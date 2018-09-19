«Ливерпуль» дома принимал «ПСЖ». Что может быть лучше для первого игрового дня первого тура группового этапа Лиги чемпионов? А ведь, как начнешь турнир, так его и проведешь, если проводить аналогию с Новым годом.

Дуэль двух немцев

«Ливерпуль» против «ПСЖ» - вывеска сама по себе не требует какого-то усиления, но без дополнительной интриги в современном футболе, где все переплетено, - никуда.

Первое, что бросалось в глаза – дуэль двух немецких тренеров. да не просто немецких тренеров, а специалистов, которые отправились покорять Европу из дортмундской «Боруссии», а до этого они оба работали в скромном «Майнце» - это как два президента ФИФА, которые родились в соседних швейцарских деревушках тысяч на десять жителей. Юргена Клоппа с Томасом Тухелем и без этого сравнивали слишком часто, а тут еще и такой повод нарисовался.

Еще одна интрига – кто победит: самая дорогая в мире защита, или самая дорогая на планете атака? Если все это время были в танке, то напомним, что в «Ливерпуле» теперь играет самый дорогой в истории футбола защитник – Вирджил ван Дейк, а ворота защищает – самый дорогой голкипер Алиссон. В «ПСЖ» впереди играют купленные за 222 и 135 млн евро Неймар и Килиан Мбаппе.

Что еще нужно для отличного старта? Ах, да, переполненный легендарный «Энфилд», который поет You’ll Never Walk Alone «Битлов».

Вне игры

Несмотря на бодрый старт, первого гола ждать пришлось добрых полчаса. Фанатам, правда, в это время скучать не пришлось – команды рубились, показывая динамичный футбол – просто до опасных моментов практически не доходило. «Ливерпуль» владел преимуществом. Создавалось такое впечатление, что «ПСЖ» после своего чемпионата Франции не сразу адаптировался к скоростям Лиги чемпионов.

Логично, что «Ливерпуль» и забил. Сделал это заменивший в стартовом составе «одноглазого» Роберто Фирмино Даниел Старридж. после подачи Эндрю Робертсона он выпрыгнул выше всех и эстетским кивком переправил мяч в ворота. Правда, за пару мгновений до подачи на противоположном фланге судья проглядел положение вне игры у Садио Мане, который тоже подавал, переводя мяч с правого фанга атаки на левый.

Второго гола долго ждать не пришлось, но и получился он не таким красивым. Джеймс Милнер реализовал пенальти. Судья показал на точку после того, как Хуан Бернат поставил подножку Жоржиньо Вейналдуму. Игроки «ПСЖ» даже не спорили, а Милнер сильным ударом отправил мяч точно в правый угол – 2:0.

Правда, парижане быстро отыгрались – всего через четыре минуты. Ди Мария вырезал подачу с левого фланга в центр штрафной, где мяч отрикошетил от Робертсона к Менье. Француз ударом в касание поразил ближний угол ворот Алиссона – 2:1.

«Одноглазый» Роберт

С первых минут второго тайма «ПСЖ» перехватил инициативу, вернее, даже продолжил ей владеть после того, как в концовке первой половину «Ливерпуль» подсел к своим воротам.

Вся вторая половина прошла в более вязкой, чем в первом тайме борьбе. Моменты возникали, но стопроцентных подходов не были ни у одной команды. Когда игра уже катилась к завершению, интригу закрутил Килиан Мбаппе. В быстрой контратаке Неймар на дриблинге потерял мяч. Тот отскочил к Мбаппе, который пробил метров с 13 – точно в цель – 2:2. До этого, правда, Кавани оказался в положении вне игры, но судья посчитал его пассивным.

Казалось, что игра так и закончится ничьей двух экс-тренеров «Майнца», паритетом между самыми дорогими задней и передней линиями футбольного мира, как жирную точку поставил вышедший на замену еще на 72-й минуте Фирмино. Ему в глаз вошло две фаланги пальца, но он не просто остался цел, но даже прицел не сбился. В добавленное время Фирмино ворвался в чужую штрафную с правого фланга после потери Мбаппе и роскошным ударом низом поразил дальний угол ворот Ареола – 3:2 – победа «Ливерпуля».

Лига чемпионов

Группа С

1-й тур

«Ливерпуль» - «ПСЖ» 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – 30 Старридж, 2:0 – 36, пенальти Милнер, 2:1 – 40 Менье, 2:2 – 83 Мбаппе, 3:2 – 90+2 Фирмино

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Мане (Фабиньо, 90), Салах (Шакири, 85), Старридж (Фирмино, 72).

«ПСЖ»: Ареоля, Тиаго Силва, Маркиньос, Бернат, Кимпембе, Ди Мария(Шупо-Мотинг, 80), Рабьо, Менье, Неймар, Мбаппе, Кавани (Дракслер, 80).

Предупреждения: ван Дейк (27), Менье (45).