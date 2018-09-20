Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Спартака», за которые он сам выступал и откуда черпает сейчас кадры.

«СПАРТАК» ЕЩЕ НЕ ПЕРЕСТРОИЛСЯ ПОСЛЕ УХОДА ПРОМЕСА»

– У кого больше шансов на победу?

– В таких играх шансы всегда пятьдесят на пятьдесят. Меня не удивит никакой результат. Обе команды на старте сезона нестабильны. Перепады происходят прямо во время игр. Это в том числе объясняется обилием молодежи и у ЦСКА, и у «Спартака».

– Чья молодежь вам сейчас больше нравится? Вы же фигура заинтересованная.

– Хорошо себя проявляют и те, и другие. И это огромный плюс для ребят – получать постоянную практику во взрослом футболе. Отсюда их прогресс.

– И кто прогрессирует быстрее?

– Отмечу защитника «Спартака» Николая Рассказова. Он провел хороший матч с «Зенитом» и сейчас неплохо выглядит. Александр Максименко тоже с каждой игрой становится сильнее. В ЦСКА, разумеется, можно выделить Федора Чалова. Он играет инициативно, остро в атаке и достаточно хладнокровно для 20-летнего футболиста. Отсюда высокая результативность.

Никита Чернов, на мой взгляд, заметно прибавил в оборонительных действиях в сравнении с прошлым сезоном. Вписались в игру ЦСКА Ильзат Ахметов и Иван Обляков. Все это меня, как тренера молодежной сборной, не может не радовать.

– «Спартак» пока не забил в чемпионате ни одного мяча с игры. А у ЦСКА в два раза больше голов…

– Конечно, атака армейцев действует более слаженно. Но это не заслуга всей команды, а не исключительно нападающих. «Спартак» же продолжает перестраиваться после ухода Квинси Промеса.

«ЦСКА ДОЛЖЕН БЫТЬ СВЕЖЕЕ»

– Педро Роша, которого Массимо Каррера наигрывает на месте Промеса, способен компенсировать потерю голландца?

– Бразилец только-только начал играть. Рано делать выводы. Но потенциал у него есть.

– История с отстранением Дениса Глушакова и Андрея Ещенко может отразиться на дерби?

– Такие ситуации всегда некстати, а не только перед дерби. Ситуация действительно сложная. И мне сложно ее комментировать. Ведь я не нахожусь внутри «Спартака».

– А как расцениваете гостевые 2:2 ЦСКА в матче Лиги чемпионов?

– Нормальный результат. Можно даже сказать – хороший, учитывая первый тайм, в котором чехи имели преимущество и забили два мяча. Армейцы проявили характер, могли даже выиграть. Команда Виктора Гончаренко растет, развивается. И, надеюсь, будет прибавлять дальше.

– Матч со «Спартаком» станет первым для ЦСКА в режиме «две игры в неделю». Справятся армейцы с такой нагрузкой?

– Так «Спартак» играет в таком же режиме. А армейцы даже имеют преимущество в один день. Функционально в дерби они должны быть свежее, чем красно-белые.