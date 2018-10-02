«Реал» гарантирует аншлаг

Не секрет, что большая часть доходов ЦСКА на протяжении многих лет в первую очередь зависит от попадания клуба в групповой этап Лиги чемпионов. Однако армейскую казну пополняют не только призовые от УЕФА, но и доходы с продажи билетов на домашние матчи против грандов мирового футбола.

В нынешнем сезоне в целях увеличения этой части прибыли красно-синие решили провести три матча группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках», вмещающих 81 тыс. зрителей. Способствовала временному переезду с «ВЭБ-Арены» (чуть более 30 тыс.) и жеребьевка, выбравшая в соперники команде Евгения Гинера действующего победителя турнира мадридский «Реал», прошлогоднего полуфиналиста римскую «Рому» и чешскую «Викторию Плзень».

После отъезда Криштиану Роналду в «Ювентус» посещаемость матчей сливочных на внутренней арене снизилась, но на международном уровне этот фактор сказаться не должен – не так часто в Москву приезжают суперклубы уровня «Реала». Было понятно, что на этой встрече ЦСКА в любом случае обеспечен аншлаг. Пользуясь моментом, с 15 сентября руководство армейского клуба выпустило в продажу билеты пакетами сразу на все на три игры.

Стоимость самых дешевых билетов – фанатских, за воротами в нижнем ярусе – составляла 3,2 тыс., самых дорогих (в ВИП-ложах, но без учета скайбоксов) – до 60 тыс. рублей. При этом для владельцев сезонных абонементов стоимость пакетов за ворота составила 2,1 тыс. Таким образом, руководство клуба постаралось заполнить «Лужники» сразу на все домашние матчи. В целом сделать это получилось. По состоянию на 1 октября реализовано около 60 тыс. пакетов.

А что же делать болельщикам мадридского «Реала», коих в России и столичном регионе всегда было с избытком? Или нейтральным зрителям, желающим посмотреть на лучших футболистов Европы в форме «Реала»? Им-то игры с «Викторией» и (в меньшей степени) «Ромой» могут быть совсем не интересны.

На этот случай с 28 сентября москвичи стали продавать оставшиеся билеты поштучно. К моменту написания заметки (18 часов 1 октября) на сайте Яндеск.Афиша оставались свободными всего 1910 мест, из чего можно заключить, что 79 тыс. билетов на эту игру проданы. Нехитрая математика утверждает, что вне пакетной программы было продано еще около 19 тыс. билетов. А к стартовому свистку наверняка будут распроданы и оставшиеся.

Доход ЦСКА – около 8,6 млн евро

Эти данные позволяют примерно подсчитать, сколько ЦСКА сможет заработать на домашних матчах группового этапа Лиги чемпионов уже сейчас. Исходя из того, что 75% билетов проданы в рамках пакетной программы (60 тыс. билетов из 79 тыс.) при средней стоимости пакета за обычные места на трибуне около 5-6 тыс. рублей и средней стоимости билета на те же места 2,5-3 тыс. рублей получаем доход 328-394 млн рублей (грубо – около 361 млн, это сумму и возьмем за основу при итоговом подсчете).

Еще 252 млн рублей по тому же алгоритму армейцы получат с вип-лож: 216 млн рублей выручено с продаж пакетов на три матча, еще на 36 млн рублей продано билетов на матч с «Реалом».

Третья составляющая доходов – скайбоксы, которые арендуются вне упомянутых билетных программ. Скайбоксы – это корпоративные ложи с балконом, эксклюзивным сервисом и отличным видом на поле. Здесь располагаются самые именитые бизнесмены, политики и прочие финансовые тяжеловесы, которые могут позволить себе раскошелиться. На момент написания заметки сданы в аренду на все три матча группового этапа 28 скайбоксов за общую сумму 59,6 млн рублей. Отдельно на матч с «Реалом» арендованы еще 17 скайбоксов на общую сумму 11,5 млн. Итого: 71,4 млн.

Таким образом, доход ЦСКА уже составляет около 684 млн рублей, а прибыль как минимум 657 млн рублей, поскольку аренда «Лужников» на один матч обходится команде Гинера в 9 млн. При пересчете в евро (при курсе 76,2) получаем €8,6 млн. Сумма довольно крупная, но нельзя забывать, что значительно повысить эту сумму в оставшихся матчах против «Ромы» и «Виктории» будет довольно затруднительно. Те, кто хотел пойти на эти матчи, наверняка приобрел себе билеты в рамках пакетной программы, а значит, количество проданных по отдельности билетов на эти игры будет меньшим. Да и стоимость их будет ниже.

И все же почти 9 млн евро – солидная финансовая помощь красно-синим в переходный для них во всех смыслах этого слова период.

Стоит также упомянуть, что часть оплативших билеты болельщиков на матч против «Реала» скорее всего все же не попадут. Дело в том, что 29 сентября на сайте ЦСКА, где и проводится продажа электронных билетов, произошел сбой в системе приема платежей, из-за чего у части пользователей списались деньги, а билеты на почту не пришли. В результате все заказы в этот день были аннулированы, а возврат денег клуб обещал осуществить в течение недели. Деньги деньгами, но как болельщикам попасть на стадион? Оформить еще одну покупку?

Доходы ЦСКА от домашних матчей ЦСКА в ЛЧ-2018/19

Тип билета Доход от пакетов* Доход от билетов* Суммарный доход* Обычный 281-337 47-57 328-394 млн (ср. 361) Вип 216 36 252 Скайбокс 60 11,5 71,5 Итого 557-613 94,5-104,5 651,5-717,5 (ср. 684,5)

* млн рублей

Вместимость «Лужников»: 81 тыс. зрителей

Аренда «Лужников»: 9 млн рублей за матч