Бывший полузащитник «Спартака» рассказывает о своем уходе из «Ахмата» и рассуждает о скандале в родном клубе.

Бывший полузащитник «Спартака» рассказал о своем уходе 2 сентября с поста главного тренера «Ахмата». По всей вероятности, следующим местом работы 50-летнего специалиста станет «Балтика», которой до сегодняшнего дня руководил Валерий Непомнящий.

Непомнящий возглавит в калининградском клубе молодежное направление. А его функции в первой команде «Балтики» во вчерашнем матче 12-го тура ФНЛ против «Ротора» исполнял Валерий Климов. Ему на смену, по всей видимости, и придет в скором времени Ледяхов. Но в нашем разговоре мы, в основном, затронули тему его расставания с клубом РПЛ из Грозного. Отставка-то получилась резонансной. Ледяхов объявил об уходе после победы. И с тех пор о том, почему покинул «Ахмат», не распространялся.

«ЗАРАНЕЕ ЗНАЛ О ВОЗВРАЩЕНИИ РАХИМОВА В ГРОЗНЫЙ»

- Почему все-таки вы ушли из «Ахмата»?

- Подал заявление по собственному желанию. Обсудили все с клубом, расстались - ничего экстраординарного. Вопрос закрыт.

- Но со стороны ваше решение выглядело так, будто в Грозном вам мешали работать.

- Ничего подобного. В «Ахмате» я четыре года был помощником. Потом в непростой для клуба момент стал главным тренером. Мы избежали попадания в зону стыковых матчей. Даже на еврокубки претендовали… В целом это был плодотворный опыт. И начало этого сезона получилось нормальным. Я оставил «Ахмат», когда команда на очко опережала в таблице действующих чемпионов.

- А после вашего ухода в Москве был обыгран «Спартак»… Капитан «Ахмата» Ризван Уциев, когда мы спросили о причинах вашей отставки, ответил, что, возможно, руководство не устраивали слабые результаты команды в гостевых играх…

- Не думаю, что фактор чужого поля имел принципиальное значение. Скажем, в Ростове у нас удалили игрока, а до 20-й минуты мы доминировали… В конце прошлого сезона четыре из последних шести матчей «Ахмат» провел на выезде - и ни разу не проиграл. Кстати, «Спартак» мы тогда тоже в Москве победили.

- Удивились, когда узнали о возвращении в «Ахмат» Рашида Рахимова?

- Нет. Мне заранее было известно, что он станет следующим главным тренером.

- То есть, вы подали в отставку, понимая, кто вас сменит?

- Ну, вы все сами знаете. Зачем тогда спрашиваете?

«ССЫЛКА ГЛУШАКОВА КОМАНДУ НЕ НАДЛОМИТ»

- А не было мыслей остаться в «Ахмате» ассистентом Рахимова? Вы же ему ранее в Грозном уже помогали.

- Вопрос так не стоял.

- Для вас принципиально работать именно главным?

- Нет, не принципиально. Мне довелось ассистировать Микаэлю Лаудрупу и Унаи Эмери в «Спартаке». Мы занимали в чемпионате вторые места. Для меня самое важное - участвовать в тренировочном процессе. А конкретная роль может обсуждаться.

- Рахимов после своего назначения вам позвонил?

- Нет, мы не общались.

- Как восприняли появление в штабе «Ахмата» Романа Пилипчука?

- Это решение клуба и Рахимова. Меня это уже не интересует.

- Удивились победе грозненцев над «Спартаком» в седьмом туре премьер-лиги?

- «Спартак» не первый раз сталкивается с проблемами в играх после перерыва на турниры сборных. А в «Ахмате» всегда особый настрой на красно-белых. Ребята продемонстрировали его и в прошлом сезоне. Тогда, напомню, мы отобрали в Москве три очка у «Спартака», когда он всерьез боролся за титул.

- Приятно было увидеть новую победу бывших подопечных?

- Мне дороги обе команды. Но, конечно, всегда радуешься за игроков, с которыми совсем недавно работал.

- Что скажете о скандале с Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко, которых сослали в дубль из-за лайков в инстаграме под критикой Массимо Карреры?

- Решения главного тренера не обсуждаются. Но, на мой взгляд, такое наказание - явный перебор. Впрочем, скорее всего, лайк - всего лишь повод. Корень проблемы наверняка кроется глубже. От игроков, так много сделавших для чемпионства «Спартака» в позапрошлом сезоне, так просто не отказываются.

При этом я бы не списывал со счетов Андрея и Дениса. Они квалифицированные ребята. Может, конфликт еще удастся урегулировать.

- Как бы вы поступили на месте Карреры в ситуации с Глушаковым?

- Скорее всего, мне тоже было бы обидно - и какие-то санкции последовали бы. Но, наверное, не такие жесткие. В любом случае не дело игрока - обсуждать главного тренера. Это могут делать только руководители клуба. А игрок должен выполнять тренерскую установку.

- Ссылка капитана в молодежку может надломить команду?

- Вряд ли. Подобные прецеденты в «Спартаке» уже были.

Как вы относитесь к конфликту игроков «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко с главным тренером Массимо Каррерой? Каррера неправ, нельзя так наказывать за лайки в соцсетях

Каррера прав, игроки должны поддерживать тренера, а не тех, кто над ним издевается

Каррера наверняка наказал игроков не за лайки, а за что-то другое

Нет никакого скандала, оба скоро снова будут играть за «Спартак»

В «Спартаке» каждую неделю скандалы, не стоит на них реагировать

«ДЕРБИ «СПАРТАКА» И ЦСКА НУЖНО ВЫНОСИТЬ ЗА СКОБКИ»

- Кстати, а как реагировал Эмери, когда Артем Дзюба назвал его «тренеришкой»?

- Так Дзюба употребил это слово, уже зная, что Эмери уволили. После матча с «Динамо» в раздевалку зашли акционеры, объявили о решении. А уже потом Дзюба дал то интервью журналистам.

- Как Эмери в принципе реагировал на недовольство игроков?

- Брожений в «Спартаке» тогда не было. Неуверенность шла от отсутствия результата. К концу пребывания Эмери в команде и он, и игроки, понимали, что будет отставка.

- Как сложится матч «Спартака» с «Рапидом» в Вене?

- Наши, безусловно, фавориты. Российский чемпионат сильнее австрийского, это даже не обсуждается. Надеюсь, что игра пройдет под диктовку команды Карреры.

- А затем красно-белых ждет дерби против ЦСКА…

- Такие матчи всегда нужно выносить за скобки. Это очень принципиальное соперничество. Неважно, как команды выглядят до дерби - в самом матче футболисты зачастую преображаются. Предсказать результат сейчас невозможно. Но я жду зрелищного футбола.

- Если «Спартак» вдруг провалит две ближайшие игры, Каррера может повиснуть?

- Я не вижу в «Спартаке» даже предпосылок к кризису. Ну, проиграли один матч - и что? В сезоне у всех случаются поражения. Просто вокруг топ-клубов всегда создается нездоровый ажиотаж, не имеющий ничего общего с реальностью. Когда «Реал» в Испании проигрывает один матч из двадцати, пресса тоже начинает писать о катастрофе. Но потом так же быстро отходит - и уже никакого кризиса вроде как и нет.

Примерно это мы наблюдаем после поражений «Спартака», которых при Каррере на самом деле совсем немного.