— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 16 сентября 2018 г.
Так что же за чудо гол канадцам зарядил Ибрагимович? Вспомните все акробатически эффектные удары Златана, прокрутите их в голове и на YouTube несколько раз в поиске вот этого. И вы не найдете подобного гола. Вы вообще не видели, чтобы так били по мячу. На чемпионате мира, в Лиге чемпионов или вашем дворе. Это все пыль, а вот гол 500-й гол Ибрагимовича – нет.
ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv— LA Galaxy (@LAGalaxy) 16 сентября 2018 г.
ИБРА ПОРАВНЯЛСЯ С РОНАЛДУ И МЕССИ
Да, лучшим из лучших на Олимпе пришлось подвинуться. Ибрагимович, всегда с уважением относившийся к двум главным футболистам эпохи, наконец достиг их уровня. В цифровом эквиваленте уж точно. Забив 500-й гол в карьере (клубы и сборная) Златан стал третьим действующим футболистом, добравшимся до этой отметки. Да, Лео Месси (621) и Криштиану (660) знатно оторвались, но кого это сейчас интересует?
Ибрагимович играет в футбол почти 20 лет, сейчас лучшему футболисту Земли (кто-то не согласен?) 36 лет, и он наколотил 500 голов! Давайте количественном вспомним их все:
ВСЕ ГОЛЫ ИБРАГИМОВИЧА ЗА КАРЬЕРУ
|
КЛУБ
|
КОЛИЧЕСТВО
|
«Лос-Анджелес Гэлакси»
|
17
|
«Мальме»
|
18
|
«Барселона»
|
22
|
«Ювентус»
|
26
|
«Манчестер Юнайтед»
|
29
|
«Аякс»
|
48
|
«Милан»
|
56
|
«Интер»
|
66
|
«ПСЖ»
|
156
|
Сборная Швеции
|
62
|
9 клубов, одна сборная
|
500
Ну разве не лучший?