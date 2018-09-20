– Я уже говорил и повторю еще раз – Каррера проступил глупо, переведя в молодежку Дениса Глушакова и Андрея Ещенко за невинный лайк в соцсетях. Этим Каррера показал, что не уверен в себе, не уверен в своем будущем в команде. Тренер должен быть психологом, должен уметь разговаривать с игроками и находить нужные слова.

– И все-таки, что вы думаете по поводу развода Глушакова с женой Дарьей и видео в бане, которое вчера появилось в сети?

– Когда я увидел этот ролик, понял, что в дальнейшем эта семья существовать не может. Это означает, что жена Дениса уже была настолько настроена на развод, что лишь ищет дополнительные поводы для расторжения брака и раздела имущества. Когда-нибудь она поймет, что приняла неправильное решение. Выставлять в таком свете человека, с которым пусть уже и не планируешь связывать свою дальнейшую жизнь, и которого вся страна любит и уважает, это точно неправильно. Мы все не без греха. Но если она думает, что выложила на стол козырь, показав это видео, это безобразие.

– Вы однозначно заняли сторону Дениса, тогда позволю себе выступить адвокатом его супруги. Дарья в интервью говорит, что эта сцена в бане была записана накануне столичного дерби с московским «Динамо».

– Могу на это ответить: у «Динамо» выиграли, значит, надо было повторить эти банные процедуры и перед следующей игрой.

Я три раза разводился, сейчас женат четвертым браком, и кто-то когда-нибудь слышал, где и с кем я проводил свободное время? Никогда такого не было, потому что со всеми своими женами я расставался цивилизовано. Со всеми сохранил отличные отношения. Со всеми детьми мы отлично общаемся, это все мои дети. Другого отца у детей не будет. Мы все друг к другу относимся с уважением.

– То есть, ничего страшного в жизни Глушакова не случилось. Жизнь продолжается.

– Мои разводы на моей игре никак не отразились. Я не стал играть хуже. И Денис после развода будет играть лучше. У меня три раза так было! Единственный вопрос: чего она добилась этим видео? Болельщики «Спартака» от Дениса отвернутся? Этого не будет. Или я, как ветеран «Спартака» от него отвернусь? Не отвернусь, для меня Денис как был нормальным парнем, так и остался.

– Первый раз вы разводились в пуританские времена. Не вызывал вас, допустим, Старостин: «Коммунист Ловчев, вы разрушаете ячейку советского общества!»

– Я тогда еще не был коммунистом…

– Хорошо, «комсомолец Ловчев»…

– Николай Петрович был очень тонким и мудрым человеком. Он не лез в личную жизнь футболистов.