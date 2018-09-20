«Ювентус» на выезде и в меньшинстве победил «Валенсию» (2:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. О чудовищном невезении и аж трех пенальти – в репортаже «Советского спорта».

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Вы не поверите, но «Валенсия» и «Ювентус» до сегодняшнего дня никогда не встречались. Для «Юве» это восьмое знакомство с испанскими клубами в еврокубковой истории. И, что интересно, туринцы в третий раз подряд начинают групповой этап ЛЧ с матча против испанского клуба (ранее встречались с «Барселоной» и «Севильей»). «Валенсия» к тому же еще является одним из главных поставщиков игроков для «Юве»: этим летом в Турин перебрался защитник Жоау Канселу.

Составы немного удивили. Денис Черышев предсказуемо остался на скамейке запасных валенсийского клуба, зато впервые в основе появились Гонсало Гедеш и Миши Батшуайи. В старте «Ювентуса» не оказалось Паоло Дибалы, но это логично: аргентинец недавно восстановился от травмы, плюс не совсем подходил под схему.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ У ВОРОТ «ВАЛЕНСИИ»

С первых минут на «Валенсию», которая вроде как играла на «Месталье», нашло помутнение. Будто «Ювентус» здесь хозяин, желающий закатать соперника в газон. Звуковое сопровождение одного из самых наэлектризованных стадионов Испании не волновало туринцев, они просто не обращали внимание на раздражителей извне. Уже на 12-й минуте гости чуть не открыли счет, когда слева шикарный кросс выполнил Алекс Сандро. Мяч пролетел практически через всю штрафную на ногу Роналду, у того получился не удар, а полупрострел на Марио Манджукича. Хорват едва не забил в падении ножницами.

И как же везло еще в паре-тройке эпизодов хозяевам. Словно у их ворот присел отдохнуть клубный ангел-хранитель. Роналду создал для партнеров идеальный момент все с того же левого фланга, но после передачи Федерико Бернардески Сами Хедира с линии вратарской умудрился не попасть в ворота. В моменте показалось, что майку с шестым номером итальянцев надел Никита Баженов.

Затем удача не то что отвернулась от «Ювентуса», а на минуту встала к нему пятой точкой. На 29-й минуте этого огненного, наполненного эмоциями до каких угодной краев, матча случилось невероятное. Помощник арбитра Феликса Брыха увидел, что Криштиану Роналду проявил неспортивное поведение. Хотя повторы показали обратное. Немецкий рефери не раздумывая показал Роналду красную карточку, а тот упал от бессилия на газон и расплакался. Если бы УЕФА ввела видеоповторы, этого клюквенного момента не случилось. А получилось, что Роналду в первом матче за «Юве» в Лиге чемпионов, да еще и после возвращения в Испанию, удалился ни за что. Клоунада.

Была бы «Валенсия» покруче и обладала бы характером, тогда бы и воспользовалась численным преимуществом. А на деле «Ювентус» стал строже и продолжил лупить по воротам Нето. В итоге на последней минуте первого тайма Нико Парехо высоко сыграл ногой в своей штрафной и зарядил в голову набегавшему на мяч Жоао Конселу – в прошлом сезоне кстати футболисту «Валенсии». Тут судья не ошибся и показал на точку. В В отсутствие Криштиану 11-метровый реализовал по памяти прошлого сезона Миралем Пьянич.

ПОЛЧАСА ДЛЯ ЧЕРЫШЕВА

Начался второй тайм с тех же событий, которыми закончился первый. На 49-й минуте во время подачи с углового Джейсон Мурильо придержал Леонардо Бонуччи, а тот упал на глазах у судьи. В итоге Пьянич снова подошел к «точке» и провил в тот же угол, что раньше. Как бы Нето ни старался дотянуться, плотные удары в притирку со штангой просто не берутся.

С 57-й минуты футбол стало смотреть интереснее, так как чуть более чем на полчаса на поле появился Денис Черышев. Россиянин хорошо вошел в игру, постоянно напрягал правый фланг обороны «Ювентуса», но ничем особенно ярким хавбек не отметился. Звание главного бьющего футболиста «Валенсии» на фоне подуставшего «Юве» смело заработал Карлос Солер. Испанец постоянно лупил в сторону Войцеха Щесны, но постоянно чего-то не хватало: силы, точности, выдумки.

Ну а судья опять отличился, на самых последних минутах. Брых поставил третий пенальти – на этот раз в ворота «Ювентуса». На пятой добавленной минуте Даниэле Ругани сыграл рукой в штрафной, после чего у Парехо был шанс если уж не вырвать ничью, то хотя бы забить первый гол «Валенсии» в Лиге чемпионов. Но плохо пробил полузащитник, Щесны отразил удар почти на ногу Черышеву, но и тому на добивании не повезло – мяч угодил на трибуны.

***

Качественнее, на опыте и с меньшим количеством моментов «Ювентус» переиграл большого и сильного соперника. Да еще и в меньшинстве. Да еще и проведя час без Криштиану. Теперь самое интересное, сможет ли «Юве» отменить удаление Роналду. Клуб точно пойдет на все, чтобы вернуть лидера к следующей встрече.