На минувшей неделе команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с «Викторией» (2:2) в Лиге чемпионов и разошлась миром со «Спартаком» (1:1) в чемпионате России. В обоих матчах армейцы могли победить. Еще в июле такой расклад было трудно себе вообразить.

С НОГ НА ГОЛОВУ

Восемь! Восемь игроков стартового состава потеряли летом красно-синие. Это защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, полузащитники Понтус Вернблум, Бибрас Натхо и Александр Головин, нападающие Ахмед Муса и Витиньо. Мамма Mia! Этой команде предстояло играть на два фронта!

Скажи кто в июле, что ЦСКА на одной сентябрьской неделе сыграет вничью в гостевом матче Лиги чемпионов и не проиграет «Спартаку» – и в лучшем для автора сказанного случае ему бы просто не поверили, в худшем – усомнились бы в трезвости рассудка. А что сейчас? Кирилл Набабкин после дерби грустит в интервью телевизионщикам – могли ведь и победить!

А ведь действительно могли. Причем без двух новых лидеров, ярко зарекомендовавших себя на старте, – Абеля Эрнандеса и Кристияна Бистровича. Что вообще происходит? Команда, совершившая пару месяцев кадровую революцию, обретает новых вожаков, лишается их на время, но не теряет своего лица, уже обретенного! Вот уже ЦСКАзка, требующая изучения!

КРАСНО-СИНИЙ ПАЗЛ

На старте сезона ЦСКА идейно узнаваем. Организация игры – главное украшение команды, а не какой-то один игрок.

Стремительность – второе имя

Быстрота – качество, которое проходит красной нитью в игровых действиях команды. В первую очередь это стремительность мышления. Обратите внимание, как красно-синие распоряжаются мячом! Отбор/перехват/пойманный упавший в ноги с неба мяч – и тут же моментальное его продвижение вперед первым или вторым касанием. Голу Влашича в ворота «Спартака» предшествовал диагональный перевод Яки Бийола на Кирилла Набабкина. Доставку мяча словенец произвел вторым касанием – не передержал. И так стремительно двигали снаряд все его партнеры – это фирменная черточка коллектива Виктора Гончаренко на старте сезона.

Если нет варианта для передачи впереди, красно-синие все равно не будут стоять с ним на месте – последует поперечная передача, после которой возникнет момент для продвижения.

Все на своих местах

Новички красно-синих в такую игру органично вписались. Это абсолютно естественный процесс, когда новобранцы берутся под стиль. И Бийол, и Влашич, и Эрнандес быстро соображают и никогда не станут передерживать мяч, если того не требует ситуация. Они играют с поднятой головой.

То же самое, что Бийола, Влашича и Эрнандеса, касается Кристияна Бистровича – зимнего новичка. Он мерцал между стартовым составом и скамейкой запасных в «Славен Белупо», пока ЦСКА не отправил за него 500 миллионов евро. Играя в опорной зоне, Бистрович вообще читает игру на два хода наперед – он умеет обострять игру своевременной поперечной передачей, так как часто находит партнера, перед которым открыта свободная зона.

Стиль + игроки под него = независимость

Определенность со стилем и подобранные под него игроки, являющиеся дополнением друг друга (быстрым Чалову и Жамалетдинову были нужны ловко пасующие Влашич, Эрнандес и Бистрович) привели к тому, что ЦСКА не страшна потеря одного-двух ключевых футболистов – замена найдется. Редкая история для РПЛ.

Можно играть без «лесоруба» в центре

Матч со «Спартаком» ЦСКА доигрывал с парой опорников Ахметов – Обляков. Данный тандем действовал в середине поля с первых минут против «Уфы». Оба – творческие футболисты.

Кто вообще придумал, что в середине поля обязательно нужен «лесоруб» вроде Понтуса Вернблума или Рино Гаттузо? Вот уж стереотип! Длина среднестатистического футбольного поля – 110 метров, ширина – 60. Если у команды нет организации в игре, то ее не спасет никакой «дровосек», так как он растворится на 6 600 квадратных метрах! При хорошей же организации можно справиться и без него. ЦСКА это доказывал и прошлом сезоне, когда отказался от Вернблума перед защитниками, поставив сюда Натхо и Головина. Данную мысль в Италии подтверждали команды Маурицио Сарри.

В нынешнем сезоне РПЛ ЦСКА позволяет соперникам угрожать своим воротам в среднем 9,9 раза за матч. Лучше результат только у «Ростова» – 7,3! Он же лидер по пропущенным мячам – 3, ЦСКА второй – 4. Подобрав игроков с атакующим акцентом, красно-синие не проседают в обороне – все решает организация. Она у команд Гончаренко такая, что в опорной зоне мог бы преуспеть даже Лео Месси!

Что до атакующего потенциала, его армейцы раскрывают – в их активе 13 мячей, больше только у «Зенита» – 17.

ДЕТАЛИ ОТ ГОНЧАРЕНКО

5-3-2, 5-2-2-1, 4-4-1-1… Это не телефонные номера из Японии, где ЦСКА нашел Такуму Насимуру, а схемы, которые красно-синие задействовали в новом сезоне. Когда есть стиль и понимание игровых маневров, смена тактического модуля не страшна. А иногда и полезна.

Теоретически против «Спартака» армейцы могли сыграть в три центральных защитника, сдвинув в центр обороны Кирилла Набабкина и поставив в состав Георгия Щенникова. Но тем сам штаб Гончаренко усложнил бы себе атакующую задачу – у «Спартака» зияют свободные зоны между защитой и полузащитой, которые требовалось насыщать атакующими игроками. Как при фланговых атаках, так и при атаках по центру, а также забросах из глубины (под подбор). Получите – 4-4-1-1.

Когда ЦСКА сравнивал счет, Влашич был одним из трех игроков, врывавшихся к линии штрафной!

В матче с «Уфой» схемой 5-2-2-1 ЦСКА добился двух вещей. Во-первых, насытил фланговые зоны при обороне – команда Томарова много атак развивает через бровки. Во-вторых, тройка атакующих игроков открывалась в пространстве между защитниками и полузащитниками, моментально уходя в отрыв.

У ЦСКА есть все, чтобы по итогам сезона взлететь высоко: стиль, подобранные под него игроки, лидеры в лице Марио Фернандеса и Игоря Акинфеева, мастера эпизода в лице Влашича и Эрнандеса впереди, управление игрой от Виктора Гончаренко. Одна из более обеспеченных в финансовом плане команд вновь может недосчитаться путевки в Лигу чемпионов. Только в этот раз ей вряд ли будет «Зенит».

Кадры: «Матч ТВ», «Матч Премьер».