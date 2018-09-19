Игорь Ледяхов: На месте Карреры я бы тоже обиделся
Бывший полузащитник «Спартака» рассказывает о своем уходе из «Ахмата» и рассуждает о скандале в родном клубе.
Бывший полузащитник «Спартака» рассказал о своем уходе 2 сентября с поста главного тренера «Ахмата». По всей вероятности, следующим местом работы 50-летнего специалиста станет «Балтика», которой до сегодняшнего дня руководил Валерий Непомнящий.
Непомнящий возглавит в калининградском клубе молодежное направление. А его функции в первой команде «Балтики» во вчерашнем матче 12-го тура ФНЛ против «Ротора» исполнял Валерий Климов. Ему на смену, по всей видимости, и придет в скором времени Ледяхов. Но в нашем разговоре мы, в основном, затронули тему его расставания с клубом РПЛ из Грозного. Отставка-то получилась резонансной. Ледяхов объявил об уходе после победы. И с тех пор о том, почему покинул «Ахмат», не распространялся.
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- Почему все-таки вы ушли из «Ахмата»?
- Подал заявление по собственному желанию. Обсудили все с клубом, расстались - ничего экстраординарного. Вопрос закрыт.
- Но со стороны ваше решение выглядело так, будто в Грозном вам мешали работать.
- Ничего подобного. В «Ахмате» я четыре года был помощником. Потом в непростой для клуба момент стал главным тренером. Мы избежали попадания в зону стыковых матчей. Даже на еврокубки претендовали… В целом это был плодотворный опыт. И начало этого сезона получилось нормальным. Я оставил «Ахмат», когда команда на очко опережала в таблице действующих чемпионов.
- А после вашего ухода в Москве был обыгран «Спартак»… Капитан «Ахмата» Ризван Уциев, когда мы спросили о причинах вашей отставки, ответил, что, возможно, руководство не устраивали слабые результаты команды в гостевых играх…
- Не думаю, что фактор чужого поля имел принципиальное значение. Скажем, в Ростове у нас удалили игрока, а до 20-й минуты мы доминировали… В конце прошлого сезона четыре из последних шести матчей «Ахмат» провел на выезде - и ни разу не проиграл. Кстати, «Спартак» мы тогда тоже в Москве победили.
- Удивились, когда узнали о возвращении в «Ахмат» Рашида Рахимова?
- Нет. Мне заранее было известно, что он станет следующим главным тренером.
- То есть, вы подали в отставку, понимая, кто вас сменит?
- Ну, вы все сами знаете. Зачем тогда спрашиваете?
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- А не было мыслей остаться в «Ахмате» ассистентом Рахимова? Вы же ему ранее в Грозном уже помогали.
- Вопрос так не стоял.
- Для вас принципиально работать именно главным?
- Нет, не принципиально. Мне довелось ассистировать Микаэлю Лаудрупу и Унаи Эмери в «Спартаке». Мы занимали в чемпионате вторые места. Для меня самое важное - участвовать в тренировочном процессе. А конкретная роль может обсуждаться.
- Рахимов после своего назначения вам позвонил?
- Нет, мы не общались.
- Как восприняли появление в штабе «Ахмата» Романа Пилипчука?
- Это решение клуба и Рахимова. Меня это уже не интересует.
- Удивились победе грозненцев над «Спартаком» в седьмом туре премьер-лиги?
- «Спартак» не первый раз сталкивается с проблемами в играх после перерыва на турниры сборных. А в «Ахмате» всегда особый настрой на красно-белых. Ребята продемонстрировали его и в прошлом сезоне. Тогда, напомню, мы отобрали в Москве три очка у «Спартака», когда он всерьез боролся за титул.
- Приятно было увидеть новую победу бывших подопечных?
- Мне дороги обе команды. Но, конечно, всегда радуешься за игроков, с которыми совсем недавно работал.
- Что скажете о скандале с Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко, которых сослали в дубль из-за лайков в инстаграме под критикой Массимо Карреры?
- Решения главного тренера не обсуждаются. Но, на мой взгляд, такое наказание - явный перебор. Впрочем, скорее всего, лайк - всего лишь повод. Корень проблемы наверняка кроется глубже. От игроков, так много сделавших для чемпионства «Спартака» в позапрошлом сезоне, так просто не отказываются.
При этом я бы не списывал со счетов Андрея и Дениса. Они квалифицированные ребята. Может, конфликт еще удастся урегулировать.
- Как бы вы поступили на месте Карреры в ситуации с Глушаковым?
- Скорее всего, мне тоже было бы обидно - и какие-то санкции последовали бы. Но, наверное, не такие жесткие. В любом случае не дело игрока - обсуждать главного тренера. Это могут делать только руководители клуба. А игрок должен выполнять тренерскую установку.
- Ссылка капитана в молодежку может надломить команду?
- Вряд ли. Подобные прецеденты в «Спартаке» уже были.
«ДЕРБИ «СПАРТАКА» И ЦСКА НУЖНО ВЫНОСИТЬ ЗА СКОБКИ»
- Кстати, а как реагировал Эмери, когда Артем Дзюба назвал его «тренеришкой»?
- Так Дзюба употребил это слово, уже зная, что Эмери уволили. После матча с «Динамо» в раздевалку зашли акционеры, объявили о решении. А уже потом Дзюба дал то интервью журналистам.
- Как Эмери в принципе реагировал на недовольство игроков?
- Брожений в «Спартаке» тогда не было. Неуверенность шла от отсутствия результата. К концу пребывания Эмери в команде и он, и игроки, понимали, что будет отставка.
- Как сложится матч «Спартака» с «Рапидом» в Вене?
- Наши, безусловно, фавориты. Российский чемпионат сильнее австрийского, это даже не обсуждается. Надеюсь, что игра пройдет под диктовку команды Карреры.
- А затем красно-белых ждет дерби против ЦСКА…
- Такие матчи всегда нужно выносить за скобки. Это очень принципиальное соперничество. Неважно, как команды выглядят до дерби - в самом матче футболисты зачастую преображаются. Предсказать результат сейчас невозможно. Но я жду зрелищного футбола.
- Если «Спартак» вдруг провалит две ближайшие игры, Каррера может повиснуть?
- Я не вижу в «Спартаке» даже предпосылок к кризису. Ну, проиграли один матч - и что? В сезоне у всех случаются поражения. Просто вокруг топ-клубов всегда создается нездоровый ажиотаж, не имеющий ничего общего с реальностью. Когда «Реал» в Испании проигрывает один матч из двадцати, пресса тоже начинает писать о катастрофе. Но потом так же быстро отходит - и уже никакого кризиса вроде как и нет.
Примерно это мы наблюдаем после поражений «Спартака», которых при Каррере на самом деле совсем немного.