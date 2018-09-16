Третья за четыре тура крупная победа ЦСКА ознаменовалась не только тремя голами вчерашних тинейджеров - Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова, но и двумя травмами - Хердура Магнуссона и Абеля Эрнандеса. К старту в Лиге чемпионов армейцы подходят с переполненным лазаретом. Однако бывший полузащитник красно-синих призывает не впадать в панику.

- Когда столько травм, принято говорить, что команду испытывает судьба. Однако на ЦСКА Виктора Гончаренко в последнее время столько всего свалилось… Уже и не знаешь, как относиться к новым напастям.

- Спокойно надо относиться. Травмы – неотъемлемая часть спорта. Повреждений у ЦСКА всегда хватало - не только при Гончаренко, но и раньше. И команда всегда выходила и играла. И добивалась результата.

- Одна из самых ярких историй про армейские потери - это когда вам самому пришлось играть в нападении.

- Было такое. Не совсем, конечно, центрального нападающего, но да, в атаке. Только проблема тогда была не в травмах, а в отъезде Жо и Вагнера в сборную Бразилии. О чем я и говорю. Надо всегда быть готовым ко всему. Кстати, еще когда выступал за «Динамо», у нас однажды выбыли все защитники, и в том самом финале Кубка России с «Зенитом», когда Саша Панов сделал дубль, я вышел справа в обороне. Это, повторюсь, для футбола нормально – люди травмируются, выбывают.

- Однако очередные проблемы с составом свалились на голову перед самым стартом Лиги чемпионов. А ведь игра с «Викторией» на выезде очень много значит в плане турнирных перспектив ЦСКА.

- Да, у Гончаренко стало больше головной боли. Потерять ключевых футболистов перед игрой с «Викторией» действительно проблема, так как состав придется перестраивать.

- Кто из травмированной тройки Магнуссон, Эрнандес, Кристиян Бистрович сейчас ключевой игрок для ЦСКА?

- Без сомнений, Магнуссон. Скажу честно, вот я услышал про его травму - и волей-неволей всплывает фамилия Березуцкий.

- Ого. Можете пояснить?

- Потеря Магнуссона – центрального защитника – самая неприятная для ЦСКА. Но когда говоришь про центр обороны армейцев, никак не могу смириться с тем, что там играют совсем другие футболисты. Думаю, я не один привык к тем, кто закрывал эту позицию много лет. Вот и хочется ответить: «Ну, выбыл Магнуссон, ничего страшного, Леха зайдет» (смеется). А потом понимаешь, что и Вася, и Леха закончили.

- Чалов и Жамалетдинов легко заменят Эрнандеса?

- Чалов – лучший бомбардир РПЛ, Жамалетиднов уже забивал в Лиге чемпионов. Отсутствие Эрнандеса вряд ли сильно скажется. Тем более, Федя сейчас набрал хорошую форму, как говорят, почувствовал сеточку, много забивает. Вот потери в обороне и беспокоят сильнее.

- Но Бистрович тоже себя хорошо проявлял, голевые передачи раздавал. Как без него сейчас?

- За центр поля мне спокойно. Там будет Дзага, который должен выйти. Он разберется. Ведь все равно можно сколько угодно обсуждать потери, но не надо забегать вперед. У ЦСКА есть шанс сыграть удачно в Чехии и в таком составе. Посмотрим матч – потом будем анализировать.

- То есть вы призываете не жалеть ЦСКА, а верить в тех ребят, кто получит шанс?

- Абсолютно. Еще раз скажу, травмы всегда были, есть и будут. Не надо ныть, не надо плакаться. Ничего страшного не произошло: жизнь продолжается, надо просто искать выход из ситуации. Сломался ли Магнуссон, сломался ли Бистрович – и не таким игрокам находили замены. Кричать «Все пропало» в ЦСКА никто никогда не будет. Наоборот, приложат максимум усилий, чтобы выступить достойно.

- Если искать позитив, то наличие в обойме только двух здоровых легионеров позволит молодым футболистам получить международный опыт?

- Вот именно. Все в руках и ногах ребят. Выходите, играйте, показывайте, доказывайте… Футбольный бог дает вам шанс, так используйте его.