– Расскажите, как забили мяч.

– Дали пас назад, я пробил и забил. Не думал ни секунды, потому что там не надо было думать.

– Это ведь не первый ваш гол в РПЛ?

– Нет. В прошлом сезоне я забил три, а в этом первый раз.

– С какой установкой вас выпускали на поле?

– С установкой отработать на своей позиции, и помочь команде. Задача была сдержать атаки «Спартака» и выбегать в контратаки, что мы и делали.

– Насколько помог Роман Пилипчук, который был ассистентом Карреры? Он раскрывал какие-то секреты на установке?

– У нас был просмотр нарезки игр «Спартака» и мы вышли на поле, зная, что будет делать соперник. А так даже еще не успели познакомиться с Пилипчуком.

– Он говорил, кого стоит опасаться индивидуально?

– Нет. Мы разбирали игру команды в целом. Он не говорил, с кем надо персонально играть и кого держать.

– Наверняка обращалось внимание на угловые, и, тем не менее, вы пропустили с углового.

– Да, но это мы обсудим позже, на разборе.

– Второй раз подряд за четыре месяца «Ахмат» побеждает в Москве на «Открытие Арене». Получается, удобный соперник для вас?

– Да нет. Просто выходим и работаем. Можно сказать, что удача оказалась на нашей стороне. Хочется, чтобы так и дальше продолжалось.

– Что успели поправить за время прихода в команду Рашида Рахимова?

– На самом деле я вообще мало с ним тренировался, всего дня три после возвращения из сборной. А так команда работала долго и уже чувствуется рука тренера. У нас другая игра, не такая, какую прививали другие наставники.

– Есть какое-то воодушевление после возвращения Рахимова?

– Ну, да, как видите есть.

– У вас спартаковское прошлое. Что для вас значит забить мяч этой команде?

– На самом деле, это очень важный мяч для меня. Не потому, что он забит «Спартаку», просто я всегда хочу хорошо играть и забивать. А кому – не имеет значения. Главное, что этот гол принес победу команде.

– С Игорем Ледяховым попрощались?

– Да. У меня с ним отличные отношения. Я написал ему сообщение, он ответил.

– Что вам говорил Рашид Рахимов перед матчем такого, что команда показала сто двадцать процентов?

– Команда выдала сто процентов, как и всегда. Рашид Маматкулович настроил команду, мы вышли и победили. После матча тренер поздравил нас, сказал, что эту игру надо забыть и готовиться к следующей.

– Какие-то проблемы «Спартак» создал?

– Мы разбирали соперника и знали, как он будет играть. Почти все выполнили, только во втором тайме был небольшой провал – устали и сели.

– Вы были в расположении сборной. Она зарядила вас или подустали?

– Зарядила. Я не сыграл, но приезжать в национальную команду – это большое удовольствие. С таким настроем я вышел на 20-25 минут, забил, помог команде, поэтому эмоции переполняют. Очень доволен.

– Было много борьбы на поле. Как охарактеризуете игру?

– Действительно было много борьбы и стыков, но такими у нас получаются все матчи со «Спартаком». Соперник пытался доставить нам проблемы держанием мяча, а мы старались играть на контратаках, и у нас это получилось.

– Что изменилось по сравнению с предыдущим главным тренером?

– Изменения чувствуется, потому что тренерский штаб совсем другой.