– Встреча «Локомотива» с «Зенитом» стала одной из самых интересных в чемпионате. Железнодорожники показали неплохую игру, но результат получился удручающим.

– Да, матч получился действительно яркий. В голах «Зенита» было много случайного. Например, фантастический удар Шатова я тоже отношу к разряду случайностей. Если мне скажут, что из десяти он попадет еще два таких же, тогда скажу, что обошлось без случайности. Но главное не в этом. Меня очень волнует оборона «Локомотива». Она сдала. То же самое я видел в Турции, когда летал в Стамбул. Оборона – это болезнь всей команды.

Но, несмотря на удручающие пока результаты, у меня нет панического настроения. Я понимаю, что «Локомотиву» будет тяжело бороться за призовые места, но думаю, команда все равно проснется и все наладится. Все, что было эффективно в прошлом сезоне и на что мы тогда рассчитывали, в этом году слабее. Не хочу называть никаких фамилий. А в игре с «Зенитом» меня порадовал однофамилец. Он очень хорошо сыграл, мяч забил, имел еще моменты. Плохо ни о ком говорить не хочу. Давайте подождем. Хотя, конечно, обидно, что в этом сезоне мы пока вне игры. Но я вижу, что дух команды остался. Главное, чтобы наладились взаимоотношения, и не дергали футболистов, заплатили им все деньги. Создать атмосферу в команде очень трудно, а разрушить ее можно быстро. Даже не знаю, как это определить: вредительство со стороны руководства или что это такое?

– Вы говорите, что в команде есть задержки по выплатам?

– Задержки премиальных. А еще я имел в виду не заключение контракта с Фернандешем. Не понимаю, что это такое? В прошлом году «Спартак» ломал голову над тем, как нейтрализовать Фернандеша, но у нас нашлись свои люди, которые его выключили. Сам футболист старается, несмотря на унижение со стороны руководителей клуба. Выйти в Лигу чемпионов, чтобы потом раскидать команду? Все это меня волнует, но я не буду кричать как некоторые, мол, беда, пожар. Да, ситуация сложная, но не пожар. Состав остался, плюс молодые ребята подтянутся. Мальчишки должны почувствовать, что они могут играть.

– Если возвращаться к матчу с «Зенитом», как оцените момент с удалением Дмитрия Тарасова? Он вышел на замену и через несколько минут получил красную карточку.

– Это не вина Тарасова. Хотя в первой желтой карточке он виноват. А вот во второй нет. Все знают, чья это вина.

– То есть его не нужно наказывать штрафом?

– Наказывать его не за что.

– После матча с «Зенитом» опять пошли разговоры про кредит доверия к Юрию Семину. Как относитесь к этим разговорам?

– У Семина безграничный кредит доверия среди болельщиков. Они знают, что происходит внутри клуба. Юрию Палычу надо помогать, а не спорить с ним. Из всех руководителей клуба в футболе лучше всех разбирается Семин. Он ведь не хотел что-то разваливать или устроить интриги в команде. Просто нужно взяться за голову и погасить свои амбиции. Все потихоньку наладится. Глядишь, он сделает из чемпиона мира, который пришел в команду, футболиста. А то пока непонятно, что это такое и зачем его взяли в «Локомотив».

– Хеведеса имеете в виду?

– Да. Ему, наверное, все равно. У него хорошая зарплата, подъемные. Вот Крыховяк пытается, борется, хочет доказать. Это другой класс. Но в целом нужно спокойно отнестись к происходящему, с трезвой головой. У команды сложный график. С «Галатасараем» ребята показали игру, а защита допустила массу оплошностей. Но это живые люди. Одно дело, как футболист выступал в прошлом году, и как сейчас. Это живой человек и расстроить этот организм очень легко. В футбол нельзя играть без амбиций, без понимания того, что ты необходим. А создать человеку неудобные условия, тыкать в него…

Вот Барбоза говорит, что Фенандешу предложили контракт на сорок процентов ниже. За что? В прошлом году он был основным из нескольких футболистов, которые выиграли чемпионат. Представить «Локомотив» без Фернандеша в прошлом сезоне просто невозможно. Человек вложил больше, чем сорок процентов в то, чтобы команда стала чемпионом, а ему говорят, что хотят урезать зарплату на сорок процентов. Это что? Понимание футбола? Психологии футболиста? Это просто топором ломают инструмент. Все равно, что рояль чинить кувалдой. Вы должны следить, чтобы ребятам вовремя деньги выплачивались. Пока Юрию Палычу удавалось собирать сломанные инструменты, но зачем их снова ломать? А сейчас не надо паниковать. Не каждый же год становиться чемпионами.