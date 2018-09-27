Один из героев 1/16 финала Кубка России, забивший свои первые два мяча за «Ростов» в Сызрани, поделился ожиданиями от воскресного матча со «Спартаком» в премьер-лиге.

28-летний нападающий пополнил ростовский клуб 31 августа, перед самым закрытием трансферного окна. Кьяртанссон стал четвертым (!) исландцем в команде Валерия Карпина, после Сверрира Ингасона, Бьорна Сигурдарсона и Рагнара Сигурдссона. И вот, наконец, он открыл лицевой счет в России. Причем сразу дублем - в кубковом матче с клубом «Сызрань-2003».

«С «ЗЕНИТОМ» БЫЛ САМЫЙ ЗАБАВНЫЙ МАТЧ В ЖИЗНИ»

- В России вашу фамилию впервые услышали 2 года назад, когда вы забили «Зениту» в Лиге Европы за «Маккаби».

- Помню тот матч. Это была лишь вторая моя игра за «Маккаби». Получилось красиво, но это не помогло команде. До сих пор не понимаю, как мы упустили преимущество в три мяча и проиграли 3:4… Наверное, это самый «забавный» матч, в котором я участвовал. Надеюсь, что у меня еще получится взять реванш у «Зенита».

- Повод будет совсем скоро. В конце октября «Ростов» сыграет с питерцами в Кубке России.

- Да, я видел турнирную «сетку». Это будет интересная непредсказуемая встреча. Хотелось бы в ней отличиться.

- Удивлены тем, что именно «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ?

- Нет. У них всегда был сильный состав с футболистами, у которых «большие» имена. Это клуб с огромной историей. Когда в Европе говорят о российском футболе, часто имеют в виду именно «Зенит».

- В воскресенье «Ростов» сыграет в Москве со «Спартаком». Что знаете об этой команде?

- Слышал, что это «большой» клуб, который недавно выигрывал золотые медали чемпионата. Значит, есть шанс проявить себя. Что касается игроков «Спартака», я вряд ли могу назвать какие-то фамилии. Однако впереди разбор соперника. Наш тренерский штаб расскажет нам все о них, и я надеюсь, мы добьемся в Москве положительного результата.

- Вы в курсе, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин – легенда «Спартака»?

- Конечно. Знаю, он долгое время играл за этот клуб, а потом тренировал «Спартак». Думаю, для него это не самая обычная встреча. Я хорошо знаю, каким Карпин был игроком. Наш тренер очень известный в прошлом футболист. Его имя знают в Европе, а я даже видел его матчи на ЧМ-2002 за сборную России.

«ХОЧУ СТАТЬ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ РПЛ»

- В России вы уже более двух недель. Какие впечатления?

- Я приятно удивлен. Меня пугали, что будет холодно, мне может не понравиться местная жизнь, но пока все супер. Чувствую себя счастливым и надеюсь, что дальше будет только лучше.

- В «Ростове» вы стали четвертым исландцем. Есть ли в мире клубы, где столько же представителей вашей нации?

- Думаю, что такие клубы находятся только в Исландии (смеется). Но в этом нет ничего необычного. Есть же команды, где собираются по 3-4 бразильца. В «Ростове» же собрались исландцы. Мы стараемся приносить команде пользу, много трудимся. Меня очень хорошо здесь приняли, никаких проблем не возникло.

- Почему вы оказались именно в «Ростове»?

- У меня были и другие варианты продолжения карьеры, но я хотел получить новый вызов. В России хороший чемпионат, где можно проявить себя, а руководство «Ростова» провело очень профессиональные переговоры. Свою роль сыграли Ингассон, Сигурдарсон и Сигурдссон. Они отличные парни, хорошие друзья.

- Много советовались с ними перед подписанием контракта?

- Конечно, мы общались. О команде и городе они говорили только хорошие вещи, я был впечатлен тем, что они рассказали. Рагнар уже долгое время в России, естественно, я прислушался ко всем его советам.

«РУССКАЯ ПИЩА НАПОМИНАЕТ ИСЛАНДСКУЮ»

- В РПЛ уже семь исландцев…

- Разве это плохо? Отлично, что ведущие клубы России зовут к себе моих соотечественников. Думаю, россиянам нравятся наш боевой дух и характер.

- Сигурдарсон рассказывал, что был впечатлен тем, как кормят в России.

- Знаете, я бывал во многих странах, и не во всех такая вкусная еда. Это совершенно обычная пища, но ее вкусно готовят, и это напоминает мне Исландию.

- Чем вы еще были удивлены в России?

- Я не привык долго добираться на выездные матчи, а в России очень большие расстояния, к которым нужно привыкнуть.

- Какие требования у Карпина к вам?

- В каждом клубе, где я играл, моя задача – забивать. Это моя основная работа. В РПЛ много игр, где все может решить один момент в атаке, и именно мне нужно реализовать этот шанс и принести команде три очка. Я хочу побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ.

- В кубковом матче против «Сызрани-2003» оформили дубль. С почином!

- Счастлив, что это произошло. Это один из самых сложных моментов – забить первый гол в новой для себя стране. Начало положено. Теперь главное – продолжить забивать.