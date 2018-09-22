Ни один футболист на планете не успел сыграть в этом сезоне столько, сколько сыграли Роман Зобнин и Марио Фернандес.

Год чемпионата мира сложен для всех. Клубам приходится форсировать весеннюю стадию, чтобы успеть завершить все турниры до конца мая. Затем сильнейшие футболисты планеты отправляются на ЧМ, где лучшие из них проводят целый месяц. Дальше следует возвращение на родину и короткий отпуск перед стартом нового клубного сезона.

Игрокам европейских клубов, в том числе и финалистам ЧМ-2018 Килиану Мбаппе с Лукой Модричем, повезло. Чемпионаты в странах, где играют они, стартуют ближе к концу августа. У футболистов было время пару недель передохнуть – сгонять в отпуск. В отличие от них, у российских игроков, за исключением немногих легионеров в нашей команде, такой возможности не было.

Матчи в российской премьер-лиге стартовали практически сразу по окончании мирового первенства. У футболистов не было ни малейшего шанса передохнуть после длинного и напряженного сезона с вишенкой на торте в виде домашнего мирового первенства, где наша команда забралась необычайно высоко. Не удивительно, что мы сейчас видим бледные тени братьев Миранчуков, Александра Самедова, Федора Смолова…

Есть лишь небольшая горстка футболистов, которых выпавший груз не смутил. Они отпахали всю весну в клубе, весь чемпионат мира в сборной, тащат свои клубы вперед в начале чемпионата и еще сохраняют силы вместо недельного отдыха вновь отправляться в сборную на матчи Лиги наций и товарищеские встречи.

Двое таких несгибаемых футболистов в воскресенье будут играть друг против друга в дерби ЦСКА со «Спартаком».

Первый из них – Роман Зобнин. Ему принадлежит рекорд старта этого сезона. Если считать игры чемпионата мира, Роман уже провел на поле 1528 минут – почти 17 полноценных матчей. Для сравнения у лучшего футболиста планеты, Криштиану Роналду, перебравшегося в «Ювентус» из мадридского «Реала», этот показатель остановился на цифре 749 минут – в два раза меньше.

Роман Зобнин

Чемпионат мира – 510 минут

Лига наций – 90 мнут

Товарищеский матч – 28 минут

Премьер-лига – 630 минут

Лига чемпионов – 180 минут

Лига Европы – 90 минут

Всего – 1528 минут

Второй по этому показателю во всех топ-6 европейских первенств – Марио Фернандес из ЦСКА. Бразилец, которого еще в прошлом сезоне обвиняли в том, что он постоянно ломается и никак не может нормально сыграть за сборную России, с начала чемпионата мира провел на поле 1466 минут. Он был основным правым защитником на чемпионате мира во всех матчах за исключением игры с Уругваем, в которой ему все равно пришлось выходить на поле из-за удаления Игоря Смольникова. Он же ведет вперед обновленный московский ЦСКА, в котором неожиданно оказался самым опытным полевым игроком из тех, что провел старт сезона. Ко всему Фернандесу пришлось еще отбегать 120 минут игры за Суперкубок против «Локомотива».

Марио Фернандес

Чемпионат мира – 472

Лига наций – 90

Товарищеский матч – 64

Премьер-лига – 630

Лига чемпионов – 90

Суперкубок – 120

Всего – 1466

Стоит выделить еще одного несгибаемого футболиста, который отпахал практически полностью весь чемпионат мира, помог своему клубу на старте премьер-лиги, да еще и в Лиге Европы уже успел провести пять матчей. Речь о полузащитнике питерского «Зенита» Далере Кузяева. На его счету, считая ЧМ-2018, уже 1374 сыгранных минуты.

Далер Кузяев

Чемпионат мира – 303

Лига наций – 73

Товарищеский матч – 90

Премьер-лига – 443

Лига Европы – 465

Всего – 1374

Мы все это пишем к тому, что работоспособность игроков достойна уважения и восхищения. Для России, где клубы сразу же начинают жаловаться, как только им приходится провести пару недель в режиме двух матчей в неделю, это – настоящее чудо. Остается надеяться, что такая непривычная нагрузка не приведет к спаду по ходу осенней стадии и, конечно, к травмам, которые могут случиться в том числе и из-за мышечной усталости.