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Голосование продлится до 23:59 мск 18 сентября.

Выбери лучший гол 7-го тура РПЛ
даты проведения: 17.09.2018 г. – 18.09.2018 г. Обсудить

«Урал» – «Ростов» – 1:1
Голы: Ароян, 47 – Ионов, 49

«Спартак» – «Ахмат» – 1:2
Голы: Джикия, 56  Родолфо, 20 (пен.); Швец, 86

«Анжи» – «Краснодар» – 0:4
Голы: Вандерсон, 9; Классон, 14; Мамаев, 58; Игнатьев, 82

«Оренбург» – «Зенит» – 1:2
Голы: Ойеволе, 48 – Ерохин, 14, 45

«Арсенал» – «Крылья Советов» – 4:0
Голы: Ткачев, 21, 50; Джорджевич, 73; Бакаев, 82

«Уфа» – ЦСКА – 0:3
Голы: Чалов, 45+2; Жамалетдинов, 59, 63

«Рубин» – «Енисей» – 1:0
Гол: Полоз, 6

«Локомотив» – «Динамо» – 1:1
Голы: Ан. Миранчук, 32 – Кардозу, 5 

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