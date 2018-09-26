КРИТИКА СЕМИНА

О кризисе «Локомотива» перед кубковой игрой против «Балтики» говорили поменьше, чем о проблемах «Спартака», даже несмотря на то, что железнодорожники – действующие чемпионы страны. Но Юрию Семину все равно досталось. Ему в вину ставили и провалившуюся идею с тремя центральными защитниками (за два матча, проведенных со схемой 3-5-2, «Локо» пропустил восемь (!) мячей), и слабую функциональную подготовку команды, и продление контрактов с некоторыми игроками, в частности, с Тарасом Михаликом и Дмитрием Тарасовым, который в игре против «Зенита» впервые в сезоне вышел на поле и отметился экспресс-удалением за две желтые.

В своих публикациях критики Семина давили на то, что клуб понес серьезные убытки при переподписании соглашений с этими футболистами, а по факту они оказались не нужны тренерскому штабу. С одной стороны, согласиться можно. У «Локомотива» действительно большая обойма игроков, но команда-то играет в трех турнирах.

Вряд ли кто-то рассчитывал, что после приобретений Бенедикта Хеведеса и Гжегожа Крыховяка Михалик и Тарасов будут претендовать на попадание в основной состав. Но «Локомотив» существует в довольно жестком графике, да и травмы с дисквалификациями никто не отменял.

Оба в итоге появились в стартовом составе на матч в Калининграде. Помимо Михалика с Тарасовым шанс проявить себя с первых минут получили Борис Ротенберг и Рифат Жемалетдинов, который после появления на поле в стартовом матче РПЛ против «Уфы», прочно прирос к скамейке.

И это очень странно. С первых минут в Калининграде Рифат был одним из самых активных на поле. Традиционно помогал в обороне, успешно шел в обыгрыш и находил партнеров передачами в опасные зоны. Да, ему тяжеловато вылезти из-под Мануэла Фернандеша и занять место на левом фланге в основе, но Жемалетдинов может играть и на первой линии атаки, где у «Локомотива» есть проблемы, которые не решает даже покупка Федора Смолова.

Важным штрихом в картине стартового состава железнодорожников стала капитанская повязка на плече Соломона Кверквелии. В отсутствие Игоря Денисова, Ведрана Чорлуки и Гилерме именно грузинский защитник был удостоен чести вывести команду на матч. И это не просто подчеркивало, что Кверквелия один из лидеров «Локо». Здесь можно было увидеть попытку Семина поддержать Соломона, который в последних матчах допустил какое-то невероятное количество ошибок. В Питере Артем Дзюба просто растерзал грузина.

РВУЩИЙ КАСАЕВ

«Локомотив» вылетел на поле с огромным желанием разорвать соперника. Этот заряд чувствовался. Вот только Игорь Ледяхов буквально за пару недель сумел наладить в «Балтике» качественную защиту. Хозяева не стали вжиматься в свою штрафную, а компактно оборонялись в две линии (5-4-1) и внимательно следили за перемещениями братьев Миранчуков и Смолова без мяча.

Железнодорожники владели мячом, но владение было стерильным. У Миранчуков не проходили обыгрыши накоротке с пасом на третьего – не хватало взаимопонимания со Смоловым. Забросы на Крыховяка в штрафную не проходили – Андрей Буйволов и Сослан Таказов снимали весь верх. А больше ничего «Локомотив» толком придумать и не мог.

Зато «Балтика» после каждой потери железнодорожников на подступах к своей штрафной со всех ног летела в контратаки. У «Локомотива» в очередной раз проваливалась опорной зона, поэтому игроки хозяев могли свободно распоряжаться мячом неподалеку от ворот Антона Коченкова.

Один из таких моментов привел к голу «Балтики». Хозяева доставили мяч на фланг, откуда пошла беспрепятственная подача в штрафную, Владимир Дядюн в касание отпасовал на Алана Касаева, который одним финтом убрал Кверквелию, а потом перекинул вратаря «Локомотива». Касаев, кстати, до сих пор принадлежит москвичам, а в Калининграде выступает на правах аренды.

Впрочем, довольно скоро железнодорожники отыгрались. Михаил Лысов грамотно увел оппонента во фланг, что позволило Жемалетдинову распоряжаться мячом в комфортной ситуации, Рифат хорошей подачей нашел в штрафной Смолова, который обыграл защитника и прострелил на Алексея Миранчука, влетевшего во вратарскую на скорости.

МОГИЛЬЩИК СМОЛОВ

Во втором тайме Семин снял с игры Тарасова и выпустил Дмитрия Баринова, чтобы ускорять доставку мяча на чужую треть поля. Железнодорожники безрассудно бросились вперед и могли забивать, но Смолов губил моменты один за другим. К 55-й минуте он не реализовал два выхода один на один и не попал по пустым воротам из выгодной позиции.

«Балтика» же контратаковала все острее, подлавливая гостей на позиционных ошибках. Один из таких эпизодов привел к голу Руслана Магаля, который здорово пробил с угла штрафной – мяч, срикошетив от ближней штанги, оказался в сетке ворот Коченкова.

Шла 64-я минута матча. Семину пришлось идти на серьезные перестановки. Вместо Бориса Ротенберга вышел Владислав Игнатьев, а Жемалетдинова заменил Эдер. «Локомотив» перешел на игру в два форварда, но проблемы с доставкой мяча в штрафную никуда не делись.

Железнодорожники нервничали, торопились, а и без того хлипкая игровая конструкция команды развалилась окончательно. Миранчуки, Крыховяк, Смолов – каждый из них пытался что-то придумать в одиночку, но против системы «Балтики» это не работало. «Локомотив» в этой ситуации мог спасти лишь случай – удачно заработанный штрафной или угловой.

Или гол Эдера. Ножницами. С линии штрафной. Такое бывает. Почти 23 тысячи зрителей на арене в Калининграде видели это вживую! А вот спустя несколько минут главный арбитр встречи Алексей Амелин не увидел пенальти в моменте, где Буйволов сбил Смолова, летевшего на прострел того же Эдера.

В дополнительное время «Локомотив» смог успокоиться и реализовать преимущество в индивидуальном мастерстве. Антон Миранчук нашел момент в штрафной площадке, подстроился под мяч и прошил Евгения Помазана. 3:2 – железнодорожники вырвали победу в дополнительное время, хотя год назад в игре с похожим сценарием уступили «Крыльям Советов».

«Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва) – 2:3 ДВ (1:1)

Голы: Касаев, 28 (1:0). Ал. Миранчук, 35 (1:1). Магаль, 64 (2:1). Эдер, 88 (2:2). Ан. Миранчук, 105

«Балтика»: Помазан, Шешуков (Дмитриев, 106), Григорьев, Касаев (Каленкович, 85), Шаваев, Дядюн (Погребняк, 99), Буйволов, Магаль, Таказов (Крючков, 112), Плиев, Тишкин

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Михалик, Ротенберг (Игнатьев, 67), Лысов (Хеведес, 105), Тарасов (Баринов, 46), Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов (Эдер, 73), Смолов

Предупреждения: Шешуков, 43. Дядюн, 93. Ан. Миранчук, 102. Буйволов, 104. Шаваев, 120

Судья: Алексей Амелин (Тула)