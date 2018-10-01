Вчера «Зенит» сенсационно уступил в Каспийске «Анжи», ведя в счете и играя в большинстве. Отрыв от «Краснодара», который одержал четвертую победу подряд, разгромив «Динамо», сократился до трех очков. Известный питерский рокер, лидер группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун волнуется за главного тренера команды Сергея Семака.

«ПЯТЬ НАПАДАЮЩИХ НАПОМИНАЛИ ИСТЕРИКУ»

– Есть такие игры, которые болельщикам не обязательно запоминать, – начал музыкант. – Забыть – и все. Пусть тренеры и футболисты разбираются, что произошло. Надеюсь, разберутся.

– Но должно же быть какое-то объяснение, как лидер чемпионата в большинстве проиграл нищему аутсайдеру, бюджет которого в 20 раз меньше?

– По ходу первого тайма я задремал и проснулся только к перерыву. Насколько понимаю, жалеть тут не о чем. Лучше бы и второй тайм проспал. Но для себя ставлю матч в Каспийске в один ряд с разгромом в Минске, с поражением от «Мольде» в гостях. Вот, что происходит с командой, которая таковой еще не совсем является, при недонастрое. Когда есть хороший раздражитель, свои трибуны, они на мастерстве, на кураже как-то выгребают. Если нет настроения, то общекомандного класса уже не хватает. Семак сам так оценивал нынешний «Зенит», назвав средней командой. Считаю, игры у «Зенита» нет.

– Но команда же лидирует.

– Мне кажется, когда команда заканчивает игру по схеме 2-3-5, и на поле одновременно находятся Ерохин, Заболотный, Кокорин, Дриусси и Дзюба, это похоже на легкую тренерскую истерику.

– Навал?

– Какой-то гипернавал получается. Должны же быть какие-то построения. Тем более навала-то мы в Каспийске и не увидели.

– Думаете, после гола и упущенного следом Кокориным момента зенитовцы подумали, что победа сама придет в руки?

– Вот и проиграли с улыбками на лицах. Приехали расслабленные, с настроем: как-нибудь, что-нибудь запихаем. И ведь Маркизио забил. Мне, кстати, показалось, что его не стоило менять. Пусть итальянца и особо не видно было, но в центре поля он хотя бы постоянно включался в единоборства. А потом это исчезло. «Анжи»-то толком даже не атаковал: два раза подошли к воротам – два раза забили. И, конечно, меня поражает Смольников, к которому всегда относился с интересом и считал одним из самых перспективных.

– Чем конкретно поражает?

– В последнее время он выглядит как-то странно. Мне было довольно обидно слышать от комментатора, что он назвал Смольникова Комбаровым 2.0, но в то же время понимаю – это справедливо. Я не тренер, не футболист, но все равно не могу понять постоянные бессмысленные кроссы. Может, ему надо дать отдохнуть и подумать. Когда-то Смольников создавал опасность, забегал, замыкал дальнюю штангу, а сейчас от него действительно опасности, как от Комбарова.

«ВАЖНО, ТО ТРЕНЕРУ СОВЕТУЕТ ОКРУЖЕНИЕ»

– Это поражение не смущает в плане турнирных перспектив? В том году «Зенит» же тоже приехал в Каспийск явным лидером, еле вырвал ничью, а потом в шести турах одержал только одну победу, и все пошло наперекосяк.

– Нервничаю по другому поводу. С Роберто Манчини все было понятно: ему было абсолютно по барабану, он не приезжал к нам за спортивными результатами, и неудачи его самолюбие не задевали. Чемпионат России для него был, как чемпионат Эстонии, только платят больше. А вот Семак… Во-первых, смутили те пять нападающих в концовке, во-вторых, до матча он команду не смог растормошить. Отсутствие настроя было видно. И тут уже другая проблема: Семак как раз к своей работе относится сердцем, это видно, но существует риск перегореть.

– Не справиться с давлением?

– В попытках исправить ситуацию он может начать ошибаться. Понятно, что все ошибаются, но надо смотреть, как эти ошибки будут влиять на результат.

– Матчи со «Славией» и «Краснодаром» на следующей неделе станут показателем тренерского класса Семака?

– Думаю, так будет для всех. Я сам верю в Семака и давно говорил, что его надо попробовать. Но мы не знаем одной важной вещи: что говорит Семаку окружение?

– Имеете в виду руководство клуба?

– Не только. Еще добрых людей, друзей, которые ему советуют. Не обязательно, что советы плохие и идут не от души. Но когда руководство клуба, не моргнув глазом, рассказывает, что «Зенит» – самый титулованный клуб страны, хотя все знают, что это не так… Также объявляют: «Зенит» – самая сильная команда… Мы же не знаем всего, что говорят Семаку при неудачах. Сужу по себе: мне могут давать советы, но мне начхать, даже когда реально хотят помочь. Семак же тренер молодой, интересно посмотреть, как он будет сосуществовать и справляться с давлением.