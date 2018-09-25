ГЛОРЫ РОНАЛДУ, ВАЛИТЕ ПРОЧЬ!

Хватит уже гундосить. Где бы вы ни были. Ну не заслужил Криштиану приз Лучшему футболисту мира по версии ФИФА. Ну не был он так ярок, как прежде. Глоры, сентиментальные поклонники португальца и роналдуфилы, пожалуйста смиритесь. Месси? С ним тоже все понятно. Когда это в современную пору для столь престижных наград было достаточно напомните в комментариях какого уже по счету звания чемпиона Испании? И пока вы, адепты Месси и Роналду, литрами заливаете в себя успокоительное, мы – остальной мир – наконец-то выдохнем. Даже голос Лео за Криша (впервые в истории!) не помог.

Это случилось! ФИФА не присвоила главную индивидуальную награду кому-то из инопланетян. Организация снизошла до смертных и удостоила бомбезного звания лидера сборной Хорватии и мадридского «Реала» Луку Модрича. Что уж тут сказать? Чемпионат мира в России стал практически полностью его (Лука – лучший игрок турнира, не хватило только победы), а ушастый кубок Лиги чемпионов – кстати третья подряд – остался ему без остатка.

Никто кроме Бенджамина Баттона не молодеет, поэтому время пришельцев подходит к концу. Роналду в возрасте Христа, Месси летом стукнул 32-й год. В своих клубах они по-прежнему играют невероятно важные, но, как показывает практика, далеко не определяющие роли. Кстати, Модричу, как и Криштиану, 33 года. И это еще раз доказывает, что тягаться с величайшими можно пройдя пик формы.

ЗА СЕБЯ, СНЕЙДЕРА И ХАВИНЬЕСТУ

Последний раз явный шанс стать царем горы и скинуть с обледенелой верхушки Месси и Роналду был у Уэсли Снейдера. По статусу, футбольному значению, роли на поле Модрич и Снейдер дико похожи. А тут еще и зеркальная ситуация с победой в ЛЧ (Снейдер взял ее с «Интером» в 2010-м) и выходом в финал ЧМ (Нидерланды проиграли Испании 0:1). Теперь Луке нужно взять «Золотой мяч». Главное, чтобы не получилось, как с Уэсли.

Хотя с другой стороны, индивидуальные награды в футболе капитально себя дискредитировали. Чтобы вернуть им престиж, чтобы мы перестали угорать после оглашения очередного лауреата, чтобы букмекерская линия на событие наконец стала реальной, ЗМ должен получить Модрич. За себя, Снейдера, Хавиньесту и даже Ману Нойера.

Прошлый футбольный сезон можно и нужно ознаменовать годом Луки Модрича. Пока в России 2018-й стал годом добровольца и волонтера, в Хорватии его точно окрестят великим чудом. И во многом оно связано с маленьким щупленьким и похожем на страшную девочку футболистом. Модрич – это мастерство Магистра Йоды, интеллект Стивена Хокинга, магия Гарри Поттера, работоспособность Сизифа и талант…Модрича. Да, именно так.

Ждем зимы. Тогда и поднимем бокал за Модрича. Его всю жизнь вдохновлял Звонимир Бобан. Теперь настало время стать вдохновителем самому.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЛУЧШЕГО ИГРОКА ФИФА