Выбери лучший гол 7-го тура РПЛ! (видео)
Сайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 7-го тура российской премьер-лиги.
Голосование продлится до 23:59 мск 18 сентября.
«Урал» – «Ростов» – 1:1
Голы: Ароян, 47 – Ионов, 49
«Спартак» – «Ахмат» – 1:2
Голы: Джикия, 56 – Родолфо, 20 (пен.); Швец, 86
«Анжи» – «Краснодар» – 0:4
Голы: Вандерсон, 9; Классон, 14; Мамаев, 58; Игнатьев, 82
«Оренбург» – «Зенит» – 1:2
Голы: Ойеволе, 48 – Ерохин, 14, 45
«Арсенал» – «Крылья Советов» – 4:0
Голы: Ткачев, 21, 50; Джорджевич, 73; Бакаев, 82
«Уфа» – ЦСКА – 0:3
Голы: Чалов, 45+2; Жамалетдинов, 59, 63
«Рубин» – «Енисей» – 1:0
Гол: Полоз, 6
«Локомотив» – «Динамо» – 1:1
Голы: Ан. Миранчук, 32 – Кардозу, 5