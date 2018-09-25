Один из самых необычных участников 1/16 финала Кубка России – клуб «Чайка», который представляет станицу Песчанокопское. Президент выходцев из ПФЛ Андрей Чайка рассказал о подготовке к домашнему матчу с «Анжи» на стадионе имени Ивана Чайки.

КОГДА «АНЖИ» – КАК «БАВАРИЯ»

Напомним, в 1/32 финала «чайковцы» переиграли представителя ФНЛ – «Армавир» (2:0). А если они победят сегодня «Анжи», то в 1/8 финала могут встретиться со «Спартаком»… А ведь Песчанокопское – населенный пункт в Ростовской области, число жителей которого по переписи 2010 года едва превышало 10 тысяч…

– Ажиотаж перед «Анжи» колоссальный, словами не передать, – рассказывает Андрей Чайка, «однофамилец» своего клуба. – Все билеты в кассах смели за два часа. Значит, на трибунах будет около трех тысяч. Больше физически нельзя втиснуть…

Вы, наверное, не представляете, что значит такая игра для небольшой станицы, районного центра. Песчанокопское находится в треугольнике, на границе со Ставропольским и Краснодарским краями. Люди приедут из всех трех регионов.

Всем же интересно: какая-то «Чайка» еще вчера играла на первенство области, а теперь пробилась в 1/16 финала Кубка! Наши, песчанокопские любители футбола уже придумали слоган: «Мы – Ростовская область».

– Но есть же «Ростов», который сейчас занимает третье место в РПЛ…

– Ничего страшного. Если бы играли сейчас с «Анжи» в Ростове-на-Дону, собрали бы на трибунах минимум восемь тысяч. А приезд «Анжи» для нас – как визит «Баварии» в Ростов несколько лет назад.

КОГДА ТОРГ НЕУМЕСТЕН

– У махачкалинцев сейчас финансовые проблемы. Они прилетят или приедут на автобусе?

– Прилетят в день игры из Москвы в Ростов. Наш автобус их встретит – и доставит прямо на стадион. Это около двух с половиной часов неспешной езды… А после игры «Анжи» мог бы спокойно махнуть на автобусе в Махачкалу, до нее чуть больше 600 километров. У них же в выходные – матч с «Зенитом». Но я не в курсе их планов. Они же вроде бы тренируются в Кратове.

– «Анжи» в недавнем туре РПЛ победил в Москве «Динамо». Страшно?

– В Кубке никого не стоит бояться. Вспомните «Карпаты», которые, представляя первую союзную лигу, выиграли Кубок СССР 1969 года! В России команды ФНЛ тоже доходили до финала. «Терек» даже выигрывал трофей… Мы, конечно, представляет третий по рангу дивизион, но сдаваться не намерены. Верю, что родные стены и желание помогут ребятам победить.

– Если пройдете «Анжи», дальше, скорее всего, сыграете со «Спартаком». Это уже космос…

– «Спартаку» еще нужно в Новороссийске победить… Но мы, конечно, мечтаем сыграть с красно-белыми. Все же смотрели фильм «Тренер». И это будет как в кино!

– После победы над «Армавиром» ваша пресс-служба заявила нам, что «Чайка» откажется проводить матч со «Спартаком» в Москве даже в обмен на 150 миллиардов, если по сетке будет являться хозяином встречи… Однако, скорее всего, в 1/8 финала вам придется играть в гостях.

– Мы регламент не изучали. Если будем хозяевами, то примем «Спартак» в Ростове, на «Олимпе-2». Это даже не обсуждается. Торг неуместен! Ну а увидеть название «Чайка» на табло «Открытие Арены» – это тоже фантастика. Кстати, я со многими спартаковцами в хороших отношениях. С Димой Комбаровым, Андреем Ещенко, Артемом Ребровым, Сашей Самедовым… А с Денисом Глушаковым, уроженцем Ростовской области, мы вообще дружим!

– Обсуждали с Глушаковым его отстранение Массимо Каррерой от тренировок с первой командой «Спартака»?

– В больших клубах всегда были, есть и будут такие интриги. Я не лезу с вопросами, Денису и так тяжело… Думаю, все в итоге будет нормально. У него же не первый раз возникают какие-то проблемы с Каррерой. Раньше они находили общий язык – найдут и сейчас. Если нам доведется сыграть со «Спартаком», хотелось бы увидеть Глушакова в заявке соперника.



Фото: ФК «Чайка»

КОГДА ОБЕЩАННОГО ДВА ГОДА ЖДУТ

– Расскажите, как это – руководить командой, которая носит вашу фамилию?

– Это в честь отца Ивана Платоновича Чайки. Он в Песчанокопском играл в футбол, был председателем колхоза, построил стадион, создал команду, которая всегда была на хорошем счету в области. Также он организовал академию, в которой и я воспитывался. Многие ребята потом уехали учиться в знаменитый ростовский спортинтернат, поиграли в юношеских сборных России. Станица видела немало всероссийских и даже международных турниров…

На чествовании после нашей победы в чемпионате Ростовской области я сказал: «Через два года вы увидите здесь команду премьер-лиги». Тогда все улыбнулись и похлопали. Было это ровно два года назад… И вот в Песчанокопское приезжает «Анжи»… Жаль, отец этого не увидит.

Тяжело об этом вспоминать. Мы находились на сборах юношеской сборной России недалеко от нашего дома. Я тогда уже жил в Москве в академии ЦСКА. Отец приехал проведать меня и, возвращаясь, погиб в автокатастрофе. Стадион назвали его именем.

– Сейчас «Чайка» в зоне «Юг» ПФЛ делит первое место с краснодарским «Урожаем». Как далеко распространяются ваши амбиции?

– Хотим выйти в ФНЛ.

– Финансов хватит?

– Не сомневайтесь (смеется). Все будет нормально. Мы же не просто так ставим перед собой высокие задачи – все заранее просчитано.

– А если в ФНЛ не пробьетесь?

– Не расстроимся. И поставим такую же задачу на следующий сезон.

КСТАТИ

Компания Андрея Чайки в Песчанокопском активно строит – парки, современные футбольные поля, спортинтернат… А на недавних выборах в Заксобрание Ростовской области за Чайку проголосовало 95 процентов избирателей.