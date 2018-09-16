Антон Швец: Мяч, забитый «Спартаку», очень важный для меня
После матча «Спартак» — «Ахмат» (1:2) его итоги подвел полузащитник грозненской команды Антон Швец, который забил победный мяч.
– Расскажите, как забили мяч.
– Дали пас назад, я пробил и забил. Не думал ни секунды, потому что там не надо было думать.
– Это ведь не первый ваш гол в РПЛ?
– Нет. В прошлом сезоне я забил три, а в этом первый раз.
– С какой установкой вас выпускали на поле?
– С установкой отработать на своей позиции, и помочь команде. Задача была сдержать атаки «Спартака» и выбегать в контратаки, что мы и делали.
– Насколько помог Роман Пилипчук, который был ассистентом Карреры? Он раскрывал какие-то секреты на установке?
– У нас был просмотр нарезки игр «Спартака» и мы вышли на поле, зная, что будет делать соперник. А так даже еще не успели познакомиться с Пилипчуком.
– Он говорил, кого стоит опасаться индивидуально?
– Нет. Мы разбирали игру команды в целом. Он не говорил, с кем надо персонально играть и кого держать.
– Наверняка обращалось внимание на угловые, и, тем не менее, вы пропустили с углового.
– Да, но это мы обсудим позже, на разборе.
– Второй раз подряд за четыре месяца «Ахмат» побеждает в Москве на «Открытие Арене». Получается, удобный соперник для вас?
– Да нет. Просто выходим и работаем. Можно сказать, что удача оказалась на нашей стороне. Хочется, чтобы так и дальше продолжалось.
– Что успели поправить за время прихода в команду Рашида Рахимова?
– На самом деле я вообще мало с ним тренировался, всего дня три после возвращения из сборной. А так команда работала долго и уже чувствуется рука тренера. У нас другая игра, не такая, какую прививали другие наставники.
– Есть какое-то воодушевление после возвращения Рахимова?
– Ну, да, как видите есть.
– У вас спартаковское прошлое. Что для вас значит забить мяч этой команде?
– На самом деле, это очень важный мяч для меня. Не потому, что он забит «Спартаку», просто я всегда хочу хорошо играть и забивать. А кому – не имеет значения. Главное, что этот гол принес победу команде.
– С Игорем Ледяховым попрощались?
– Да. У меня с ним отличные отношения. Я написал ему сообщение, он ответил.
– Что вам говорил Рашид Рахимов перед матчем такого, что команда показала сто двадцать процентов?
– Команда выдала сто процентов, как и всегда. Рашид Маматкулович настроил команду, мы вышли и победили. После матча тренер поздравил нас, сказал, что эту игру надо забыть и готовиться к следующей.
– Какие-то проблемы «Спартак» создал?
– Мы разбирали соперника и знали, как он будет играть. Почти все выполнили, только во втором тайме был небольшой провал – устали и сели.
– Вы были в расположении сборной. Она зарядила вас или подустали?
– Зарядила. Я не сыграл, но приезжать в национальную команду – это большое удовольствие. С таким настроем я вышел на 20-25 минут, забил, помог команде, поэтому эмоции переполняют. Очень доволен.
– Было много борьбы на поле. Как охарактеризуете игру?
– Действительно было много борьбы и стыков, но такими у нас получаются все матчи со «Спартаком». Соперник пытался доставить нам проблемы держанием мяча, а мы старались играть на контратаках, и у нас это получилось.
– Что изменилось по сравнению с предыдущим главным тренером?
– Изменения чувствуется, потому что тренерский штаб совсем другой.