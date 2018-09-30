Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал последние успехи своей команды и «Анжи» – те и другие одержали в последних двух турах по две яркие победы и существенно поправили свои позиции.

«ЧЕМПИОНА УЗНАЕМ ВЕСНОЙ»

– «Анжи» в меньшинстве победил «Зенит», у которого до этого поражений не было. Суперсенсация?

– Для меня – нет. У нас в России такой чемпионат, что любая команда, даже та, которую считают аутсайдером, способна обыграть лидера. Лучше всего результат матча в Каспийске прокомментировал Сергей Семак: «Футбол состоит из побед и поражений». Так и есть. Добавить нечего.

– Но «Зенит» теперь не такой безоговорочный фаворит?

– Все это деление на фаворитов и нефаворитов условное. У нас есть официальный чемпион. Это – «Локомотив». А весной узнаем, кто займет первое место по итогам нынешнего сезона.

– Для «Спартака» и других преследователей осечка «Зенита» – мощный стимул?

– Все команды и без того мотивированы. В каждом матче ставится задача побороться за три очка. И мы ставим, и тот же «Анжи». А победитель определяется на поле.

– «Урал» в минувшем туре отобрал три очка у «Арсенала». Игра получилась боевой, с обоюдными шансами. Теперь до зоны еврокубков рукой подать, хотя начинался сезон для вашей команды провально…

– На самом деле, неудачно чемпионат начался только по результату. Но при неплохой игре в первых турах мы недобрали много своих очков. Ведь исходя из статистики, по голевым моментам «Урал» – в пятерке сильнейших… Однако я изначально сделал ставку на качество игры. Без качества результата не будет. Теперь мы исправляем ситуацию, начинаем реализовывать то, что создаем.

– У «Спартака» все иначе: моментов почти не было, а очки в копилку капали…

– Мне некорректно обсуждать игру «Спартака», там же есть свой тренер.

– Хорошо. Тогда скажите, в чем вы перестроили игру «Урала» по сравнению с предыдущими сезонами, когда команду тренировал Александр Тарханов?

– С Александром Федоровичем мы обсуждали детали игры отдельных футболистов. Но в целом я иду своим путем, со своими помощниками. Отталкиваясь от того опыта, который накопил в предыдущих командах.



Дмитрий Парфенов. Фото: ФК «Урал»

«ОТКУДА ИГРОК, НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ»

– В матче с «Арсеналом» удачно вышел на замену Андрей Панюков, забивший два мяча. Как удалось раскрыть потенциал нападающего, который не отличался в РПЛ с 2013 года?

– Что значит раскрыть потенциал? Нападающий вышел на поле и сделал свою работу. У Панюкова для этого есть необходимые качества. И я надеюсь, на двух голах он не остановится. Для того мы и приглашали его из Питера. Но голы – результат работы всей команды. Поэтому не хочу нахваливать Панюкова. Ему не стоит расслабляться после этого успеха.

– По игре Панюкова чувствуется, что он пришел из «Зенита»?

– Андрей в «Зените» вообще не попадал в состав. И мне не важно, откуда игрок. Есть футболист по фамилии Панюков. А есть Димитров, Кулаков и так далее. Где они были раньше, не имеет значения. Главное, чтобы в «Урале» они раскрывали свой потенциал с максимальной пользой для команды.

– Поддержка арены ЧМ-2018 в Екатеринбурге – серьезное подспорье для «Урала»?

– Конечно. Когда на трибуны приходит столько людей, это помогает и игрокам, и тренерам. В матче с «Арсеналом» стадион был великолепен.

– Со временами работы в «Тосно» антураж не сравнить?

– Разница колоссальная. В «Тосно» нам могли не дать провести предыгровую тренировку на стадионе. Часто работали на искусственном газоне, а потом играли на натуральном непонятного качества… Спартанские условия! Впрочем, если бы в «Тосно» платили деньги, сохранили бы прописку в премьер-лиге. Коллектив был сильный, не хватало только понимания относительно будущего клуба.

«ДОЛГИ «ТОСНО» РАБОТЕ НЕ МЕШАЮТ»

– Вам, как и бывшим игрокам «Тосно», остались должны?

– Со мной никто не рассчитывается, на связь не выходит. Я в том же положении, что и футболисты. Надеюсь, у бывших руководителей «Тосно» проснется совесть – и с нами все-таки рассчитаются. Команда честно делала свое дело, выиграла Кубок, завоевала прямую путевку в Лигу Европы.

– Сколько «Тосно» должен лично вам?

– Не хочется негатива, поэтому конкретную цифру не назову. Был один звонок из следственного комитета Санкт-Петербурга – и на этом все. Вопрос пока открыт.

– Вся эта неразбериха мешает работе в «Урале»?

– Нет, абсолютно. «Тосно» – перевернутая страница.

– Как бывший спартаковец что думаете о переводе Дениса Глушакова в молодежную команду красно-белых?

– Мне до сих пор непонятна суть проблемы. Думаю, лайк в инстаграме послужил лишь поводом для такого решения. Допускаю, что разногласия между Глушаковым и Массимо Каррерой копились давно. Впрочем, это не мое дело… Скажу только, что в мое время соцсетей никаких не было. Теперь понимаю, что это даже лучше.