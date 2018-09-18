Чемпион мира и нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал изданию AS о своей роли в сборной и клубе, «Золотом мяче» и желании остаться в Мадриде.

– Начался новый сезон. И, похоже, вы переживаете лучший момент в своей карьере – победа в Лиге Европы с «Атлетико», мировое чемпионство в России…

– Да, это так. Честно говоря, сейчас я наслаждаюсь футболом как на клубном уровне, так и в сборной. У меня отличные партнеры и тренеры. Я чувствую себя на вершине и хочу, чтобы это длилось как можно дольше.

– Вы вообще могли такое представить, что отъезд из Франции 13 лет назад станет новой вехой в вашей карьере?

– Я всегда мечтаю выигрывать кубки. С раннего детства я мечтал выиграть чемпионат мира. Особенно, когда увидел нашу сборную с Кубком мира в руках в 1998 году. Когда приходишь в новую команду, то всегда мечтаешь что-нибудь выиграть. С такими мыслями и я пришел в «Атлетико». К счастью, нам удалось не только стать лучшими в Лиге Европы, но и завоевать Суперкубок УЕФА.

– Последнее время было много разговоров о том, что вы не попали в список номинантов на премию «The Best». Некоторые считают, что это не справедливо.

– С этим ничего не поделаешь. Но забавно, что премию вручает ФИФА, а в шорт-листе номинантов нет ни одного представителя команды – чемпиона мира. Наш путь на мундиале был захватывающим, и такие парни, как Мбаппе, Варан, Канте или я просто заслуживают того, чтобы на нас обратили внимание. Но, увы, есть так, как есть. Но по моему мнению, куда престижнее выиграть «Золотой мяч». У меня есть еще три месяца, чтобы доказать, что именно я достоин его больше, чем остальные.

– Но все же, вы были удивлены, что не попали в список номинантов на премию «The Best»?

– Как я уже сказал, меня там нет. Но нет и никого из сборной Франции. Мы отлично сыграли в России, что я еще могу сказать? Надо смотреть в будущее.



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– Теперь вы – чемпион мира, победитель Лиги Европы и обладатель Суперкубка УЕФА. Но ведь еще год назад все было совсем по-другому…

– У меня было ужасное настроение. Не знаю, почему, но все выглядело серым. Меня критиковали, и я не чувствовал себя хорошо. А когда мне плохо вне поля, то и игра в футбол совсем не идет. Но благодаря помощи Диего Симеоне, моих друзей, особенно Година, с которым мы очень дружим, и моей жене, мы смогли преодолеть трудные времена. Кстати, и приход в команду Диего Косты помог мне раскрыться по-новому.

– Тандем «Диего Коста – Гризманн» – это линия атаки мечты для многих фанатов «Атлетико»…

– Это так, но мне еще предстоит как следует поработать над взаимопониманием. Тем не менее, у меня нет проблем с тем, что мы оба забиваем.

– Некоторые эксперты считают, что сейчас вы – лучший футболист мира. Что думаете об этом?

– Есть достаточно много точек зрения, касаемо футбола. Но я в своей манере не похож ни на Криштиану Роналду, ни на Месси, ни на Мбаппе. Я играю хорошо, но мне еще есть куда расти, и я хочу совершенствоваться. Вряд ли я когда-то буду бомбардиром, который забивает по 50 голов за сезон, но я хочу быть еще результативнее и помогать команде еще больше.

– Согласны с тем, что игроки вашего плана не должны жертвовать собой ради остальной команды?

– Согласен, но что делать, если остальные игроки в команде жертвуют собой ради тебя? Именно на этом принципе и построена команда Симеоне. Да, бывает такое, что кто-то настолько сильно устал и уже не может добежать до защиты. Тогда он остановится и поможет в центре поля. Наш тренер по физподготовке Ортега постоянно держит нас в тонусе, чтобы мы могли весь матч помогать друг другу на всех участках поля.

– Вы однажды сказали, что хотите "занять место за одним столом" с Месси и Роналду. Как думаете, вы уже заняли это место?

– Я думаю, что да. Знаю, что постоянно появляются другие талантливые футболисты, но я понимаю, что всегда могу улучшить свою игру. Это большая мотивация для меня не останавливаться на достигнутом.



Фото: Gettyimages.ru

– Вы постоянно говорите о совершенствовании себя. Но что именно хотели бы исправить в своей игре?

– Я хочу научиться читать игру еще лучше, особенно в плане атаки в динамике. Хочу улучшить игру в пас. Понимаю, что могу забивать еще больше, но для этого необходимо давать точные передачи. Все это подталкивает меня развиваться и улучшать мои способности.

– Давайте перейдем к теме, которая может быть не особенно приятна. Некоторые болельщики «Атлетико» считают, что вас в клубе держат только деньги. Что же на самом деле заставляет оставаться в «Атлетико» и что бы вы хотели сказать этим фанатам?

– Вообще, деньги – далеко не главная причина, по которой я все еще выступаю за мадридский клуб. Я остался, потому что меня здесь любят и ценят. Меня очень расстроило, когда меня освистывали фанаты, поверивших в слухи, что я перехожу в «Барселону». Но я понимаю болельщиков. В такие моменты начинаются разного рода спекуляции по поводу громких трансферов. Не знаешь, во что верить. Тогда мне не хотелось говорить с публикой на эти темы, потому что было необходимо сконцентрироваться на сезоне. А все эти разговоры только выбивают тебя из колеи. Но та ситуация стала для меня хорошим уроком. Если бы я ценил только деньги, то уже давно бы уехал зарабатывать их в Китай. Но я счастлив именно в «Атлетико». Тут у меня есть тренер, который ценит мои труды, и отличные партнеры по команде. Не могу не упомянуть и великолепных фанатов «Атлетико», которые всегда поддерживают меня.

– Одним из тех, кто поддержал вас в трудную минуту был Фернандо Торрес. Что он сказал вам, когда вас освистывали?

– Фернандо попросил меня успокоиться и постарался убедить, что здесь, в «Атлетико», меня очень любят. Его поддержка была очень важна для меня. Он дал мне немало советов, за что я безмерно ему благодарен.

– Кстати, вы же действительно отказались от перехода в «Барселону». По сути, вы упустили возможность сыграть за одну команду с такими звездами, как Месси и Суарес. Это довольно смелое решение, которое может принять далеко не каждый футболист…

– Это отражение того, насколько великим является «Атлетико», насколько в команде хороший тренер и футболисты. И я бы не хотел лишиться всего этого. Я хочу помогать клубу достигать новых вершин. Мы уже через много прошли вместе.