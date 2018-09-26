ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Куда бы ни приехал московский «Спартак», он практически везде соберет аншлаг. Особенно это касается первых стадий Кубка России, где красно-белым достаются соперники с периферии. Нынешний выезд москвичей в Новороссийск не стал исключением. Местный «Черноморец» уже 15 лет не играет в премьер-лиге, поэтому по «Спартаку» здесь успели соскучиться. Так что стадион «Центральный (кстати, очень живописный) этим вечером в Новороссийске был полностью забит.

Вот только вряд ли кто-то из зрителей на трибунах мог поверить в то, что «Черноморец», совсем не жгущий во втором российском дивизионе, сможет создать какие-то проблемы «Спартаку», пусть даже испытывающему проблемы в последние пару недель и выступающему в смешанном составе.

И это, кстати, довольно демократичное определение. На игру против «Черноморца» Массимо Каррера выставил крайне экспериментальную линию обороны, в которой нашлось место двум игрокам из «Спартака-2» Артему Мамину и Павлу Маслову, а также опальному Дмитрию Комбарову и Марко Петковичу, которого красно-белые болельщики критикуют даже когда он не играет. При этом серб вышел на неродной позиции центрального защитника, но за свою игру претензий не заслужил, потому что уже на девятой минуте получил травму и был заменен на Сальваторе Боккетти.

В полузащите ключевой фигурой на сей раз был Софьян Ханни, который был глубинным плеймейкером, чуть ниже ему помогали Артем Тимофеев и Владислав Пантелеев, который в этом сезоне забил уже семь мячей за 12 матчей в «Спартаке-2». На флангах ожидаемо появились два Александра – Ломовицкий и Ташаев, в нападении – Зе Луиш.

НА МАСТЕРСТВЕ

С первых минут «Спартак» прогнозируемо забрал мяч под контроль, но проблемы с организацией игры мешали москвичам создавать что-то опасное возле ворот хозяев. Команду Карреры подводили ошибки в простых передачах, после которых «Черноморец» даже пытался контратаковать. Да, вперед у южан бежали 3-4 игрока максимум и до ворот «Спартака» они, конечно же, не добегали, но трибуны на это реагировали подбадривающим гулом.

Этого запала команде Хазрета Дышекова хватило на первые полчаса. За это время на юношеском задоре (в составе «Черноморца» вышли сразу восемь игроков в возрасте 23 лет и младше) хозяева не позволили «Спартаку» изобрести хоть какие-то подходы к своим воротам. Гости регулярно теряли мячи на краях атаки, где по очереди заигрывались Ташаев с Ломовицким.

В середине второго тайма Каррера дал им указание поменяться флангами, но свой гол красно-белые забили благодаря отличным действиям Ханни в середине поля Алжирец хорошо открылся под передачу Мамина и через пару секунд отличным забросом в стык между центральными защитниками соперника вывел Зе Луиша один на один с вратарем. Нападающий свой шанс не упустил.

При этом нельзя сказать, что забитый гол стал результатом продуктивной игры «Спартака». Это был эпизод, исполненный за счет мастерства конкретных игроков. Через пару минут Ташаев на дриблинге ворвался в штрафную «Черноморца» и покатил мяч под вратарем, но защитник хозяев успел вынести мяч с линии ворот.

Впрочем, сокрушаться по этому поводу спартаковцам не было никакого смысла. Их соперники не могли отдать хотя бы четыре точных передачи подряд, даже с учетом того, что команда Карреры в первом тайме практически не прессинговала.

Южане двигались, боролись, старательно перекрывали зоны, но стоило тому же Ханни или Пантелееву взять игру на себя, как тут же появлялся намек на опасность возле ворот Максима Швагирева.

ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ

Впрочем, москвичи без особого энтузиазма относились к этим эпизодам, ошибаясь и теряя мяч на подходах к чужой штрафной. За что в перерыве наверняка выслушали массу претензии от Карреры. Итальянский специалист был очень недоволен тем, как действует его команда по ходу первого тайма, и всячески это транслировал игрокам «Спартака» при помощи экзальтированных жестов.

Прокачка в раздевалке подействовала. Со старта второго тайма красно-белые стали гораздо лучше контролировать мяч и эпизодами накрывать соперника высоким прессингом. До 63-й минуты это не давало красно-белым ничего, кроме ощущения собственного превосходства, а потом Зе Луиш ворвался в штрафную и должен был забивать, но его остановил Швагирев.

После этого «Черноморец» стал действовать смелее, несколько раз южане добирались до штрафной Реброва и даже подали несколько угловых. Впрочем, эта активность хозяев ни во что толковое не материализовалась. Они так и не смогли ни разу пробить в свор ворот Артема Реброва.

А вот Джано Ананидзе, вышедший на поле впервые за последние полгода, имел отличный момент, чтобы забить второй мяч «Спартака», но Швагирев блистательно вытащил мяч дальней рукой из девятки. Активность «Черноморца» на последних минутах вылилась лишь в красную карточку для защитника Ильи Захарова.

«Спартак» не особо напрягаясь победил с минимальным преимуществом, впервые за долгое время забив с игры, и спокойно прошел в следующую стадию Кубка России. Как говорится: «Все правильно сделали».

«Черноморец» (Новороссийск) – «Спартак» (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: Зе Луиш, 28

«Спартак»: Ребров (к), Маслов, Петкович (Боккетти, 9), Мамин, Комбаров, Пантелеев (Ананидзе, 83), Тимофеев, Ломовицкий, Ташаев, Ханни (Фернандо, 67), Зе Луиш