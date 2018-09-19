«СТАДИОН У ЧЕХОВ МАЛЕНЬКИЙ И ШУМНЫЙ»

- Такой молодой команды у ЦСКА не было никогда, а в соперниках по группе «Реал», «Рома»… Да и «Виктория», как мы знаем, совсем не подарок.

- Главное, что ЦСКА был и остается постоянным участником Лиги чемпионов. Чтобы ни происходило в команде – все равно участвуем в групповом этапе. Да, соперники сильны. Но надо понимать, как важно молодым армейцам получить такой опыт. Сейчас у большинства игроков команды этот опыт либо совсем небольшой, либо его вообще нет.

- Матч 2013 года в Чехии сложился неудачно и для более опытного состава ЦСКА.

- «Виктория» - серьезная команда. Но я, конечно, болею за свой клуб и надеюсь, что сейчас результат будет в нашу пользу. Тот матч, о котором вы сказали, помню очень хорошо. Нас устраивала ничья, мы ни в чем не уступали сопернику и даже забили первыми, но потом случилось удаление. Вроде бы Дзагоева. Вот вдесятером уже стало очень сложно. К сожалению, пропустили один мяч, а в самой концовке решающий второй, и не попали даже в Лигу Европы.

- А вы же сами еще прошлой зимой уступили «Виктории» в первом раунде плей-офф Лиги Европы вместе со своим нынешним клубом «Партизаном».

- И многих игроков «Виктории» я очень хорошо знал по матчам 2013-го. Пльзенский клуб вообще похож на ЦСКА, так как не меняют тренеров и футболистов пачками. Но с чехами можно играть удачно. Стадион у них, правда, маленький и шумный, поддержка болельщиков очень мощная.

«МОЖЕТ, ЕЩЕ ВЕРНУСЬ В ЦСКА»

- А «Рома» и «Реал» - это космос для нынешнего ЦСКА?

- «Реал» три раза подряд побеждал в Лиге чемпионов. Уверен, и в этом сезоне мадридцы будут одними из главных фаворитов, пусть даже без Роналду. А «Рома» в прошлом сезоне была в полуфинале, выбила «Барселону»… Но молодые ребята из ЦСКА, повторюсь, имеют шанс проверить себя. Это очень полезно.

- Сохраняете связи с ЦСКА?

- Постоянно общаюсь с массажистом Михаилом Насибовым. Из игроков - с Дзагоевым. С Щенниковым виделся не так давно, когда он лечился в Сербии. С Игнашевичем, который теперь тренирует, переписываюсь. Жалко, что команда поменялась, что мы уже не играем вместе, и со многими, с кем дружил, уже не так часто удается поговорить.

- А болельщики армейские вам пишут?

- Да-да. Очень много сообщений приходит. Многие жалеют, что я ушел из ЦСКА, но такова жизнь. Все желают удачи, поддерживают, так же, как я поддерживаю ЦСКА. Кто знает, может быть, однажды еще вернусь в клуб в другом качестве.

«ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР РПЛ НА СКАМЕЙКЕ МОЛОДЕЖКИ - ЭТО СТРАННО»

- Матчи ЦСКА в РПЛ смотрите?

- Каждую игру. Если не получается посмотреть в прямом эфире, обязательно нахожу запись. Очень внимательно слежу. Вот Федор Чалов, например, - лучший снайпер лиги. Когда его впервые привлекли в основную команду, мне было сразу понятно, что он, как и Саша Головин, могут пойти очень далеко. Головин уехал, а Чалов еще совсем молод, но уже показывает футбол хорошего уровня, много забивает, что особенно важно для нападающего. Верю, у него все будет в порядке.

- И он последует за Головиным в Европу?

- Пока рано оценивать. Сравнил с Головиным, так как по нему было видно, что однажды он станет лидером ЦСКА. У Чалова также есть все шансы. Более того, он уже сейчас лидер. Если будет правильно работать, вполне может случиться такой же трансфер, как у Головина в «Монако». В среду увидим, как он готов на уровне Лиги чемпионов.

- Не смотрели, кстати, недавний матч молодежных сборных России и Сербии? У нас был скандал, что Чалова не выпустили в основе.

- Саму игру не видел, но знаю, что наши победили и заняли первое место в отборочной группе. И, конечно, удивился, что лучший бомбардир РПЛ сидит в молодежной сборной на скамейке. Тренеру виднее, что тут еще сказать.

- Кто еще из новых футболистов ЦСКА вам интересен?

- Практически у каждого я вижу качества, которые позволят со временем заиграть на высоком уровне. ЦСКА работает по своей системе. Не покупает готовых футболистов, не тратит много денег, а помогает прогрессировать молодым. А потом либо расстается с ними за большие суммы, либо они становятся многолетними лидерами. Поэтому я не сомневался, что, несмотря на большие изменения в составе ЦСКА все равно останется наверху.