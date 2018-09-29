После матча «Локомотив» - «Ахмат» о его итогах рассказали нападающий железнодорожников Эдер, полузащитник «Ахмата» Олег Иванов и полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.

- Во втором тайме «Локомотив» сильно прибавил. За счет чего? – вопрос Эдеру

- В первом тайме «Ахмат» хорошо контратаковал. Во второй половине игры у нас получилось больше контролировать мяч и быть более агрессивными. Взаимопонимание было лучше и мы лучше вошли в игру.

- Первый гол «Локомотива» во многом ваша заслуга. Как удалось «раскидать» защитников?

- Я серьезно отношусь к тренировкам для того, чтобы заслужить место в составе и когда выпадает возможность играть, стараюсь максимально помочь своей команде. В этом матче мне, к сожалению, забить не удалось, но я доволен своей игрой.

- Удивил ли чем-то соперник?

- Удивил тем, что играл в качественный футбол.

- Смолов и Фарфан травмированы. Вы готовы к такой нагрузке, как единственный форвард?

- Не знаю, сколько матчей мне доведется сыграть, но в них я по максимуму отдам свои силы.

- После вашего красивого гола в Калининграде от вас теперь в каждом матче ждут таких же подвигов.

- Когда я во время игры раскидал защитников, тоже хотел забить красивый мяч. К сожалению, его у меня выцарапали, но Фернандеш забил.

- Вам предстоит матч с «Шальке». «Локомотив» готов к нему?

- У нас нет выходного после этой игры, и мы будем готовы к следующему матчу.

«Когда Идову сыграл рукой в подкате, был чистый пенальти»

- Против «Спартака» играть было проще, чем против «Локомотива»? – вопрос Иванову.

- Я бы так не сказал. Сегодня тоже игра удавалась. Нужно было просто по хладнокровнее использовать моменты, которые у нас были. Я считаю, что мы как минимум не заслуживали поражения. При счете 0:1, на мой взгляд, был чистый пенальти, когда Идову сыграл рукой в подкате. То есть это двойные стандарты. Каким-то командам ставят пенальти за такие нарушения. Но нам не повезло. Ладно. Сделаем выводы, и будем готовиться к следующему матчу.

- Что за стычка была с вашим участием?

- Да, ничего особенного. Просто эмоции. Когда проигрываешь – кажется, что против тебя грубо играют. Так бывает. А так это просто рабочий момент. После игры мы пожали друг другу руки.

- Как тренер определяет вашу позицию на поле? Против «Спартака» вы играли чуть ли не второго нападающего. Сейчас тоже действовали ближе к атаке. Насколько вам так удобно?

- Для меня это не ново. Я и выше к обороне играл, и ниже. На матчи бывают разные задания. Во встрече со «Спартаком» играл по Фернандо, потому что вся игра строится через него. А сегодня действовал в оттяжке. Бывали моменты, когда нужно было бежать за спину. У нас была такая тактика. Фланговые защитники иногда не успевали. Приходилось мне выше быть.

- «Локомотив» по игре в чем-то превзошел «Ахмат»?

- Изначально мы отдали сопернику инициативу. Знали, на что можем рассчитывать. Ждали своего шанса на контратаках. «Локомотив» - качественная команда, которая на данный момент является чемпионом, но пока не видно, за счет чего она в этом году может быть лучшей.

- Рахимов вернулся в «Ахмат». В чем он изменился? Как привыкаете к его требованиям?

- Он чуть постарел. А так человек поездил по стажировкам. Был в «Наполи», в других клубах. Что-то привнес нового. Многие знают его требования и готовы к ним. Стало больше скоростной работы, работы с мячом на выносливость.

- От «Ахмата» теперь ждать результатов, как от «Наполи»?

- Было бы неплохо. Для начала нужно ждать результата хотя бы как от «Терека» в последние годы.

«После того, как Фернандеш забил, полегчало»

- В первом тайме мы играли не очень хорошо, не все получалось, а во втором тайме вышли и начали играть отлично. Стали появляться моменты. Мы больше атаковали на чужой половине поля, забили в концовке два мяча, - сказал Жемалетдинов.

- После того, как забил Фернандеш, полегчало?

- Конечно. Когда команда забивает в конце матча – всегда становится легче.

- Расскажите про свой гол.

- Мы вышли в атаку в большинстве с Лешей (Миранчуком прим. ред). Разыграли комбинацию. Он отдал мне пас, я забил.

- Ваша команда поднялась на шестое место в турнирной таблице.

- Я надеюсь, это только начало. Дальше будет еще лучше. Настроение в команде отличное, как и всегда было.