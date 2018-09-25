– Учитывая, что чемпионат мира недавно закончился, где главные любимцы всех последних лет Роналду и Месси провалились, выбор довольно логичен. Модрич фактически довел Хорватию до финала. У всех чемпионат мира еще на памяти, прошло всего три месяца. Конечно, по большому счету, он не лучший футболист мира.

– Главная претензия к ФИФА не по поводу Роналду и Месси, чемпионат мира для них был провальным, а то, что в номинации лучшего футболиста года нет ни одного чемпиона мира – Гризманна, Мбаппе или Погба?

– Гризманн ярко играет в «Атлетико», там под него вся игра строится. У французов же была команда звезд, в такой компании Гризманн немного растворился. Нельзя сказать, что он довел французов до золота. Это заслуга всей команды. А Модрич явно выделялся в сборной Хорватии, и именно он довел команду до финала. На ЧМ-2018 Модрич был действительно хорош.

– Еще есть претензии к системе. Потому что имеет право голосовать капитан сборной, условных Соломоновых островов. В голосовании за «Золотой мяч», который проводит издание France Football, участвуют только специалисты.

– Да, из-за этого получаются странные итоги. Лучший вратарь года Тибо Куртуа, в символическую сборную года вошел Де Хеа. Не логично. Лучшим голом признан мяч Мохамеда Салаха, хотя люди забивали более красивые голы. Есть проблема из-за того, что голосует весь мир, включая самые экзотические страны. Но с другой стороны, эти страны входят в ФИФА, а проводит этот конкурс Международная федерация футбола. Значит, все члены организации имеют право голоса.