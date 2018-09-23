– Создалось ощущение, что у «Спартака» не было плана на игру. Если он был, почему не был реализован?

– Мы пытались играть. Контратаки? Во втором тайме ЦСКА на них играл. После перерыва мы боялись работать с мячом. Но я доволен результатом и выступлением своих ребят, они выложились на все сто. Для меня это самое главное. Я благодарю их за то,что они отдали душу.

– Почему Ивелин Попов так долго был на поле? Казалось, он не вошел в игру.

– Он выполнил свою работу, сделал то, что должен был сделать. У меня нет к нему вопросов.

– Вы выпустили в конце молодого Михаила Игнатова. Это был риск.

– Парень готов играть. Он юный, я знаю. Но я также знаю, что он может дать команде. Понимаю, что он может ошибаться, но Игнатов хорошо работает, поэтому играет.

– В ближайшее время будут ли изменения в составе? Вернется ли Глушаков в первую команду?

– На данный момент нет.

– Почему его не будет?

– Потому что я так решил.

– Он играл за молодежку. Смотрели матч?

– Нет, у нас была тренировка.

«ХОТЕЛОСЬ ВЫИГРАТЬ. НО МЫ ДОВОЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТОМ»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников также поделился мнением об игре.

– Хотелось бы поблагодарить болельщиков обеих команд за хороший антураж, стадион был заполнен до отказа. Игра получилась валидольная, но многие получили удовольствие от нее. То, что мы ожидали от «Спартака», то и подтвердилось. А наша команда провела хороший матч, без провалов. Хотелось конечно выиграть, но мы довольны результатом.

– В середине второго тайма вы убрали с поля Алана Дзагоева и Яку Бийола, чтобы поддержать темп?

– Замена Дзагоева была вынужденной, Алан пока не готов играть весь матч. Бийола поменяли, потому что мы пытались не только сравнять счет, но и выиграть. Понимали, что «Спартак» силен на стандартах, и Яка нам необходим. Но мы решили рискнуть, а риск благородное дело.

– В концовке встречи Виктор Гончаренко кинул бутылку и что-то говорил судье.

– Это стандартная ситуация, человек был на эмоциях. Возможно это связано с каким-то судейским решением.

– Перед дерби болельщики «Спартака» в 70 городах России по-разному выразили ненавистьв адрес ЦСКА.

– Они вообще молодцы. И стихи пишут, и картины рисуют, и видео забавные снимают, – добавил пресс-атташе ЦСКА Сергей Аксенов.

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сразу же после матча отправился в аэропорт, откуда вылетел в Белоруссию на похороны своего друга – уже бывшего президента БАТЭ Анатолия Капского.