В четверг три российских клуба: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» стартуют в Лиге Европы. Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев рассказал о шансах российских команд в первых матчах с «Копенгагеном», «Рапидом» и «Акхисаром» соответственно.

– У кого из наших трех команд наилучшие шансы в первом матче?

– Я думаю, все наши клубы являются фаворитами в своих парах и имеют неплохие шансы на победу. Что касается «Зенита», в этом сезоне ему никогда не было легко. Команда себя перепроверяла в некоторых матчах, но всегда выходила из положения. Мы это видели в играх с минским «Динамо». А если говорить о «Копенгагене» – это достаточно серьезная команда, физически сильная, с хорошей организацией игры. Но она не показывает чего-то экстраординарного. Учитывая то, как питерцы сейчас выглядят, и то, что они находятся на эмоциональном подъеме, шансы хорошие. Тем более, что питерцы сейчас показывают если не яркий футбол, то функциональный. И главное, он приносит результат.

– Тем не менее, в последних выездных матчах «Зенит» не так хорош. Даже складывается впечатление, что дома и в гостях играют разные команды.

– Может быть, и кажется, что играют разные команды, но исполнители остаются одни и те же. На выезде соперники дают меньше свободных зон или так просто сложилось на данный момент, но «Зенит» производит впечатление команды, которая способна наказать любого соперника за оплошность. И он это делает, судя по первому отрезку сезона.

– Как стоит сыграть с «Копенгагеном»?

– «Зенит» всегда должен играть первым номером. Наверняка тренерский штаб хорошо изучил соперника. Считаю, что Семак способен варьировать тактику и в какие-то моменты может даже отдавать инициативу, чтобы потом иметь пространство. Кроме того, он хорошо организует оборонительные действия команды.

– Если говорить о «Спартаке», которому предстоит сыграть с «Рапидом», это неудобный соперник для российских клубов. В 12 матчах добыта лишь одна победа. Почему так сложно играть с этой командой?

– У меня нет ответа на это вопрос. Не знал о такой статистике. Австрийские и немецкие команды всегда отличаются своей дисциплиной, четкими тактическими схемами. Поэтому играть против них всегда тяжело. «Рапид» – один из сильнейших клубов Австрии, но по составу «Спартак» является фаворитом.

– Команда Карреры сейчас находится не в лучшем психологическом состоянии по понятным причинам, плюс поражение от «Ахмата» в последнем матче. Справятся?

– На фоне происходящих в последнее время не особо понятных мне вещей, есть многие моменты, о которых знает руководство и тренерский штаб. Со стороны я могу только сказать, что потеря Жиго очень сильно ударила по обороне и пока не вижу какой-то связки игроков, которая могла бы сравниться с тем, когда играл Жиго. В этом тоже есть свой нюанс. Если посмотреть несколько матчей, у команды не было одного постоянного состава. Менялись футболисты впереди, но это решает тренерский штаб. Не думаю, что это результат наигрывания каких-то вариантов. Скорее всего, выходят те, кто лучше на данный момент. Поэтому в матче с «Рапидом» все будет зависеть от того, какую тактику изберут красно-белые против австрийцев. Не видел в деле эту команду, поэтому не могу сказать, чем она хороша, но тот факт, что она является одной из лучших в Австрии на протяжении нескольких лет, о многом говорит.

– Вы сказали о проблемах «Спартака» в обороне, но и в атаке не все ладится. С игры в этом чемпионате команда не забила ни одного мяча.

– Понятно, что с клуб продал Промеса и в такой ситуации всегда нужно иметь запасной вариант. Есть Роша, который может успешно играть на фланге, но он долгое время не выступал и немного другого формата, чем Квинси. Когда «Спартак» попадает на команды, которые демонстрируют оборонительный футбол, без такого игрока, как Промес, впереди тяжело. Но я думаю, что даже в этой ситуации команда должна играть на победу, потому что даже ничья не может быть хорошим результатом для «Спартака».

– «Краснодар» на выезде играет с турецким «Акхисаром», дебютантом еврокубкового турнира. Опыт поможет нашей команде?

– Выиграть на одном только опыте нельзя, но он, конечно, помогает. Турецкие команды всегда играют на эмоциях, особенно в родных стенах. Думаю, что народ выйдет супер мотивированный и «Краснодару» сто процентов будет нелегко в первые пятнадцать – двадцать минут. Ему нужно будет выдержать натиск соперника и в течение этого натиска стоит попытаться поймать «Акхисар» на хороших контратаках. Если им удастся забить быстрый гол, мне кажется, они на этом не остановятся и забьют еще один – два мяча. Считаю, что шансы на три очка в этом матче выше у нашей команды.