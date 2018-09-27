Этот сезон Валерий Непомнящий начинал сезон главным тренером «Балтики». После 11-го тура последовала тренерская рокировка: патриарха нашего тренерского цеха сменил Игорь Ледяхов. С Валерием Кузьмичем, который остался в структуре клуба, мы подвели итоги первых 13 игр 1/16 финала Кубка России.

ЧАС В САМОЛЕТЕ РАВЕН ЧАСУ ТРЕНИРОВОК

– Следили за матчами 1/16 Кубка России?

– Да, посмотрел все, что сумел. На стадионе видел матч «Балтика» – «Локомотив» и в записи – «Торпедо» – «Динамо». Остальные – нарезки голов.

– Как выглядела в борьбе с чемпионом страны «Балтика», ваш бывший клуб?

– Так, как положено хозяевам, которым в кубковом матче терять нечего, а приобрести можно очень многое. Так не только у нас, но во всех странах – команды из низших дивизионов зачастую на равных сражаются с грандами. Можно сказать, в Кубке нет авторитетов. «Балтика» дала настоящий бой «Локомотиву».

– Могли калининградцы одолеть именитого соперника и к тому же опытного кубкового бойца?

– Конечно, ведь «Балтика» вела за четыре минуты до конца основного времени. Но потом Эдер забил сумасшедший гол, а в дополнительной время «Локомотив» вырвал победу. Но во втором тайме калининградцы по моментам ни в чем не уступили чемпиону. Могли забить и третий мяч, но пропустили в свои ворота. А знаете, что самое главное?

– Расскажите.

– Все 25 тысяч болельщиков не покидали трибуны до последней секунды матча и проводили свою команду скандированием «Молодцы!» Это дорогого стоит. А ведь встреча закончилась ближе к полуночи.

– Какая команда низших дивизионов удивила больше других?

– «Торпедо». Казалось, клуб ПФЛ (профессиональная футбольная лига, бывший второй дивизион) против «Динамо», команды премьер-лиги, но никакой пропасти я не увидел. «Торпедо» живет!

– В прошлые годы команды премьер-лиги вылетали пачками уже после 1/16 финала. Сейчас из 13 клубов осталось 12. Лишь «Уфа» уступила в Нижнем Новгороде и то – по пенальти. Гранды изменили свое отношение к Кубку страны?

– Скорее всего. Кроме трофея победитель получает путевку сразу в групповой этап Лиги Европы. А это – хорошие деньги для клуба. К тому же, команды премьер-лиги вкатились в чемпионат, набрали форму и еще не успели устать. Еще один момент – никто не хочет терять свое лицо, ведь за каждой командой стоят болельщики, спонсоры, целые регионы.

– Обычно много команд премьер-лиги «терялось» после визитов на Дальний Восток. Согласны?

– Да, это специфический выезд. Говорят, что час перелета по энергозатратам равен часу тренировки. А когда в воздухе находишься 8-9 часов – это супернагрузка! И после этого нужно еще выходить и играть. Еще и качество полей зачастую очень сомнительное. Сейчас же «Ахмат» победил в Хабаровске, пусть и по пенальти. А вот клуб «Сахалин» принимал тульский «Арсенал» в Томске и проиграл.

– ЦСКА перенес кубковую игру в Тюмени с местным клубом на 10 октября. Но это же – окно для матчей сборных! У армейцев всегда несколько человек уезжают в национальные команды. Чем руководствовалось руководство ЦСКА?

– Мне трудно сказать. Но руководителям ЦСКА опыта не занимать, они наверняка все предусмотрели.

– Шансы у «Тюмени» есть?

– Повторюсь, кубковые матчи непредсказуемы. В Тюмени армейцев ждут приятный стадион, поле искусственное, но хорошего качества.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТАКТИКЕ ИГРЫ «БАЛТИКИ» УЖЕ ЗАМЕТНЫ

– Вы после отставки с поста главного тренера «Балтики» остались в структуре клуба?

– Совершенно верно. Теперь я – директор департамента в статусе заместителя гендиректора по развитию молодежного футбола.

– Со своим преемником Игорем Ледяховым успели пообщаться?

– Пока нет. У команды был выездной матч, потом сразу заехали на базу на карантин перед игрой с «Локомотивом». Точно пообщаемся в ближайшее время.

– Увидели что-то новое в игре команды с новым наставником?

– Обойма осталась прежней, но вот измения в тактике заметны.

– Сейчас «Балтика» в ФНЛ находится на 14-м месте, совсем рядом с зоной вылета. Верите, что команда поднимется выше?

– Конечно, город футбольный, болельщики помогут.