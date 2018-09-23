– Как оцениваете результат? – вопрос Джикии.

– Нормально оцениваю. Понятно, что не получилось выиграть, но ничья с ЦСКА считаю закономерный результат. Хотя перед матчем, конечно, мы хотели победить.

– Насколько силен был ЦСКА?

– Не могу сказать, что соперник удивил нас своей игрой. Что ожидали, то и увидели. У армейцев очень крепкая, добротная команда и ничья на выезде это тоже хороший результат для нас.

– А что скажете об игре своей команды?

– Меня моя команда устраивает. Будем двигаться дальше и побеждать.

«Я, скорее всего, привез гол. Это детская ошибка»

– Чего не хватило ЦСКА для победы? – вопрос Ахметову.

– Гола не хватило. Мы играли хорошо, просто здорово. Все ребята расстроены, что не удалось победить. При такой игре я считаю, что мы заслужили три очка, но нам чуть не повезло.

– ЦСКА много играл в атаке, при этом большую часть матча вы провели вдалеке от ворот соперника. Как чувствовали себя в роли опорника?

– Тренер меня поставил на эту позицию. Я больше начинал атаки. Нужно быть разносторонним игроком. Это только пойдет мне в плюс.

– Ваша позиция ан поле была для вас неожиданной?

– Да нет. Я здесь уже играл до этого.

– Что получилось и что не получилось в игре со «Спартаком»?

– Команда играла хорошо, было много моментов. Удалось забить. А что касается меня, скорее всего, привез гол. Был ненужный фол. Считаю, что это детская ошибка. Я виноват в этом эпизоде. Ничья – это не тот результат, который мы хотели. Думали только о победе.

– Настраивались на «Спартак» как на обычный матч?

– Нет. Это дерби. Все понимают это. У каждого футболиста был запредельный настрой. Об этом даже нечего говорить.

– Что испытали, когда вышли на стадион при переполненных трибунах?

– Это нечто! Я впервые играю в таком матче. Это очень захватывающе.

– В концовке встречи вы передвинулись ближе к воротам соперника. Были моменты, чтобы пробить?

– Были перестроения по ходу игры. Я то выдвигался вперед, то отходил обратно назад. Были предпосылки, чтобы пробить, но мы не использовали эти моменты.