ЖОЗЕ, ПОРА УХОДИТЬ!

Моуринью закончился. Как главный тренер «Манчестер Юнайтед» уж точно. Жозе погряз в себе, смене футбольного и личностного стиля, а также кулуарных конфликтах. Кто-то из фанатов «Спартака» сравнил бы ситуацию португальца с той, что происходит в команде Массимо Карреры. Но я оставлю эту затею. Ибо это несопоставимый уровень ответственности, футбола и чего хотите еще.

Кажется, португалец мальца опоздал. Да, он наконец-то перешагнул через себя, стал меняться и менять свой футбол. И это круто, но поздно. Раньше после Моуринью абсолютно везде оставалась выжженная земля («Порту», «Челси» оба раза, «Интер», «Реал»), а здесь он испепелил все и вся раньше – еще находясь в Манчестере. Продолжительный конфликт с Полем Погба, шикарно отыгравшим на ЧМ-2018, тому подтверждение. Внутренняя обида Алексиса Санчеса на роль не всегда основного – тоже. Ну и бонусом разногласия с семьей Глейзеров. Все против него. А главное – он сам.

В этом году Жозе показал тактическую гибкость, он как будто вернулся во времена «Порту» или второго пришествия в «Челси». И это с теми же футболистами, что раньше. Значит, есть еще тренерская фантазия и земля из-под ног ушла не окончательно. Но в это время Юрген Клопп и Пеп Гвардиола прогрессируют, Маурицио Сарри делает «Челси» все ужаснее, Маурисио Поччетино развивает выстроенное в прошлых сезонах, а, прости господи, Унаи Эмери начинает понимать, что он тренирует «Арсенал», а не «Спартак».

Жозе борется с внутренними демонами. И это происходит на глазах у общественности. Отобрал капитанскую повязку у Погба – поссорился с фанатами. Разругался с Эдом Вудвордом – не получил желанных футболистов. Повздорил с журналистами – оказался под дичайшим информационным прессом. И все это наслаивается на ужасные результаты: четыре победы, три поражения и две ничьи.

Сейчас хотеть от «МЮ» побед и успехов в долгую – это строить дом из сами знаете чего и палок. Рассыплется, зараза, после первой бури. А Моуринью не волшебник, при нем футболисты развивались редко. Как правило, игроки при нем показывали невероятный максимум, не более. И вместе с тем развивался сам тренер, его способность выстроить команду разного стиля и под разные задачи совершенствовалась сезон за сезоном. Но все то, чем Жозе был силен, отчего-то не заработало в «Юнайтед». Поэтому пора уходить.

ЛОПЕТЕГИ СТРОИТ ФУТБОЛ БУДУЩЕГО. ПОТЕРПИТЕ



Хулен Лопетеги. Фото: Gettyimages.ru

В Мадриде ситуация иная. Блеклый футбол «Реала» можно объяснить и аргументировать. Команда строится, новые лидеры еще не так стабильны и заменить предыдущих в полной мере пока не готовы. Да, есть абсолютные топы вроде Гарета Бэйла, Луки Модрича, Серхио Рамоса, Марсело и прочих, но они скорее тень прошлого, чем свет будущего. Они олицетворяют тот самый опыт, который вкупе с молодостью должен подарить «Реалу» новый баланс и новую команду.

После системного и понятного футбола Зинедина Зидана, основанного на скорости и высоком исполнительском мастерстве, «Реалу» тяжело принять что-то новое. Футбол Лопетеги, названный хаотичной тики-такой, прививается медленно. Команда вынужденно уходит от стройности в сторону цикличного движения игроков на внешнем круге и универсализму – во внутреннем. Это сложно воспринимать на словах, лучше посмотреть несколько матчей «Реала».

И пока команда учится чему-то новому, ее проблемы понятны не только одноклассникам, но и соперникам попроще. Извечные бойцы вроде «Севильи» (3:0), «Атлетико» (0:0) или «Атлетика» (1:1) пользуются этим с разной степенью успеха. Но это временное явление. Когда «Реал» полностью перестроится, когда философия Лопетеги заработает на полную, эту команду остановить будет в разы сложнее. И уж тогда тренер точно докажет свою состоятельность.

ЖАРДИМ В БЕДЕ. У НЕГО СЛИШКОМ МНОГО НОВИЧКОВ



Леонарду Жардим. Фото: Gettyimages.ru

Проблемы Леонарду Жардима никак не связаны с его квалификацией. «Монако» может по привычке, но скорее по желанию руководителей отлично заработал на продаже лидеров. Но клуб увлекся, и теперь у вице-чемпиона Франции слишком много новичков. Их невозможно встроить в команду, потому что команды нет. Ее необходимо строить с нуля и показывать при этом достойный футбол в лиге 1 и Лиге чемпионов.

Александра Головина в каком-то смысле жаль. Он выбирал «Монако» как постоянного участника ЛЧ, претендента на победу в чемпионате. Он выбирал «Монако» из-за тренера, который идеально работает с молодежью и выводит ее на качественно новый уровень. Но даже у ремесленников, коим является Жардим, возникают трудности. Сейчас у него нет нужного количества футболистов, чтобы создать боеспособную команду. Вся надежда на Головина, травмированных Даниэля Субашича, Стефана Йоветича и Рони Лопеша. Они, плюс Джибриль Сидибе и Юри Тилеманс, способны стать единым целым. Но на это нужно время. Только потом, когда игра «Монако» хотя бы немного станет напоминать футбол, можно задуматься о развитии накупленной молодежи.