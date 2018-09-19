Опять играет российский клуб, а также есть несколько других интриг.

ГОНЧАРЕНКО ЕЩЕ НЕ ПОБЕЖДАЛ «ВИКТОРИЮ»

«Виктория (Чехия) – ЦСКА (Россия)

Пльзень. Стадион «Штрунцовы сады», 22:00 (мск)

Хотя шанс был. В ЛЧ-2010/11 Виктор Гончаренко руководил БАТЭ, и его команда не смогла обыграть чехов (0:1, 1:1) и заняла последнее место в ядерной группе с «Барселоной» и «Миланом». Собственно, сейчас для белорусского специалиста ничего не меняется: в группе все та же виктория и еще два европейских гиганта – «Реал» и «Рома». Зато команда у тренера теперь другая. Наиболее мастеровитая и не по годам развитая. Если прикинуть стартовый состав ЦСКА на матч с «Викторией», молодежи наберется больше половины: с первых минут могут появиться Никита Чернов, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Дмитрий Ефремов.

«Викторию» сейчас тренирует Павел Врба, некогда провалившийся в «Анжи». Его команда шикарно играет дома, последний раз пльзенцы уступали дома в марте этого года. В составе почти нет легионеров, их всего пять. ЦСКА уже играл с «Викторией» в ЛЧ, это было пять лет назад. Тогда в каждой из встреч победили хозяева (2:1 в Чехии и 3:2 в России).

ЧЕРЫШЕВ ПРОТИВ РОНАЛДУ

«Валенсия» (Испания) – «Ювентус» (Италия)

Валенсия. Стадион «Месталья», 22:00 (мск)

Один из главных матчей вторника. Не только потому что за «Валенсию» теперь выступает Денис Черышев (он уже за нее забивает), но и потому что в составе «Ювентуса» скорее всего сверкнет Криштиану Роналду. В прошлом году в сентябре португалец не так ярко проявлял себя за «Реал» в примере, но божил в Лиге чемпионов. Сейчас ситуация повторяется в «Юве». Значит, нам так же ждать феерии Криша в еврокубках?

Плюсом для валенсийцев станет «Месталья» и сыгранный состав под руководством Марселино. Но даже в таком случае фаворитом будут итальянцы, что понятно даже умственно отсталому. К тому же, у хозяев точно не сыграют опорники Франсис Коклен и Жофри Кондогбия, а также центральный защитник Эзекьель Гарай. Обновленному «Ювентусу» даже здесь будет полегче, Массимилиано Аллергри не рассчитывает разве что на Маттиа Де Шильо.

К тому же «Юве» будет легко сыграть против распахнутой во всех зонах (да еще и без основных опорников) «Валенсии», а вот испанцам с точки зрения футбола будет сложнее. Бетонную оборону туринцев, особенно в позиционной игре, испанцам пробить будет просто нереально.

НОВЫЙ «РЕАЛ» ПРОТИВ ПРЕЖНЕЙ «РОМЫ»

«Реал» (Испания) – «Рома» (Италия)

Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу», 22:00 (мск)

В прошлом сезоне римляне встряхнули континент, когда вышли в полуфинал Лиги чемпионов. «Реал» же не особо удивил, когда взял третий европейский титул подряд. Но теперь команда изменилась. Не только из-за ухода Роналду. У «Реала» кроме нового тренера еще и новая, довольно странная, но занятная философия. Хулен Лопетеги аккуратно вклинивает топовую молодежь в сформировавшийся костяк, потихоньку модернизируя футбол.

Стиль Лопетеги уже назвали футболом будущего. При нем «Реал» действует хаотично, но в этом и заключается структура: футболисты середины поля образуют треугольники с партнерами по внешнему кругу. Взаимозаменяемость, неконтролируемые перемещения и головокружение у соперника – главные правила нового «Реала». «Рома» же продолжает бить в одну и ту же точку, модернизируя старый подход к игре. Это уже заметно по ключевой роли новичка Стивена Нзонзи (куда быстрее, объемнее и многофункциональнее Кевина Стротмана) в центре. Кроме того постепенно раскрывается Джастин Клюйверт, летом перебравшийся в Рим из «Аякса».

Нас ждет столкновений философий и подходов. Не факт, что этот «Реал», новых лидеров пока не обретший, легко уложит сформированный и ярко заявивший о себе в прошлом сезоне состав «Ромы».