По мнению бывшего вратаря «Локомотива», поражение команды 0:3 от «Галатасарая» вызвано тем, что в матче Лиге чемпионов нельзя играть хорошо только 25 минут.

«ВИНА ГИЛЕРМЕ ЕСТЬ ВО ВСЕХ ТРЕХ ГОЛАХ»

- «Локомотив» вернулся в основную стадию Лиги чемпионов спустя 14 лет. Разочарованы результатом?

- Скажем так: возвращение не получилось триумфальным. И предпосылки к такому результату были. Я, правда, надеялся на чудо. Думал, значение момента мотивирует команду, которая плохо выглядела в стартовых турах РПЛ. В какой-то степени, так и получилось. На коротком отрезке первого тайма «Локо» играл остро, создавал моменты…

Однако в таком турнире, как Лига чемпионов, нельзя играть хорошо только 25 минут. Этого слишком мало. Отсюда - печальный исход… И все-таки счет 0:3 не отражает истинное соотношение сил в футбольном противостоянии России и Турции. Наши сборные недавно встречались. И на чужой территории мы победили 2:1. Да, там была немного другая история. В клубах же на ведущих ролях легионеры. И, тем не менее, в Москве у «Галатасарая» можно брать реванш.

- Оцените игру вратаря «Локо» Гилерме.

- Где-то он выручил, где-то - нет. Но наш голкипер точно не был лучшим на поле. Считаю, доля вины Гилерме есть в каждом из пропущенных мячей.

- Вам не показалось, что в Стамбуле чемпионы России порой выглядели испуганными?

- Это не испуг. Просто «Локомотив» сейчас переживает постчемпионский синдром. Прежних эмоций нет, а соперники на тебя настраиваются серьезнее, чем до того, как ты стал лучшим. Теряется уверенность. И в чемпионате России, и, как мы видим, на международной арене. Этот непростой период надо побыстрее пережить.

«СЕМИН ВСЕ ПОДРОБНО РАЗБЕРЕТ»

- В 2000 году вы с «Локомотивом» проигрывали с точно таким же счетом 0:3 в Стамбуле «Бешикташу» в квалификации Лиги чемпионов…

- На выезде против турецких команд всегда непросто. Давление трибун колоссальное. Сейчас все так же, как и 18 лет назад.

- Алексей Миранчук сказал, что во вторник от шума иногда закладывало уши.

- Верю ему. Но это же не оправдание плохой игры. Футболисты - не малые дети, чтобы теряться из-за того, что происходит вокруг. Кто сильнее, доказываешь на футбольном поле. В этот раз сильнее оказался «Галатасарай». Ровно на три мяча.

- А вот председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что в Стамбуле команда провела едва ли не лучший матч в сезоне-2018/19.

- Да? Я, если честно, не все матчи видел. Возможно, остальные были еще хуже.

- Как вам игра Брайана Идову и Бенедикта Хеведеса, которых Юрий Семин рискнул выпустить в стартовом составе? Оба до этого почти не имели практики.

- После 0:3 сложно кого-то выделять или, наоборот, отдельно критиковать. При таком счете все виноваты. Искать позитив в такой ситуации - это, извините, какое-то футбольное извращение. Повторюсь, я разочарован. Хотя, уверен, Семин на разборе укажет футболистам как на положительные, так и на отрицательные моменты. Это работа тренера.

«СМОЛОВ ЕЩЕ НЕ СТАЛ ПАЛОЧКОЙ-ВЫРУЧАЛОЧКОЙ»

- Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим выделил в составе «Локо» Джефферсона Фарфана и Мануэла Фернандеша. О его мнению, они доставили туркам много хлопот.

- Если бы я был тренером, и моя команда выиграла 3:0, я бы столько комплиментов раздал соперникам! Думаю, со стороны Терима это был джентльменский жест.

- Ждали большего от Гжегожа Крыховяка?

- Да говорю же: разочаровала вся команда! И поляк в том числе.

- Сильно «Локо» не хватало в атаке дисквалифицированного Федора Смолова?

- Федору нужно еще много работать, чтобы стать реальной палочкой-выручалочкой для команды. Пока это не тот Смолов, который должен быть лучшим бомбардиром клуба.

- Впереди в премьер-лиге матч с «Зенитом». «Локо» исправится?

- Сейчас у команды непростые времена. Через работу нужно возвращать прошлогоднюю форму. И я не вижу причин, по которым команда не может этого сделать. Состав-то по именам замечательный. В каждой линии есть игроки высокого уровня. Просто нужно набраться терпения.