Мадридский «Реал», действующий победитель Лиги чемпионов, в первом матче группового этапа на родном стадионе убедительно (3:0) переиграл итальянскую «Рому».

«Реал» - самый титулованный европейский клуб и абсолютный гегемон трех последних сезонов Лиги чемпионов. Но вот, что интересно: в очном споре с итальянским середняком «Ромой» у мадридцев едва заметное преимущество – 6 побед против 4.

Уход одного из самых ярких игроков современности Криштиану Роналду в «Ювентус», конечно, не сделал «Реал» сильнее. Однако испанцы в первых турах своей Примеры показывали достойный футбол. В первых трех турах были обыграны «Хетафе», «Жирона» и «Леганес». Споткнулся суперклуб лишь в Бильбао, где его в любом сезоне ждет серьезная битва с местным «Атлетиком». В итоге получилась боевая ничья 1:1 и из-за нее «Реал» отстает от вечного соперника «Барселоны».

Но на настроение сливочных этот факт не повлиял – не впервой. Гарет Бейл уже вовсю хвалится, что после ухода Криштиану Роналду в команде появилось больше вариативности в атаке и взаимопонимания. Раньше, когда КриРо был травмирован, он так не говорил.

«Рома» после четырех туров имеет в активе лишь одну победу. Если приплюсовать к ней две ничьи, то получится 5 очков и 9 место в турнирной таблице с разницей забитых и пропущенных голов 7-7. Матчем в Мадриде римляне планировали немного улучшить настроение.

Но «Реал» - опытный кубковый боец, который понимает, что удачный старт против главного конкурента – половина успеха. Уже к седьмой минуте Иско и Бейл создали два отличных момента.

Затем хозяева осадили гостевую штрафную и начали «поливать» с разных дистанций. Римский автобус держался стойко, а форварды «Ромы» с удовольствием бегали в атаку. В одном из эпизодов после ошибки Тони Крооса пришлось нарушать правила капитану мадридцев Серхио Рамосу. За что он получил первый в матче «горчичник».

Так долго продолжаться не могло, и оборона римлян дала трещину на последней минуте первого тайма. Де Росси в нескольких метрах от штрафной сбил Иско. Пострадавший спокойно прицелился и послал мяч над стенкой в самый угол – 1:0.

Второй тайм «Реал» начал в том же ритме, обстреливая ворота шведского голкипера «Ромы» Робина Ольсена с разных дистанций. До определенного времени атакующие игроки «Реала» мяч в цель идти не хотел. Но на 58-й минуте Модрич разогнал контратаку, отдал на ход Бейлу, и тот хлестко пробил в дальний угол – 2:0. А завершил разгром вышедший на замену Мариано.

Реал (Испания) – Рома (Италия) - 3:0 (1:0).

Голы: Иско, 45 – 1:0. Бейл, 58 – 2:0. Мариано, 90+1.