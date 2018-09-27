- Вам дали отдохнуть и не взяли на выезд. Было непривычно смотреть игру с «Балтикой» по телевизору?

- Конечно. Очень нервничал. Последний раз матч «Локомотива» смотрел по телевизору в конце прошлого года, когда получил травму. Это была выездная встреча с «Уралом». Когда не играю, то сильно переживаю за команду. Даже не люблю приходить на стадион, на матч своей команды, это очень сложно для меня психологически. Лучше самому играть. Но всегда прихожу, конечно.

- Какое впечатление оставила игра с «Балтикой»?

- В первом тайме у нас было много моментов, во втором тоже они были, но не все получилось реализовать. А соперник попал в створ ворот три или четыре раза, и при этом забил два мяча. Я считаю, что мы играли лучше. У нас сейчас идет сложная полоса. Тяжело психологически, потому что были поражения и в последних матчах перед кубком России много пропустили. Слава богу, что получилось выиграть у «Балтики». Это улучшило настроение.

- Эдер забил очень красивый гол. Как его оцениваете?

- За последние два-три года это самый красивый мяч, который был забит в России.

- Есть ли у вратаря шанс отбить такой удар?

- Это тяжело сделать, потому что такой удар всегда является непредсказуемым для вратаря.

- На тренировках Эдер забивает свои голы?

- Ни разу не видел у него такие удары на тренировках (смеется). Но он часто забивает на занятиях обычные мячи.

- Юрий Семин сказал, что Эдер фартовый – часто забивает решающие мячи. Как у него это получается?

- Да, есть такое. Это такой футболист, который в сложные моменты всегда нас спасает. В прошлом сезоне он забил «золотой» мяч. Вчера тоже важным голом отметился. Также помню, он забил мяч, когда стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии. Можно сказать, что его звездочка всегда горит, когда это очень нужно.

- Как вам гол арендованного у «Локомотива» Алана Касаева? Он тоже многим понравился.

- Это техничный гол. Согласен с тем, что этот мяч тоже получился красивый.

- Когда основное время закончилось ничьей, о чем подумали?

- Я был абсолютно спокоен, потому что видел, что наши ребята физически лучше готовы, чем соперник. Присутствовала уверенность, что мы выиграем.

- Считается, что после таких переломных побед дела у команд налаживаются. Верите в это?

- Конечно. После таких сложных побед, как во вчерашнем матче, появляется больше уверенности, обстановка внутри команды станет лучше. Надо надеяться, что эта победа поправит наши дела.

- Следующий матч у «Локомотива» с «Ахматом». Смотрели игру со «Спартаком», когда «Ахмат» победил?

- Нет, не видел тот матч. Возможно, мы в это время были в дороге. Перед матчем разберем игру соперника. Но мы знаем, что у «Ахмата» очень хорошая организация игры. Грозненцы любят владеть мячом. В команду вернулся Рашид Рахимов, и мы знаем, как он любит играть, поэтому матч будет сложным. Но мы хорошо подготовимся.

- Были удивлены, что «Ахмат» сумел переиграть «Спартак»?

- Нет, потому что эта команда может обыграть любого соперника. Если не ошибаюсь, в прошлом сезоне она тоже обыграла красно-белых в Москве.

- А кубковую встречу «Ахмата» со «СКА Хабаровск» видели? Там дошло до серии пенальти, и ваш предстоящий соперник затратил для победы много сил. Это упростит задачу?

- Матч я не смотрел и не думаю, что это даст нам преимущество. У нас тоже была непростая встреча. Мы играли поздно и прилетели только в четыре утра. Тоже устали, как и футболисты «Ахмата». В этом плане преимущества ни у кого нет.

- Скоро вам играть с «Шальке». Следите за выступлениями этого клуба?

- Матчей «Шальке» я не видел. Пока думаем об «Ахмате», хотя этот матч Лиги чемпионов является очень важным для нас. Но в турнирной таблице у нас не то место, которое хотелось бы, поэтому на «Шальке» будем настраиваться очень серьезно.

- Хёведес долгое время играл в «Шальке». Что он говорит о предстоящем матче?

- Пока я с ним не разговаривал о «Шальке».

- В этом сезоне игра «Локомотива» в обороне не так надежна, как в прошлом. С чем это связано?

- После того, как команда становится чемпионом, футболисты могут психологически расслабиться. Такие большие победы отнимают много эмоций и энергии. Но мы должны понимать, что те золотые медали уже в прошлом. А сейчас прошло восемь туров и у нас был плохой отрезок. Нужно исправляться. Мы стараемся. Уже в субботу сделаем все, чтобы выправить ситуацию.

- Шансы отстоять титул еще сохраняются?

- Мы должны в это верить. Сейчас у нас большое отставание от первого и второго места, но прошло всего восемь туров и впереди много матчей. В прошлом году была такая же ситуация. Тогда тоже никто не верил, что мы станем чемпионами. Никто не знает, как получится в этом чемпионате.

- В прошлом сезоне у «Зенита» тоже был большой отрыв, как и сейчас. Не считаете, что в чемпионате все уже решено?

- То же самое и в прошлом сезоне говорили. Отвечу, что все возможно.